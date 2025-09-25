Quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ

Sáng 25/9, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị quán triệt, triển khai Luật Phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) và các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại điểm cầu UBND tỉnh tới 148 điểm cầu UBND xã, phường. Đồng chí Nguyễn Khắc Hiếu - TUV, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Đại tá Hoàng Ngọc Huynh - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, UBND các xã, phường. Hội nghị còn có sự tham dự của hơn 1.600 người là cán bộ, công chức, viên chức các sở, ban, ngành và các xã, phường.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Luật PCCC và CNCH được Quốc hội ban hành ngày 29/11/2024, có hiệu lực từ ngày 1/7/2025, gồm 8 chương, 55 điều, trong đó bãi bỏ 24 nội dung với 4 nhóm vấn đề, gồm: Các quy định đang được các pháp luật khác có liên quan điều chỉnh; điều kiện an toàn PCCC riêng biệt tại một số cơ sở do đã được quy định cụ thể tại các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về PCCC; thủ tục hành chính, kinh doanh có điều kiện do cơ quan Công an cấp phép; các quy định thuộc thẩm quyền do Chính phủ quy định theo quy định của pháp luật về tổ chức Chính phủ.

Nghị định số 105/2025 của Chính phủ ban hành ngày 15/5/2025, gồm 8 chương 47 điều và 7 phụ lục, quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật PCCC và CNCH. Nghị định có hiệu lực thi hành đồng thời với hiệu lực thi hành của Luật PCCC và CNCH, từ ngày 1/7/2025. Bộ Công an ban hành 3 thông tư (số 36, 37, 38) hướng dẫn chi tiết về nhiệm vụ công tác và thực hiện dân chủ trong PCCC, CNCH của lực lượng Công an nhân dân.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH Hoàng Ngọc Huynh quán triệt một số nội dung của Luật PCCC và CNCH, các nghị định, thông tư hướng dẫn thi hành Luật.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Luật PCCC và CNCH, các văn bản thi hành. Đặc biệt, hội nghị tập trung làm rõ các điểm mới trong Luật sửa đổi, bổ sung, đồng thời hướng dẫn nghiệp vụ thực hiện công tác CNCH theo quy định mới. Trong đó, nhiều vấn đề được quán triệt sâu như: Mở rộng phạm vi điều chỉnh, làm rõ trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong PCCC và CNCH; bổ sung trách nhiệm của người đứng đầu trong triển khai các biện pháp tại cơ sở; quy định chi tiết nội dung kiểm tra, thẩm quyền và trách nhiệm của lực lượng chức năng...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Khắc Hiếu nhấn mạnh việc hoàn thiện hệ thống pháp luật về PCCC và CNCH đã tạo hành lang pháp lý đầy đủ, toàn diện và tạo cơ sở thống nhất để nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về lĩnh vực này trong tình hình mới.

Thời gian qua, công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người dân được nâng lên; công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH từng bước đi vào nền nếp; các hoạt động tuyên truyền, tập huấn, diễn tập được tổ chức thường xuyên, sâu rộng, góp phần nâng cao ý thức phòng ngừa và kỹ năng xử lý cháy, nổ của người dân; phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH tiếp tục được đẩy mạnh, nhiều mô hình an toàn PCCC đã được xây dựng, phát huy hiệu quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu UBND tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng thẳng thắn chỉ ra các tồn tại, hạn chế trong công tác PCCC và CNCH trên địa bàn tỉnh. Để thực hiện tốt Luật PCCC và CNCH và các văn bản hướng dẫn thi hành trong thời gian tới, đồng chí đề nghị, cần nhận thức đúng về công tác PCCC và CNCH là nhiệm vụ quan trọng của cả hệ thống chính trị. Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, lồng ghép nhiệm vụ PCCC và CNCH vào chương trình, kế hoạch công tác thường xuyên, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC và CNCH. Xây dựng Phong trào toàn dân tham gia PCCC sâu rộng, thực chất và hiệu quả. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước về PCCC và CNCH theo nguyên tắc “4 tại chỗ”.

Đồng chí yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND cấp xã phải chủ động rà soát, ban hành hoặc điều chỉnh các chương trình, kế hoạch, quy chế, quy định để cụ thể hóa Luật phù hợp với thực tiễn địa phương, lĩnh vực quản lý. Tăng cường kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu trách nhiệm, buông lỏng quản lý trong công tác PCCC và CNCH, hướng đến mục tiêu cao nhất là đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho Nhân dân và sự phát triển bền vững của tỉnh.

Hội nghị góp phần trang bị kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH cho lãnh đạo và đội ngũ cán bộ; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ quản lý trong công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ này tại cơ quan, đơn vị, địa phương và lĩnh vực phụ trách. Qua đó, từng bước nâng cao năng lực ứng phó, chủ động phòng ngừa, bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của Nhân dân, phục vụ hiệu quả sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.

Ngọc Lam