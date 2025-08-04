Prime Đại Việt - Doanh nghiệp vì người lao động

Với quan điểm “Người lao động là vốn quý nhất của doanh nghiệp”, Công ty cổ phần Prime Đại Việt (Prime Đại Việt) luôn làm tốt công tác chăm lo đời sống, việc làm, nâng cao thu nhập và phúc lợi cho cán bộ, người lao động (CB, NLĐ); xây dựng môi trường làm việc thân thiện, an toàn, tạo động lực để CB, NLĐ tích cực thi đua lao động, sáng tạo trong công việc, nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty, đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thành lập năm 2002, sau hơn 20 năm xây dựng và phát triển, Prime Đại Việt, Khu công nghiệp Khai Quang, phường Vĩnh Phúc ngày càng lớn mạnh, khẳng định vị thế, thương hiệu, giữ vững vị trí đơn vị dẫn đầu trong Tập đoàn Prime. Prime Đại Việt đang là một trong những công ty có nhà máy sản xuất gạch ốp tường công suất lớn nhất Tập đoàn Prime. Nhờ chất lượng tốt, sự đa dạng về cả kích thước và mẫu mã nên các sản phẩm gạch ốp tường của Prime Đại Việt không chỉ được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam mà còn được xuất khẩu sang thị trường các nước như: Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Pháp...

Công ty cổ phần Prime Đại Việt chú trọng đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại nhằm cải thiện môi trường làm việc cho người lao động.

Để có được sự phát triển bền vững, Prime Đại Việt xác định con người là yếu tố then chốt nên luôn quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng cho CB, NLĐ. Hiện nay, Công ty có hơn 300 CB, NLĐ và những người đã được ký hợp đồng lao động chính thức thì đều được đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Đảm bảo sức khỏe, sự an toàn cho CB, NLĐ, Công ty nỗ lực triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm cải thiện môi trường làm việc và thực hiện nghiêm các quy định về an toàn vệ sinh lao động (ATVSLĐ). Hằng năm, Công ty tổ chức cho NLĐ tìm hiểu, tập huấn về ATVSLĐ. 100% CB, NLĐ được trang bị đầy đủ bảo hộ lao động, phương tiện bảo vệ cá nhân theo yêu cầu công việc, được tổ chức khám sức khỏe định kỳ... Đặc biệt, Công ty luôn nỗ lực cải thiện môi trường làm việc cho CB, NLĐ thông qua việc đầu tư các trang thiết bị máy móc hiện đại và cải tạo, hoàn thiện các thiết bị máy móc đã có theo hướng thân thiện với môi trường, tiết kiệm nhiên liệu, giảm lượng khí nóng, khói bụi, khí thải phát sinh; thường xuyên kiểm định các loại máy móc, thiết bị; ban hành quy trình làm việc an toàn; tổ chức đánh giá, kiểm soát các yếu tố nguy hiểm tại nơi làm việc... Công ty chú trọng nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong từng bữa ăn ca; hỗ trợ NLĐ bữa ăn giữa ca, bữa phụ với chế độ dinh dưỡng hợp lý nhằm đảm bảo sức khỏe.

Ban Giám đốc tạo điều kiện thuận lợi để Công đoàn Công ty thực hiện tốt công tác chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, NLĐ, góp phần xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, phát triển trong doanh nghiệp. Đồng chí Bùi Tiến Lợi - Chủ tịch Công đoàn Prime Đại Việt, cho biết: “100% CB, NLĐ của Công ty là đoàn viên công đoàn. Được sự quan tâm phối hợp, tạo điều kiện của Ban Giám đốc Công ty, các hoạt động công đoàn luôn được triển khai kịp thời, phù hợp và có hiệu quả. Tổ chức Công đoàn luôn bám sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của CB, NLĐ để kịp thời phản ánh, đề nghị lãnh đạo Công ty giải quyết, đảm bảo hài hòa lợi ích; đề xuất nhiều giải pháp, chế độ phúc lợi hợp lý dành cho CB, NLĐ để công ty ký kết thực hiện thông qua thỏa ước lao động tập thể nhằm chăm lo tốt hơn quyền lợi cho NLĐ. Công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi, động viên, vận động giúp đỡ các trường hợp CB, NLĐ có hoàn cảnh khó khăn; phối hợp tổ chức các buổi tập huấn về ATVSLĐ; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, thường xuyên nhắc nhở NLĐ những nguy cơ, rủi do có thể gặp phải trong quá trình sản xuất, nâng cao ý thức, chấp hành nghiêm các quy định về ATVSLĐ”.

Với sự quan tâm, tạo điều kiện của Ban Giám đốc, Công đoàn công ty, các phong trào văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tại Prime Đại Việt diễn ra sôi nổi, tạo điều kiện để CB, NLĐ rèn luyện sức khỏe, nâng cao đời sống tinh thần. Hằng năm, CB, NLĐ công ty được đi tham quan, nghỉ mát nhằm nâng cao đời sống tinh thần, tạo không khí vui vẻ và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó. Công ty chú trọng triển khai các phong trào thi đua yêu nước, góp phần tạo môi trường thi đua sôi nổi trong đội ngũ CB, NLĐ. Đặc biệt trong đó phải kể đến phong trào thi đua phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai hiệu quả đã khơi dậy tinh thần thi đua sản xuất, tính chủ động, sáng tạo của CB, NLĐ. Ngày càng có nhiều sáng kiến, giải pháp cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào thực tế sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, đảm bảo an toàn vệ sinh lao động, cải thiện môi trường làm việc của NLĐ, làm lợi cho doanh nghiệp hàng tỷ đồng mỗi năm. Anh Trương Quân Bảo - kỹ thuật viên, Prime Đại Việt chia sẻ: “Hơn 20 năm làm việc tại Prime Đại Việt, tôi luôn yên tâm công tác vì được Công ty quan tâm thực hiện đầy đủ chế độ chính sách. Sự quan tâm, chăm lo thiết thực của Công ty đã tạo động lực để mỗi CB, NLĐ nỗ lực làm việc vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp”.

Phát huy những kết quả đạt được, Prime Đại Việt tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp cải thiện môi trường làm việc, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của CB, NLĐ, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tiến bộ, hướng tới phát triển bền vững trong quá trình hội nhập và phát triển.

Trần Tỉnh