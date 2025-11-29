Phú Thọ tiếp nhận phản ánh vi phạm trật tự an toàn giao thông qua nhiều kênh

{title}
{publish}
{head}
Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh vừa triển khai tiếp nhận các video clip, hình ảnh do tổ chức, cá nhân cung cấp về hành vi có dấu hiệu vi phạm trật tự, an toàn giao thông (TTATGT). Thông tin được thu nhận qua nhiều kênh và xử lý liên tục 24/24 giờ, nhằm phục vụ công tác xác minh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần bảo đảm an toàn trên các tuyến giao thông địa phương.
Theo đại diện Phòng Cảnh sát giao thông, người dân có thể gửi phản ánh trực tiếp tại trụ sở cơ quan, địa chỉ số 3651, đường Hùng Vương, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ; qua hộp thư điện tử phongcsgtphutho@gmail.com hoặc thông tin qua đường dây nóng và tài khoản Zalo. Số điện thoại tiếp nhận gồm 0835.265.265 và 02103.956.700; đường dây nóng của Trưởng phòng là 0702.001.919; Zalo Phòng Cảnh sát giao thông và Zalo Trưởng phòng lần lượt theo các số 0835.265.265 và 0702.001.919.
Để phục vụ công tác xác minh, Phòng Cảnh sát giao thông đề nghị hình ảnh, video cung cấp phải thể hiện rõ biển số xe, thời gian, địa điểm vi phạm cùng hành vi cụ thể, như phương tiện chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, không chấp hành tín hiệu của đèn giao thông, đi không đúng phần đường hoặc làn đường, dừng đỗ không đúng nơi quy định, không đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy...
Đơn vị cho biết việc tiếp nhận thông tin được thực hiện 24/24 giờ tất cả các ngày trong tuần và được bảo mật thông tin theo quy định. Sau khi tiếp nhận, lực lượng chức năng sẽ tiến hành xác minh và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về TTATGT.
P.V
baophutho.vn Trong không khí sẻ chia và lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách”, sáng 1/12, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Tề Lỗ, tỉnh Phú Thọ đã tổ...
baophutho.vn Trước đây, 2 xã Hang Kia, Pà Cò, nay hợp nhất thành xã Pà Cò từng là điểm nóng ma túy. Song cũng chính nơi đây đã có những người dám nghĩ, dám...
baophutho.vn Sau khi sáp nhập và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7/2025, công tác an sinh xã hội của Phú Thọ tiếp tục được đặt ở vị...
baophutho.vn Sau sáp nhập từ 7 phường trung tâm của thành phố Hoà Bình (cũ), Hoà Bình trở thành phường có quy mô dân số lớn bậc nhất tỉnh với hơn 78.000...
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hồi 4 giờ ngày 1/12, bão đang ở vào khoảng 14,6 độ Vĩ Bắc, 111,9 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Tây Bắc khu vực giữa Biển...
baophutho.vn Sau ngày 1/7/2025, thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Phú Thọ đã ban hành Quyết định số 186/QĐ-CCB ngày...
baophutho.vn Dù mới bước vào những ngày đầu tháng 12, nhưng không khí Giáng sinh đã tràn ngập tại nhiều quán cà phê trên địa bàn tỉnh. Trong không gian ngập...