Quy tắc “7 ngày” và sự thật về việc khởi động lại máy tính

Tại sao máy tính bỗng dưng ì ạch? Chuyên gia hé lộ lý do nên bấm nút khởi động lại ngay lập tức.

Trong kỷ nguyên của những hệ điều hành hiện đại, việc tắt hay khởi động lại máy tính dường như đã trở thành một khái niệm xa lạ. Người dùng có xu hướng ưu tiên chế độ Ngủ (Sleep) để có thể quay lại công việc tức thì. Tuy nhiên, liệu việc để chiếc PC chạy liên tục hàng tuần, hàng tháng có thực sự vô hại như chúng ta vẫn tưởng?

Vì sao nên khởi động lại máy tính thường xuyên?

Dù các hệ điều hành ngày nay đã cực kỳ thông minh, chúng vẫn không thể tránh khỏi hiện tượng rò rỉ bộ nhớ (memory leak). Đây là tình trạng các phần mềm chiếm dụng RAM nhưng “quên” giải phóng sau khi sử dụng xong. Kết quả là sau một thời gian dài không khởi động lại, chiếc máy tính của bạn bỗng trở nên chậm chạp, ứng dụng phản hồi kém và hiện tượng giật lag bắt đầu xuất hiện dày đặc.

Sự đồng thuận về quy tắc “7 ngày” cho việc khởi động lại

Dựa trên các cuộc thảo luận sôi nổi từ cộng đồng công nghệ (như Reddit), một sự đồng thuận đã được đưa ra: Hãy khởi động lại máy tính ít nhất một lần mỗi tuần. Việc Restart không chỉ đơn giản là tắt đi bật lại; nó là một quá trình ’thanh lọc' hệ thống:

• Giải phóng hoàn toàn bộ nhớ RAM bị chiếm dụng vô ích.

• Làm mới các kết nối phần cứng và mạng đang bị xung đột ngầm.

• Hoàn tất việc cài đặt các bản vá bảo mật và cập nhật hiệu năng quan trọng.

Tuy nhiên, không phải chiếc máy nào cũng giống nhau. Đối với những dòng PC cấu hình thấp, việc tắt máy (Shut down) mỗi ngày là cực kỳ cần thiết để duy trì sự ổn định. Ngược lại, những “cỗ máy chiến game” với lượng tài nguyên dồi dào thường có khả năng tự xử lý các tiến trình lỗi tốt hơn, cho phép chúng hoạt động bền bỉ hơn mà không cần khởi động lại thường xuyên.

Lời khuyên từ chuyên gia

Nếu bạn là người dùng có những công việc chuyên biệt, hãy tập thói quen Restart vào cuối mỗi ngày. Đối với người dùng laptop, thay vì chỉ gập máy lại, thỉnh thoảng hãy thực hiện một lệnh tắt máy hoàn toàn để bảo vệ tuổi thọ linh kiện và tiết kiệm năng lượng. Đừng đợi đến khi máy tính “đứng hình” mới tìm cách cứu vãn; hãy chủ động Restart để chiếc PC luôn trong trạng thái sẵn sàng hoạt động cao nhất.

Theo thanhnien.vn