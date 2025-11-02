Quyết liệt thực hiện mục tiêu tăng trưởng 2025

Năm 2025, trong bối cảnh sắp xếp tổ chức bộ máy, tỉnh đang khẳng định quyết tâm chính trị mạnh mẽ, biến thách thức thành cơ hội, phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số 10,3%.

Ngay sau khi hợp nhất, ổn định bộ máy, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo với tinh thần khẩn trương, quyết liệt các giải pháp phát triển KT-XH. Quyết định số 554/QĐ-UBND, ban hành ngày 7/8/2025 đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể cho từng sở, ban, ngành phấn đấu tăng trưởng 10,3% trong năm 2025, cao hơn chỉ tiêu Chính phủ giao cho tỉnh (+10%) tại Nghị quyết số 226/NQ-CP.

Doanh nghiệp đầu tư trực tiếp nước ngoài hoạt động hiệu quả, góp phần nâng cao giá trị xuất khẩu, giải quyết việc làm cho lao động địa phương

Để hiện thực mục tiêu này, tỉnh đã và đang khẩn trương, nghiêm túc triển khai một loạt các Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị. Đó là Nghị quyết 57 về đột phá khoa học công nghệ và chuyển đổi số; Nghị quyết 59 về hội nhập quốc tế; Nghị quyết 68 về phát triển kinh tế tư nhân; và đặc biệt là Nghị quyết 66 về đổi mới công tác xây dựng, thi hành pháp luật.

Đây chính là “bốn trụ cột” định hướng phát triển trong bối cảnh mới. Nhất là sau hợp nhất, việc tháo gỡ “điểm nghẽn” thể chế, bảo đảm cơ sở pháp lý đồng bộ cho mô hình chính quyền địa phương hai cấp (theo tinh thần Nghị quyết 66) được xác định là nhiệm vụ đột phá, cấp bách, “mở đường” cho các động lực kinh tế vận hành hiệu quả.

Công trình cầu Hòa Sơn, thuộc dự án cao tốc Hòa Bình- Mộc Châu đang được đẩy nhanh tiến độ

Bức tranh kinh tế 10 tháng đầu năm 2025 là kết quả trực tiếp của sự chỉ đạo quyết liệt và nỗ lực của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Trụ cột đầu tiên và rõ nét nhất là sản xuất công nghiệp. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 10 tháng tăng vọt 26,94% so với cùng kỳ- phản ánh sự phục hồi và tăng trưởng vượt bậc trong bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định. Đáng chú ý, sự tăng trưởng này có chiều sâu và lan tỏa ở nhiều ngành chủ lực. Máy tính xách tay tăng đến 80,53%; sắt, thép tăng 40,65%; xi măng tăng 34,19%; dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử tăng 28,88%.

Trụ cột thứ hai là chuyển động của thị trường nội địa và thu hút đầu tư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng đạt 161,7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,38%, phản ánh sức mua của người dân được duy trì ổn định mà còn cho thấy hiệu quả của các chương trình xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm OCOP (với 609 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên). Hoạt động du lịch cũng phục hồi tốt, đạt 12,8 nghìn tỷ đồng doanh thu, bằng 86,7% mục tiêu năm.

Niềm tin của nhà đầu tư vào môi trường mới của tỉnh được củng cố mạnh mẽ. Thu hút vốn FDI 10 tháng đạt 1.219,11 triệu USD, tăng 84% so với cùng kỳ và vượt 15,1% kế hoạch cả năm. Vốn DDI trong nước cũng đạt 61,3 nghìn tỷ đồng, cao gấp 3 lần cùng kỳ. Cùng với đó, hơn 4.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới (tăng 58,2%), cho thấy Phú Thọ đang thực sự hấp dẫn dòng vốn và tinh thần khởi nghiệp.

10 tháng đầu năm, tổng thu ngân sách nhà nước đã vượt mốc 47,5 nghìn tỷ đồng, bằng 117,6% dự toán Trung ương giao. Nguồn thu vững chắc, đặc biệt là thu nội địa (đạt 121,5% dự toán), tạo dư địa tài khóa quan trọng để tỉnh triển khai các nhiệm vụ an sinh xã hội và đầu tư phát triển.

Trong lĩnh vực tín dụng, tổng dư nợ cho vay đạt 340,4 nghìn tỷ đồng (tăng 15,21%), hoàn thành 100% kế hoạch năm. Chất lượng tín dụng được kiểm soát chặt chẽ. Tỷ lệ nợ xấu chỉ còn 0,46% trên tổng dư nợ, giảm mạnh so với mức 0,79% cuối năm 2024.

Cùng với đó, tỉnh quan tâm tới công tác đảm bảo an sinh xã hội. Tỉnh đã hoàn thành 100% kế hoạch xóa nhà tạm, nhà dột nát, với 10.801 căn nhà được hỗ trợ, bảo đảm “không để ai bị bỏ lại phía sau” trong hành trình phát triển. Công tác chi trả trợ cấp cho 143.582 đối tượng bảo trợ xã hội (với kinh phí 516,9 tỷ đồng) và các chính sách cho người cao tuổi, trẻ em được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục cũng ghi nhận nhiều tiến bộ. Ngành giáo dục tập trung vào định hướng nghề nghiệp, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, chuẩn bị cho các ngành của tương lai như trí tuệ nhân tạo, vi mạch bán dẫn. Ngành y tế đẩy mạnh chuyển đổi số, với 5.343 kỹ thuật mới được triển khai, hồ sơ bệnh án điện tử được áp dụng tại 28 cơ sở, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Ngay cả trong bối cảnh sắp xếp lại bộ máy hành chính, công tác cải cách thủ tục hành chính vẫn được đẩy mạnh. Tỉnh đã rà soát, giảm ít nhất 30% thời gian xử lý thủ tục, 100% thủ tục hành chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính cấp tỉnh, tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, đặt con người vào vị trí trung tâm của sự phục vụ.

Bên cạnh những những mặt tích cực, cũng còn những khó khăn, tỷ lệ giải ngân mới đạt 56% tổng kế hoạch vốn đã giao. Mặc dù tỷ lệ này so với kế hoạch Thủ tướng giao là khá cao (82,5%), nhưng so với yêu cầu phát triển và tổng nguồn lực được phân bổ, tốc độ này vẫn cần phải đẩy nhanh hơn nữa...

Lĩnh vực nông nghiệp cũng đối mặt với nhiều khó khăn. Thời tiết phức tạp ảnh hưởng đến tiến độ thu hoạch. Đặc biệt, dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp làm tổng đàn lợn giảm 12,6%, gây thiệt hại không nhỏ cho người nông dân...

Hai tháng cuối năm 2025 là chặng nước rút để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH. Các nhiệm vụ trọng tâm đã được UBND tỉnh xác định rõ, trong đó tập trung vào 5 nhóm giải pháp đột phá.

Theo đó, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ triệt để các vướng mắc về thủ tục, đất đai, vật liệu, đặc biệt là các dự án trọng điểm, các dự án liên kết vùng, kích hoạt các nguồn lực xã hội, tạo động lực tăng trưởng kép. Tiếp tục hoàn thiện thể chế và cải thiện môi trường đầu tư.

Trọng tâm là hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050, huy động các nguồn lực đầu tư, sẵn sàng các điều kiện về hạ tầng khu công nghiệp để đón làn sóng đầu tư mới. Triển khai hiệu quả các chính sách thuế, tín dụng để hỗ trợ sức mua. Đẩy mạnh quảng bá du lịch trên nền tảng số, biến di sản thành động lực kinh tế.

Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đón bắt các cơ hội từ cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0, nhất là trong các ngành công nghệ cao. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo sự ổn định phát triển kinh tế- xã hội.

Lê Chung