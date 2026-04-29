Phú Thọ xây dựng 207 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm thủy sản an toàn

Hoạt động liên kết sản xuất, hình thành vùng sản xuất tập trung tại Phú Thọ đang được quan tâm, từng bước đáp ứng yêu cầu phát triển nông nghiệp hàng hóa.

Hộ dân xã Vĩnh Phú tham gia chuỗi chăn nuôi bò sữa liên kết với doanh nghiệp mang về doanh thu hàng tỷ đồng/năm.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, toàn tỉnh hiện xây dựng được 207 chuỗi cung ứng thực phẩm nông, lâm, thủy sản an toàn, với sự tham gia của 65 doanh nghiệp, 122 hợp tác xã và 60 hộ kinh doanh. Giá trị sản phẩm tham gia chuỗi cao hơn 15 - 20% so với sản xuất đơn lẻ; 100% sản phẩm được chứng nhận tiêu chuẩn an toàn, có truy xuất nguồn gốc.

Trong đó, nhiều chuỗi liên kết chủ lực đã khẳng định hiệu quả như: Chuỗi bưởi xuất khẩu Đoan Hùng, bưởi đỏ Tân Lạc, bưởi Diễn Yên Thủy; chuỗi chăn nuôi bò sữa tại Vĩnh Phú, Thái Hòa liên kết với Vinamilk (Công ty sữa Việt Nam) và Cô gái Hà Lan (Công ty TNHH FrieslandCampina Việt Nam). Các công ty trong chuỗi liên kết tiêu thụ ổn định khoảng 40 nghìn tấn sữa/năm cho 1.700 hộ dân.

Trong chăn nuôi, các mô hình liên kết gia công với các doanh nghiệp như: Dabaco, CP Việt Nam, Japfa Comfeed và dự án Vinabeef Tam Đảo... tạo những bước tiến lớn về quy mô và công nghệ.

Giai đoạn 2026 - 2030, tỉnh tăng cường hỗ trợ người sản xuất, các tổ chức, cá nhân tạo lập và tham gia sâu vào chuỗi giá trị liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; phát triển các mô hình liên kết chuỗi khép kín, lấy doanh nghiệp và hợp tác xã làm hạt nhân, có sự liên kết chặt chẽ với các hộ nông dân. Chuỗi liên kết được tổ chức đồng bộ từ khâu cung cấp đầu vào đến sản xuất, sơ chế, chế biến sâu sản phẩm OCOP, tiêu thụ và cung cấp dịch vụ. Các chủ thể tham gia chuỗi có sự phân công rõ ràng, chia sẻ rủi ro và lợi ích, đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt các tiêu chuẩn tuần hoàn, an toàn sinh học và truy xuất nguồn gốc.

Bùi Minh