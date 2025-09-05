Phú Thọ trong dòng chảy 80 năm

8 thập kỷ đã trôi qua kể từ mùa Thu tháng Tám năm 1945, vùng đất Phú Thọ hôm nay vẫn lưu giữ trong mình những giá trị lịch sử, truyền thống cách mạng vẻ vang. Mỗi chặng đường phát triển đều gắn liền với sự hy sinh, cống hiến của các thế hệ, tạo nên một bức tranh phong phú về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết và khát vọng đi lên.

Ngay sau ngày độc lập 2/9/1945, các địa phương trong tỉnh Phú Thọ khi ấy đã nhanh chóng ổn định bộ máy chính quyền cách mạng, thực hiện phong trào “diệt giặc đói, giặc dốt, giặc ngoại xâm”. Trên từng vùng quê, khí thế cách mạng lan tỏa mạnh mẽ, người dân đồng lòng đứng lên bảo vệ thành quả non trẻ của chính quyền.

Trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Phú Thọ cũ đã trở thành hậu phương vững chắc cho tiền tuyến. Phú Thọ là nơi đặt nhiều cơ quan đầu não kháng chiến của Trung ương, đặc biệt ở An toàn khu (ATK). Vĩnh Phúc với phong trào du kích phát triển mạnh có nhiều trận đánh tiêu biểu làm nức lòng quân dân cả nước. Hòa Bình giữ vai trò chiến lược ở cửa ngõ Tây Bắc, ghi dấu những chiến công gắn với Chiến dịch Hòa Bình lịch sử năm 1951-1952.

Những năm tháng ấy, đồng bào các dân tộc trong tỉnh đã gánh trên vai sứ mệnh lớn lao, vừa chiến đấu, vừa sản xuất, vừa nuôi giấu cán bộ. Hình ảnh những đoàn dân công hỏa tuyến, những đội nữ dân quân tay súng tay cày đã trở thành biểu tượng bất diệt của tinh thần kháng chiến toàn dân.

Một góc phường Vĩnh Phúc hôm nay

Sau năm 1954, miền Bắc bước vào thời kỳ xây dựng chủ nghĩa xã hội, đồng thời chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt. Vĩnh Phúc trở thành một trong những “cái nôi” cơ giới hóa nông nghiệp. Phú Thọ phát triển mạnh các cơ sở công nghiệp nhẹ, vừa sản xuất hàng tiêu dùng vừa tham gia nghiên cứu kỹ thuật. Hòa Bình với công trình thủy điện mang tầm quốc gia đã trở thành biểu tượng cho trí tuệ và sức mạnh Việt Nam thời kỳ đổi mới đất nước.

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, quân và dân 3 tỉnh đã tiễn đưa hàng vạn thanh niên lên đường nhập ngũ, góp phần làm nên đại thắng mùa Xuân 1975, thống nhất non sông. Ở hậu phương, phong trào thi đua “tay cày, tay súng” được phát động sâu rộng, khẳng định tinh thần sẵn sàng cống hiến cho nền độc lập, tự do của Tổ quốc.

Từ năm 1986, công cuộc đổi mới đã mở ra một chương mới cho các tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình (cũ). Mỗi địa phương đều có những bước phát triển đột phá, tạo nền tảng cho sự hợp nhất hôm nay. Vĩnh Phúc vươn lên mạnh mẽ với làn sóng đầu tư nước ngoài, đặc biệt trong lĩnh vực công nghiệp ô tô, xe máy. Phú Thọ đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, sản xuất vật liệu xây dựng, đồng thời gìn giữ những giá trị văn hóa gắn với tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương. Hòa Bình phát triển du lịch sinh thái, thủy điện, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

Sự hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ mới không chỉ là sự cộng hưởng về địa lý và hành chính mà còn là sự hòa quyện của 3 truyền thống cách mạng. Chính sự đa dạng ấy tạo nên sức mạnh tổng hợp, đưa tỉnh vững bước trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Tỉnh mới Phú Thọ được thành lập chưa lâu nhưng sự phát triển đã được ghi nhận trên nhiều lĩnh vực. Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì mức khá cao, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp – dịch vụ, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp nhưng vẫn chú trọng nông nghiệp công nghệ cao. Khu vực Vĩnh Phúc với nền tảng công nghiệp FDI tiếp tục giữ vai trò đầu tàu trong khi khu vực Phú Thọ không ngừng phát huy lợi thế công nghiệp chế biến và dịch vụ du lịch tâm linh, Hòa Bình phát triển năng lượng tái tạo, nông nghiệp hữu cơ và du lịch sinh thái.

Quý 1/2025, Phú Thọ dẫn đầu cả nước về tăng trưởng sản xuất công nghiệp

Hạ tầng giao thông được đầu tư mạnh mẽ với các tuyến cao tốc, quốc lộ kết nối với Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, mở ra không gian phát triển mới. Đô thị ngày càng khang trang, trong đó khu vực Việt Trì đang từng bước trở thành trung tâm kinh tế – văn hóa của vùng trung du.

Lĩnh vực văn hóa – xã hội có nhiều tiến bộ. Phú Thọ đã và đang khẳng định là nơi hội tụ các giá trị văn hóa đặc sắc như Hát Xoan, Chầu Văn, không gian cồng chiêng, cùng Lễ hội Đền Hùng hằng năm đã trở thành biểu tượng gắn kết cộng đồng. Chất lượng giáo dục được nâng cao, nhiều trường đại học, cao đẳng, trung tâm nghiên cứu khoa học hình thành, đáp ứng yêu cầu nhân lực chất lượng cao. Công tác y tế có nhiều cải thiện, hệ thống bệnh viện đa khoa vùng, tuyến tỉnh ngày càng hiện đại.

Về quốc phòng – an ninh, tỉnh giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, đồng thời chăm lo xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, gắn kết chặt chẽ giữa phát triển kinh tế với củng cố quốc phòng.

Đặc biệt, chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) liên tục được cải thiện, môi trường đầu tư – kinh doanh ngày càng thông thoáng, thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước. Hàng loạt các dự án công nghiệp, dịch vụ, du lịch đã và đang triển khai, góp phần tạo động lực tăng trưởng bền vững.

Phú Thọ hôm nay không chỉ tự hào về bề dày lịch sử mà còn hướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Từ một vùng đất giàu bản sắc văn hóa, là cái nôi của dân tộc, tỉnh xác định lấy con người là trung tâm, khoa học – công nghệ là động lực và đổi mới sáng tạo là chìa khóa cho phát triển tương lai.

Phát huy truyền thống cách mạng kiên cường của các bậc cha anh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm viết tiếp trang sử mới, xứng đáng với niềm tin của Đảng và khát vọng của nhân dân.

Quang Nam