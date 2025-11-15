Phú Thọ tăng cường bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể

Ngày 15/11/2025, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh ban hành Công văn số 9242 về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm học đường và bếp ăn tập thể, triển khai đến các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Giáo viên Trường Mầm non Hưng Hóa, xã Tam Nông chăm sóc học sinh trong bữa ăn trưa. Ảnh: Hồng Nhung

Công văn nêu rõ: Hiện nay, bữa ăn học đường được tổ chức dưới nhiều hình thức như tự nấu tại trường, mua suất ăn sẵn hoặc hợp đồng với doanh nghiệp cung cấp, cùng với hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống xung quanh trường học... tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Thực hiện Công văn số 7598/BYT-ATTP ngày 03/11/2025 của Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo liên ngành về an toàn thực phẩm tỉnh yêu cầu các đơn vị liên quan siết chặt công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các trường học, bếp ăn tập thể, khu - cụm công nghiệp và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống.

Ban Chỉ đạo đề nghị các sở, ngành, địa phương thực hiện nghiêm các quy định của Luật An toàn thực phẩm; các nghị định, chỉ thị và kế hoạch của Chính phủ và UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng chống ngộ độc thực phẩm. Người đứng đầu các cơ sở tổ chức bếp ăn tập thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về an toàn thực phẩm.

Công văn cũng yêu cầu đẩy mạnh tuyên truyền kiến thức an toàn thực phẩm; tăng cường thanh tra, kiểm tra liên ngành; giám sát chặt chẽ nguồn gốc, chế biến, bảo quản, vận chuyển, lưu mẫu thực phẩm tại các bếp ăn tập thể. Các trường hợp vi phạm phải được xử lý nghiêm và công khai để cảnh báo cộng đồng.

Đối với ngành giáo dục, thực hiện đầy đủ các quy định của Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo về vệ sinh an toàn thực phẩm và công tác y tế trường học. Đồng thời, Sở Y tế và UBND các địa phương phải xây dựng kế hoạch kiểm tra, giám sát định kỳ và đột xuất theo phân cấp quản lý, không để cơ sở không bảo đảm điều kiện an toàn thực phẩm hoạt động.

Ban Chỉ đạo giao Sở Y tế chuẩn bị đầy đủ lực lượng, phương tiện, vật tư để sẵn sàng ứng phó khi xảy ra ngộ độc thực phẩm; tăng cường đào tạo, tập huấn năng lực khám, cấp cứu, điều trị và khắc phục hậu quả.

Công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định.

P.V