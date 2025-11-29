Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua nhiều kênh

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa triển khai tiếp nhận các video clip, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp về hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Thông tin được thu nhận qua nhiều kênh và xử lý liên tục 24/24 giờ, nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến giao thông địa phương.

Phú Thọ tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua nhiều kênh

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp tại trụ sở cơ quan, địa chỉ số 3651, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ; qua hộp thư điện tử phongcsgtphutho@gmail.com hoặc thông tin qua đường dây nóng và tài khoản Zalo. Số điện thoại tiếp nhận gồm 0835.265.265 và 02103.956.700; đường dây nóng của Trưởng phòng là 0702.001.919; Zalo Phòng Cảnh sát giao thông và Zalo Trưởng phòng lần lượt theo các số 0835.265.265 và 0702.001.919.

Để phục vụ công tác xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị hình ảnh, video cung cấp phải thể hiện rõ biển số xe, thời gian, địa điểm vi phạm cùng hành vi cụ thể, như phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, đi không đúng phần đường hoặc làn đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...

Đơn vị cho biết việc tiếp nhận thông tin được thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần và được bảo mật thông tin theo quy định. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

P.V


P.V

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng An toàn giao thông Cảnh sát giao thông tiếp nhận Phản ánh Xử lý nghiêm phòng Hành vi tỉnh Phú Thọ Không đội mũ bảo hiểm Phục vụ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh

Phú Thọ “lên đèn” sớm mùa Giáng sinh
2025-11-30 15:33:00

baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long