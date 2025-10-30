Phú Thọ tăng cường quản lý, bảo vệ rừng

Trong bối cảnh vừa thực hiện ổn định tổ chức sau sáp nhập, vừa đối mặt với nhiều khó khăn từ thời tiết cực đoan và ý thức người dân, ngành Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, đồng thời tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, đặc biệt là giữ vững tỉ lệ che phủ rừng ở mức 43,52%.

Bước vào năm 2025, công tác quản lý lâm nghiệp của tỉnh Phú Thọ đứng trước nhiều nhiệm vụ quan trọng, đặc biệt là việc kiện toàn tổ chức, ổn định nhân sự sau sáp nhập và quản lý địa bàn rộng lớn, phức tạp. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và tỉnh, Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm tỉnh đã thể hiện rõ vai trò nòng cốt, chủ động trong công tác tham mưu và thực thi nhiệm vụ.

Lực lượng kiểm lâm bám sát địa bàn triển khai các biện pháp phát triển rừng

Một trong những điểm sáng lớn nhất là công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật. Nhận thức rõ “rừng chỉ được bảo vệ tốt nhất khi có sự tham gia của người dân”, Chi cục đã đa dạng hóa hình thức truyền thông. Thay vì chỉ dựa vào các phương pháp truyền thống, các đơn vị đã chủ động sử dụng loa kéo tay, loa di động để đưa thông tin trực tiếp đến các thôn, bản.

Trong 9 tháng, ngành đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí tuyên truyền, đăng tải trên các nền tảng số như Zalo OA, Fanpage, Website, cho thấy sự thích ứng nhanh nhạy với xu thế truyền thông hiện đại. Công tác tập huấn nghiệp vụ cũng được chú trọng với 6 lớp cho công chức kiểm lâm, chủ rừng và các cơ sở chế biến; phối hợp với Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân tổ chức 6 lớp tuyên truyền cho hội viên.

Đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới 19,5 nghìn ha rừng tập trung (đạt 102% so với cùng kỳ 2024), chủ yếu là các loài cây sản xuất như Keo, bạch đàn, bồ đề. Việc trồng cây phân tán cũng vượt kế hoạch với 5,1 triệu cây (đạt 109% so với cùng kỳ).

Phường Thống Nhất giữ gìn rừng lim xanh cổ, góp phần tạo không gian xanh, tạo nguồn sinh thủy

Đặc biệt, việc thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển lâm nghiệp bền vững theo Nghị quyết số 22/2021/NQ-HĐND của tỉnh đã mang lại hiệu quả rõ rệt. Toàn tỉnh hiện có 40,3 nghìn ha rừng trồng được cấp chứng chỉ quản lý rừng bền vững (FSC), riêng năm 2025 thực hiện được 8,3 nghìn ha. Ngành cũng đã thực hiện hỗ trợ 2.377,4 ha rừng trồng sản xuất gỗ lớn, tạo tiền đề nâng cao giá trị kinh tế từ rừng. Công tác bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên (BTTN) được siết chặt.

Lực lượng kiểm lâm đã tăng cường tuần tra, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và các tỉnh giáp ranh (như 4 đợt tuần tra khu vực giáp ranh Sơn La). Nhờ đó, diện tích rừng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng được bảo vệ tuyệt đối an toàn trong dịp Tết và Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2025. Công tác quản lý, cấp mã số cho các cơ sở nuôi động vật hoang dã (62 hồ sơ) cũng đi vào nề nếp theo quy định của Nghị định 84/2021/NĐ-CP.

Bên cạnh những kết quả tích cực, báo cáo của Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cũng thẳng thắn chỉ rõ những tồn tại, hạn chế. Công tác quản lý, bảo vệ rừng vẫn đối mặt với nhiều áp lực. Trong 9 tháng năm 2025, trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra 33 vụ phá rừng trái pháp luật, làm thiệt hại 5,2976 ha; và 9 vụ cháy rừng, gây thiệt hại 10,02 ha. Lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 90 vụ vi phạm pháp luật về lâm nghiệp, thu nộp ngân sách nhà nước gần 600 triệu đồng. Sự phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương có lúc, có nơi chưa thực sự chặt chẽ. Công tác quản lý giống cây trồng lâm nghiệp và các cơ sở chế biến còn hạn chế; việc theo dõi diễn biến rừng ở một số nơi chưa chính xác. Đáng chú ý, diện tích rừng trồng thâm canh, trồng rừng cây gỗ lớn còn chưa nhiều, chưa tương xứng với tiềm năng.

Nguyên nhân của những hạn chế trên được xác định là do thời tiết diễn biến phức tạp, tình trạng nắng nóng, khô hạn kéo dài làm tăng nguy cơ cháy rừng. Trong khi đó, ý thức của một bộ phận người dân trong việc bảo vệ rừng còn thấp. Ở một số địa phương, vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của chính quyền cơ sở chưa quyết liệt. Bên cạnh đó do, lực lượng kiểm lâm còn mỏng, hoạt động phân tán trên địa bàn rộng, trong khi công việc mang tính đặc thù cao...

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh cho biết: Lực lượng kiểm lâm đã nỗ lực tối đa, vừa tham mưu chính sách, vừa bám sát địa bàn, nhờ đó công tác phát triển rừng đạt và vượt chỉ tiêu. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm, cháy rừng nhỏ lẻ vẫn xảy ra, đòi hỏi sự vào cuộc quyết liệt hơn nữa. Nhiệm vụ trọng tâm là siết chặt quản lý, bảo vệ bằng được diện tích rừng tự nhiên hiện có, sẵn sàng cao nhất cho công tác PCCCR, đồng thời đẩy mạnh các chính sách hỗ trợ trồng rừng gỗ lớn và phát triển cây quế, quyết tâm hoàn thành mục tiêu độ che phủ rừng 43,52% mà tỉnh đã đề ra.

Ưu tiên hàng đầu là công tác quản lý, bảo vệ rừng và PCCCR. Ngành sẽ tập trung nâng cao trách nhiệm quản lý, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại rừng. Mục tiêu là chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, phương tiện theo phương châm “bốn tại chỗ” để ứng cứu kịp thời khi có cháy. Các đơn vị sẽ tăng cường tuần tra, đặc biệt tại các khu rừng tự nhiên, vùng giáp ranh; duy trì chế độ trực PCCCR 24/7. Tu sửa 42km đường băng cản lửa và thực hiện hiệu quả công tác khoán bảo vệ rừng cho 37.169,7ha.

Để đạt được mục tiêu này, song song với bảo vệ, công tác phát triển rừng tiếp tục được đẩy mạnh. Ngành sẽ tập trung hoàn thành công tác trồng, chăm sóc rừng thay thế; đôn đốc thực hiện hiệu quả chính sách hỗ trợ theo Nghị quyết 22/2021/NQ-HĐND, phấn đấu đến hết năm 2025 diện tích gỗ lớn đạt 20 nghìn ha, hình thành các vùng trồng tập trung tại Tân Sơn, Thanh Sơn và Yên Lập...

Lê Văn Chung