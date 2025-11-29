Phú Thọ tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua nhiều kênh

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa triển khai tiếp nhận các video clip, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp về hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Thông tin được thu nhận qua nhiều kênh và xử lý liên tục 24/24 giờ, nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến giao thông địa phương.

Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp tại trụ sở cơ quan, địa chỉ số 3651, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ; qua hộp thư điện tử phongcsgtphutho@gmail.com hoặc thông tin qua đường dây nóng và tài khoản Zalo. Số điện thoại tiếp nhận gồm 0835.265.265 và 02103.956.700; đường dây nóng của Trưởng phòng là 0702.001.919; Zalo Phòng Cảnh sát giao thông và Zalo Trưởng phòng lần lượt theo các số 0835.265.265 và 0702.001.919.

Để phục vụ công tác xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị hình ảnh, video cung cấp phải thể hiện rõ biển số xe, thời gian, địa điểm vi phạm cùng hành vi cụ thể, như phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, đi không đúng phần đường hoặc làn đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...

Đơn vị cho biết việc tiếp nhận thông tin được thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần và được bảo mật thông tin theo quy định. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.

