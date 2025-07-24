Phường Hoà Bình sẵn sàng cho Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ mới

Những ngày giữa tháng 7, khắp các tuyến phố trung tâm phường Hòa Bình rực rỡ cờ hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng Đại hội Đảng bộ phường lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Trong không khí rộn ràng ấy, từ trung tâm hành chính đến từng tổ dân phố, từ cán bộ lãnh đạo đến người dân, đều háo hức, phấn khởi và tràn đầy niềm tin hướng về sự kiện chính trị quan trọng đầu tiên kể từ sau khi phường Hòa Bình được thành lập trên cơ sở sáp nhập 7 phường trung tâm.

Khu vực trung tâm thương mại bờ trái sông Đà được trang hoàng pa nô, cờ hoa chào mừng Đại hội Đảng bộ phường Hòa Bình lần thứ I.

“Chúng tôi đang gấp rút hoàn thiện các công đoạn cuối cùng, đảm bảo tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ phường” - đồng chí Hoàng Châu Khôi - Phó Chủ tịch UBND phường chia sẻ. Công tác tuyên truyền được triển khai toàn diện: Từ hệ thống loa truyền thanh, băng rôn, pano, khẩu hiệu... đến các cuộc sinh hoạt chi bộ, tổ dân phố. Mặt trận và các đoàn thể phát huy tối đa vai trò tuyên truyền viên trong Nhân dân, đặc biệt là đội ngũ già làng, người có uy tín.

Thi công pa nô chào mừng Đại hội Đảng trước cổng trụ sở Đảng ủy phường Hòa Bình.

Công nhân Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình trang trí hoa ở khu vực trung tâm phường Hòa Bình.

Những ngày qua, Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình, đơn vị thực hiện nhiệm vụ chỉnh trang đô thị đang tập trung dọn dẹp, trang hoàng các khu vực trọng điểm trên địa bàn. Tổ Giao thông - Cây xanh của phường làm việc không quản nắng mưa. “Anh em chúng tôi tăng ca, thêm giờ để trồng hoa, chỉnh trang tuyến phố, góp phần làm cho phường Hòa Bình xanh - sạch - đẹp hơn để phục vụ Đại hội Đảng bộ” - chị Bùi Bích Phương, Tổ trưởng Tổ Giao thông - Cây xanh chia sẻ.

Không khí chuẩn bị không chỉ sôi nổi ở cơ quan hành chính, mà lan tỏa khắp các khu dân cư, tổ dân phố. Người dân phấn khởi khi được sống trong một đô thị đang ngày càng đổi thay tích cực, với những kỳ vọng lớn lao vào chặng đường phát triển sắp tới.

Đường Trương Hán Siêu được trang hoàng rực rỡ.

Ngươi dân thấy sự thay đổi trong diện mạo phố phường.

Sau khi sáp nhập, phường Hòa Bình trở thành đơn vị hành chính lớn nhất tỉnh, với 158 tổ chức cơ sở Đảng và trên 6.000 đảng viên. Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời đã nhanh chóng ổn định tổ chức, kiện toàn bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể, phát huy vai trò nòng cốt trong chỉ đạo, điều hành, phục vụ Nhân dân.

Một góc ngã tư trung tâm phường Hòa Bình, khu vực bên sông Đà.

Theo Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Đức Dũng, trong nhiệm kỳ vừa qua, phường đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khơi dậy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đạt được nhiều kết quả nổi bật trong xây dựng Đảng, phát triển kinh tế - xã hội và chăm lo đời sống Nhân dân. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại; thương mại - dịch vụ chiếm 71%, công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp chiếm 28,3%, nông nghiệp chỉ còn 0,7%. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 4.564 tỷ đồng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt hơn 25.000 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhiều công trình đã và đang hình thành như: KCN bờ trái sông Đà với diện tích trên 68 ha, tỷ lệ lấp đầy đạt trên 70%; hệ thống giao thông hiện đại với các tuyến đường huyết mạch, cầu Hòa Bình 4, 5, 6; cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu, các khu đô thị mới đang mở rộng về phía bờ trái sông Đà... Đô thị phường Hòa Bình hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, hình thành những không gian sống mới, hiện đại, xanh và thông minh.

Khu đô thị mới ven sông.

Đại hội Đảng bộ phường Hòa Bình lần thứ Nhất không chỉ là sự kiện chính trị trọng đại, mà còn là dịp để toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhìn lại chặng đường đã qua, khẳng định quyết tâm trên hành trình xây dựng phường Hòa Bình trở thành hình mẫu đô thị ven sông: Văn minh, sáng tạo, bản sắc và đáng sống. “Đoàn kết - Dân chủ - Trách nhiệm; Đổi mới sáng tạo - Chuyển đổi số; phát triển kinh tế đô thị bền vững; xây dựng phường Hòa Bình giàu đẹp, văn minh” - đó là phương châm hành động của nhiệm kỳ mới, được hun đúc từ truyền thống cách mạng, niềm tin của Nhân dân, và khát vọng phát triển không ngừng của một đô thị trung tâm tỉnh lỵ bên dòng sông Đà lịch sử.

Lê Chung