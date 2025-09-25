Phú Thọ vươn lên thành điểm sáng thu hút đầu tư phía Bắc

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động và cạnh tranh thu hút đầu tư ngày càng gay gắt, tỉnh Phú Thọ (mới) dần khẳng định trên bản đồ đầu tư phía Bắc. Bằng những chính sách phù hợp, tư duy đổi mới và hành động quyết liệt trong việc tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, Vùng Đất Tổ đang thành công trong việc “trải thảm đỏ” đón những “đại bàng” về làm tổ, tạo ra một làn sóng đầu tư mạnh mẽ.

Đô thị ngã ba sông Việt Trì. Ảnh: Đỗ Thu Quyên

Ngay sau khi thực hiện Nghị quyết lịch sử về việc hợp nhất 3 tỉnh, Phú Thọ đã xác định, chìa khóa để giải phóng tiềm năng và tạo ra động lực tăng trưởng mới chính là cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh. Một chiến lược tổng thể, lấy doanh nghiệp và nhà đầu tư làm trung tâm đã được triển khai một cách bài bản và đồng bộ.

Tỉnh đã chủ động rà soát, kiến nghị loại bỏ hàng loạt điều kiện kinh doanh không cần thiết, các quy định chồng chéo, không còn phù hợp, vốn là rào cản lớn đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Cụ thể hóa chủ trương này, Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân đã được ban hành với những mục tiêu đầy tham vọng: giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục hành chính, 30% chi phí tuân thủ pháp luật và 30% điều kiện kinh doanh.

Tỉnh đã thành lập các tổ công tác đặc biệt, đi sâu vào từng lĩnh vực, từ đất đai, xây dựng đến môi trường, để tìm ra những “nút thắt” và đề xuất giải pháp tháo gỡ. Các quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được công khai, minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận nguồn lực đất đai. Đặc biệt, tỉnh cam kết đồng hành cùng doanh nghiệp trong công tác giải phóng mặt bằng – một trong những khâu khó khăn nhất trong triển khai dự án.

Doanh nghiệp KCN Bờ trái sông Đà đóng góp tích cực cho chuyển dịch cấu kinh tế bền vững

Sự thay đổi trong tư duy phục vụ được thể hiện rõ nét qua hoạt động của các cơ quan công quyền. Chuyên mục “Đối thoại cùng Doanh nghiệp” được xây dựng trên cổng thông tin điện tử của tỉnh và các sở, ngành, trở thành kênh tiếp nhận và giải quyết nhanh chóng, hiệu quả các vướng mắc, kiến nghị của cộng đồng kinh doanh. Phương thức quản lý cũng được hiện đại hóa, đẩy mạnh kiểm tra trực tuyến, từ xa, giảm thiểu phiền hà, tạo không gian cho doanh nghiệp tập trung vào sản xuất, kinh doanh.

Những nỗ lực không mệt mỏi của chính quyền tỉnh Phú Thọ đã mang lại kết quả rõ nét. Bức tranh thu hút đầu tư 9 tháng đầu năm 2025 là những gam màu sáng đầy ấn tượng. Toàn tỉnh đã thu hút được 912,5 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ và đạt tới 86,2% mục tiêu cả năm, cho thấy Phú Thọ đã trở thành một địa chỉ hấp dẫn, an toàn và tiềm năng trong mắt các tập đoàn quốc tế, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ cao như sản xuất máy tính, linh kiện điện tử.

Bên cạnh thu hút đầu tư FDI, dòng vốn đầu tư trong nước (DDI) cũng ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng với 62,3 nghìn tỷ đồng được thu hút, cao gần gấp 3 lần so với cùng kỳ năm 2024, đạt 72,2% mục tiêu năm. Điều này cho thấy các doanh nghiệp, tập đoàn lớn trong nước cũng đang nhìn thấy cơ hội phát triển tại Phú Thọ và sẵn sàng đầu tư những dự án quy mô lớn, góp phần thúc đẩy các ngành công nghiệp, dịch vụ, du lịch của tỉnh.

Thời gian qua cũng cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của khu vực kinh tế tư nhân. Trong 9 tháng, đã có 3.800 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, tăng 62,5% so với cùng kỳ, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn lên 40.900. Cùng với đó, 820 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động là một tín hiệu tích cực, cho thấy môi trường kinh doanh đã thực sự được cải thiện, giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn và tìm lại đà tăng trưởng.

Để có được kết quả khả quan này ghi nhận sự chuyển động của các hệ thống chính trị triển khai các giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, tạo điều kiện cho các thành phần kinh tế phát triển. Các đồng chí lãnh đạo cao nhất của tỉnh đã trực tiếp gặp gỡ, làm việc với hàng loạt tổ chức, tập đoàn, doanh nghiệp lớn để lắng nghe, chia sẻ và mời gọi đầu tư. Ban Chỉ đạo xúc tiến đầu tư và Phát triển doanh nghiệp tỉnh sau khi được kiện toàn đã hoạt động vô cùng hiệu quả, trở thành cầu nối tin cậy giữa chính quyền và nhà đầu tư.

Để một môi trường đầu tư thực sự sôi động, những chính sách hỗ trợ về tài chính, tín dụng đóng vai trò quan trọng nuôi dưỡng cơ thể doanh nghiệp. Nhận thức sâu sắc điều này, hệ thống tài chính, ngân hàng trên địa bàn tỉnh đã vào cuộc một cách chủ động và mạnh mẽ.

Các giải pháp tăng thu ngân sách, chống thất thu được triển khai hiệu quả, đảm bảo nguồn lực cho đầu tư phát triển. Song song với đó, ngành thuế đã đẩy mạnh hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế, tạo điều kiện để doanh nghiệp ổn định sản xuất.

Một góc phường Vĩnh Yên. Ảnh: Khánh Linh

Trong lĩnh vực tín dụng, một loạt chương trình, chính sách mang tính nhân văn và thiết thực đã được triển khai. Chương trình kết nối ngân hàng – doanh nghiệp được tổ chức thường xuyên, giúp khơi thông dòng vốn. Các chính sách cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ đã giúp nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của thiên tai có cơ hội phục hồi. Đặc biệt, các gói tín dụng ưu đãi cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản, nhà ở xã hội đã tiếp thêm sức mạnh cho các lĩnh vực ưu tiên của tỉnh.

Mặt bằng lãi suất đã giảm nhẹ, tạo điều kiện cho doanh nghiệp tiếp cận vốn với chi phí hợp lý hơn. Đến cuối tháng 9/2025, tổng dư nợ cho vay toàn tỉnh ước đạt 336,5 nghìn tỷ đồng, tăng 18,8% so với cùng kỳ. Dòng vốn tín dụng đã chảy đúng hướng, tập trung vào sản xuất kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên, trong khi các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro được kiểm soát chặt chẽ. Đặc biệt, tỷ lệ nợ xấu được kéo xuống mức rất thấp, chỉ còn 0,49%, cho thấy sức khỏe của cả hệ thống ngân hàng và cộng đồng doanh nghiệp đang rất tốt.

Với một môi trường kinh doanh ngày càng thông thoáng, minh bạch, một hệ thống chính sách hỗ trợ thiết thực và sự đồng hành thực chất của chính quyền các cấp, tỉnh Phú Thọ đang khẳng định vị thế là một điểm đến đầu tư không thể bỏ qua, tạo ra tăng trưởng kinh tế, đặt nền móng cho một sự phát triển bền vững, đưa Vùng Đất Tổ cất cánh bay cao trong tương lai không xa.

Lê Chung