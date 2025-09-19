Quyết liệt giải ngân vốn đầu tư công

Thời gian qua, công tác giải ngân vốn đầu tư công (ĐTC) trên địa bàn tỉnh đạt nhiều kết quả tích cực. Đến nay, tỷ lệ giải ngân toàn tỉnh đạt 74,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao và 46,7% tổng vốn kế hoạch, đứng thứ 6/34 toàn quốc. Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, do đó, tỉnh đang quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân, đặt mục tiêu nằm trong nhóm 10 địa phương dẫn đầu cả nước về giải ngân vốn ĐTC.

Tăng tốc giải ngân

Năm 2025, tổng kế hoạch vốn ngân sách Nhà nước giao cho tỉnh Phú Thọ hơn 29.671 tỷ đồng, trong đó, nguồn vốn Thủ tướng Chính phủ giao 18.691 tỷ đồng; vốn tăng thu, tiết kiệm chi, bội thu ngân sách tỉnh và số vốn ĐTC bổ sung từ cấp huyện vào ngân sách tỉnh... hơn 6.070 tỷ đồng; vốn kế hoạch năm 2024 kéo dài sang năm 2025 gần 4.910 tỷ đồng.

Xác định đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC năm 2025 là giải pháp đặc biệt quan trọng nhằm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, ngay từ đầu năm, các đồng chí lãnh đạo 3 tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình trước sáp nhập đã thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình thực hiện các dự án, đồng thời tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, quyết liệt và đồng bộ nhiều nhiệm vụ, giải pháp. Để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư tổ chức triển khai các dự án, UBND 3 tỉnh đã giao kế hoạch vốn ĐTC năm 2025 ngay từ cuối năm 2024 và kịp thời phân bổ chi tiết cho các dự án. Nguồn vốn tập trung cho các công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng, công trình chuyển tiếp hoàn thành trong năm 2025, bố trí đủ vốn cho các công trình trọng điểm, không khởi công công trình mới khi chưa đảm bảo cân đối được nguồn vốn.

Dự án đường kết nối Khu công nghiệp Cẩm Khê với đường liên vùng đang được đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ.

Để đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quản lý Nhà nước về ĐTC được thực hiện quyết liệt, hiệu quả, ngay sau khi sáp nhập tỉnh và kết thúc hoạt động của cấp huyện, UBND tỉnh đã thành lập các đoàn công tác nắm tình hình giải ngân vốn ĐTC, tìm hiểu kỹ thực trạng, xác định rõ các vướng mắc ở cơ sở cũng như thẩm quyền giải quyết. Từ đó, trực tiếp chỉ đạo tháo gỡ khó khăn theo thẩm quyền và các quy định của pháp luật.

Đến hết tháng 7/2025, toàn tỉnh đã giải ngân gần 13.864 tỷ đồng, bằng 74,2% so với kế hoạch vốn Trung ương giao và 46,7% tổng vốn kế hoạch, đứng thứ 6/34 toàn quốc; riêng khu vực Phú Thọ cũ đạt tỷ lệ giải ngân 6 tháng là 85,7%, đứng thứ 1 toàn quốc. Qua đó, khẳng định sự quyết tâm trong lãnh đạo, chỉ đạo cũng như tinh thần chủ động của các cấp, các ngành.

Đồng chí Vương Thị Bẩy - Giám đốc Sở Tài chính cho biết: Năm 2025, các dự án do cấp tỉnh quản lý cơ bản đã hoàn tất thủ tục thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư, phê duyệt dự án và công tác đấu thầu. Nhiều dự án, hạng mục công trình đang trong quá trình thi công, hoàn thành, bàn giao đưa vào sử dụng và cơ bản không phát sinh thủ tục đầu tư hoặc các vấn đề phát sinh đã được xử lý kịp thời. Một số dự án đã thực hiện thủ tục điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư theo quy định.

Cùng với đó, việc sắp xếp, kiện toàn mô hình Ban Quản lý dự án (QLDA) sau sáp nhập được triển khai đồng bộ, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý. Đến nay, tỉnh đã quyết định thành lập 3 Ban QLDA theo khu vực trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ. Đối với các Ban QLDA cấp xã, đã có 38/148 xã, phường thành lập Ban QLDA tự đảm bảo chi thường xuyên. Tính đến hết tháng 7, đã có 336 dự án được chuyển chủ đầu tư từ cấp huyện lên cấp tỉnh; 6.679 dự án được chuyển từ cấp huyện về xã mới; 7.308 dự án từ xã cũ về xã mới, bảo đảm thống nhất và minh bạch trong quá trình thực hiện.

Riêng về công tác quyết toán dự án hoàn thành, đến nay, tỉnh đã phê duyệt quyết toán 255 dự án với tổng giá trị gần 8.850 tỷ đồng. Ngoài ra, 40 dự án khác đã nộp hồ sơ chờ thẩm tra, 125 dự án đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục.

Đặc biệt, với quyết tâm tăng tốc giải ngân vốn ĐTC để tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, toàn tỉnh đã và đang tập trung mạnh cho công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), trong đó, chỉ đạo quyết liệt đối với các dự án trọng điểm.

Động lực cho tăng trưởng

Tiến độ giải ngân vốn ĐTC vẫn còn chậm so với yêu cầu do nhiều nguyên nhân. Trong đó, nguyên nhân lớn nhất là công tác bồi thường GPMB. Điển hình như Dự án đường kết nối thị trấn Lương Sơn - Xuân Mai, Hà Nội (giai đoạn 1) có tổng mức đầu tư 999 tỷ đồng, hiện vẫn còn 3,6km chưa được bàn giao mặt bằng, nhiều đoạn đã bàn giao nhưng không liên tục nên gây khó khăn trong quá trình thi công. Ở nhiều dự án khác có tình trạng người dân chưa đồng thuận phương án bồi thường, giá bồi thường chưa sát với thị trường, chính sách hỗ trợ chưa phù hợp, thiếu quỹ đất tái định cư... dẫn đến chậm GPMB. Một số dự án khu tái định cư chưa thực hiện xong nên chưa thể GPMB đối với phần diện tích đất ở...

Ngoài ra, thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất nông nghiệp, đất rừng còn nhiều vướng mắc pháp lý; việc hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất qua nhiều bước, mất nhiều thời gian; khó khăn trong việc xây dựng bảng giá đất; đơn giá GPMB ở 3 tỉnh cũ khác nhau, gây khó khăn trong triển khai dự án, nhất là các dự án theo tuyến liên tỉnh. Cùng với đó, biến động tăng giá và nguồn cung vật liệu xây dựng khan hiếm, thủ tục khai thác phức tạp khiến tiến độ thi công nhiều công trình bị chậm. Một số dự án phải điều chỉnh chủ trương đầu tư, gia hạn thời gian thực hiện. Công tác phối hợp giữa các sở, ngành, đơn vị liên quan đôi lúc chưa thật sự chủ động, còn thiếu sự đồng bộ... đã ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ giải ngân vốn ĐTC.

Được biết, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 06 ngày 08/8/2025 về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn ĐTC. Mục tiêu đặt ra là giải ngân 100% vốn Trung ương giao và trên 95% vốn địa phương giao. Để đạt mục tiêu, tỉnh triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp; kiên quyết thực hiện kỷ luật, kỷ cương trong ĐTC, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản, xử lý triệt để các khoản tạm ứng quá hạn. Bên cạnh đó, tỉnh thành lập các tổ công tác đặc biệt do 8 Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm tổ trưởng, trực tiếp đôn đốc từng dự án lớn. Kế hoạch vốn của các dự án giải ngân chậm sẽ được rà soát, điều chuyển sang dự án có khả năng giải ngân tốt, đảm bảo sử dụng hiệu quả từng đồng vốn ngân sách. Công tác quyết toán dự án hoàn thành cũng được chỉ đạo sát sao, không để tồn đọng, kéo dài.

Phát biểu chỉ đạo tại các hội nghị chuyên đề gần đây về giải ngân vốn ĐTC, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh vai trò dẫn dắt nền kinh tế của ĐTC và khẳng định: Năm 2025 là năm cuối thực hiện kế hoạch ĐTC trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, các dự án đã hoàn thiện thủ tục đầu tư sẽ bước vào giai đoạn “nước rút”, khi hoàn thành sẽ đóng góp ngay cho tăng trưởng và mở ra không gian phát triển mới cho các địa phương, vùng kinh tế. Đồng chí yêu cầu các sở, ngành, đơn vị, địa phương trong tỉnh nghiêm minh trong công tác đấu thầu, gắn trách nhiệm người đứng đầu với kết quả giải ngân. Các chủ đầu tư phải coi việc đẩy nhanh tiến độ và giải ngân vốn là thước đo năng lực, hiệu quả công tác. Sở Tài chính rà soát quy định, biên soạn sổ tay hướng dẫn thủ tục giải ngân. Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, tham mưu các vấn đề liên quan đến bồi thường, tái định cư, thu hồi đất. Sở Xây dựng tháo gỡ khó khăn về vật liệu, công bố kịp thời chỉ số giá xây dựng. Sở Nội vụ phối hợp nghiên cứu mô hình tổ chức quản lý thống nhất. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm đối với việc bàn giao dự án ĐTC khi vận hành chính quyền địa phương hai cấp, đối với các nội dung vướng mắc liên quan đến công tác bàn giao dự án do các huyện chuyển về xã, các xã cũ chuyển về xã mới và chịu trách nhiệm hoàn thiện công tác bàn giao, xác định chính xác số liệu liên quan đến các dự án bàn giao. Sở Tài Chính rà soát, tham mưu UBND tỉnh cụ thể hóa các quy định của pháp luật về phân cấp quản lý Nhà nước về ĐTC; khẩn trương hoàn thiện danh mục dự án trọng điểm năm 2025, dự án trọng điểm giai đoạn 2026 - 2030 của tỉnh; thường xuyên rà soát, tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh điều chuyển kế hoạch vốn năm 2025 của các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp, không có khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn được giao sang các dự án có nhu cầu bổ sung vốn.

Đinh Vũ