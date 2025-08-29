Quyết liệt vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Chiều 29/8, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Trần Duy Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã đi thăm, làm việc với các xã: Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên về thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kết luận tại buổi làm việc

Sau gần 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các xã: Xuân Lũng, Lâm Thao, Phùng Nguyên và Bản Nguyên đã khắc phục khó khăn, tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ thuộc thẩm quyền của cấp xã trên các lĩnh vực, không để xảy ra chậm trễ, gián đoạn công việc do việc sắp xếp, tiếp nhận chuyển giao nhiệm vụ từ cấp tỉnh, cấp huyện về cấp xã mới.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn phát biểu tại buổi làm việc

Tuy nhiên, trong quá trình vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, các địa phương còn gặp một số khó khăn, vướng mắc về trụ sở, điều kiện làm việc của cán bộ thiếu và phân tán. Hệ thống văn bản của Đảng, Nhà nước từ khi triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có nhiều nội dung mới song chưa có hướng dẫn cụ thể, đầy đủ, kịp thời; một số quy định của pháp luật về phân cấp, phân quyền theo quy định của Luật với Nghị định của Chính phủ còn chồng chéo gây lúng túng, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện. Khối lượng công việc phân cấp cho cấp xã giải quyết quá lớn trong khi đội ngũ cán bộ, công chức sau sáp nhập đến từ nhiều cơ quan, đơn vị, chất lượng chưa đồng đều; còn thiếu cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, tài chính, đầu tư, xây dựng, quy hoạch...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn và đoàn công tác kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Thao

Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin chưa đồng bộ, hệ thống thiết bị máy móc kỹ thuật đã cũ, cấu hình thấp, ảnh hưởng đến hiệu quả, tiến độ xử lý hồ sơ. Một số hệ thống phần mềm chưa đồng bộ như hệ thống liên thông khai sinh, khai tử, cấp thẻ BHYT; việc cập nhật quy trình giải quyết thủ tục hành chính còn chậm, thay đổi thường xuyên, gây khó khăn cho cán bộ tiếp nhận và người dân. Hệ thống phần mềm “một cửa điện tử” đôi khi hoạt động không ổn định, đặc biệt vào các giờ cao điểm, gây gián đoạn quy trình xử lý hồ sơ; hồ sơ lĩnh vực đất đai còn vướng mắc trong quá trình liên thông với Văn phòng đăng ký đất đai và tại bước công dân thực hiện nghĩa vụ tài chính do bên cơ quan thuế chưa tích hợp trên hệ thống...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra thực địa và cho ý kiến chỉ đạo việc cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông từ ĐT 324 kết nối QL32C nhằm phát triển không gian, khai thác tối đa quỹ đất xã Phùng Nguyên

Kiến nghị tại buổi làm việc, các xã mong muốn UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, giúp các xã thực hiện Quy hoạch chung giai đoạn 2025-2030 tầm nhìn đến 2035; xem xét bổ sung số lượng biên chế hoặc hợp đồng 111 để phụ trách các lĩnh vực công tác do thiếu nhân lực và khối lượng công việc nhiều. Tổ chức các lớp tập huấn cho cán bộ, công chức kịp thời cập nhật kiến thức, kỹ năng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; giao Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh tăng cường, bố trí cán bộ về phối hợp tại các Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã để tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho công dân; phân quyền cho cấp xã thực hiện một số thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực đất đai như: Cho tặng, thừa kế, xoá thế chấp... giúp người dân không phải đi xa, thuận lợi cho quản lý của địa phương.

Xã Xuân Lũng đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư tuyến đường từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng nối với cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ qua địa bàn để thúc đẩy phát triển KT-XH; giải quyết tình trạng thiếu giáo viên; thu hút doanh nghiệp vào đầu tư tại Cụm công nghiệp Bắc Lâm Thao. Xã Lâm Thao đề nghị tỉnh tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ khu dân cư; tăng cường phân cấp, phân quyền cho cấp xã; tăng tỷ lệ điều tiết nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất để địa phương có nguồn lực đầu tư phát triển KT-XH; quan tâm đầu tư cơ sở vật chất trường học, kênh mương thuỷ lợi nội đồng để xã đạt các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nghe báo cáo quy hoạch phát triển hệ thống giao thông, thủy lợi và chợ đầu mối thuộc địa bàn xã Bản Nguyên

Xã Phùng Nguyên đề nghị tỉnh quan tâm hỗ trợ kinh phí mở rộng, sửa chữa trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, chính quyền; tăng cường cán bộ có chuyên ngành sâu cho địa phương; có hướng dẫn để triển khai xây dựng nông thôn mới, thu gom xử lý rác thải trong giai đoạn tiếp theo. Xã Bản Nguyên đề nghị tỉnh bổ sung quy hoạch Trung tâm thương mại, chợ đầu mối nông sản của tỉnh trên địa bàn; hỗ trợ một phần kinh phí và cho xã làm chủ đầu tư một số dự án hạ tầng, cải tạo đường giao thông; lựa chọn xã là địa phương triển khai các dự án chuyển giao công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

Tại hội nghị các sở, ngành, đơn vị tham gia đoàn công tác đã trực tiếp giải đáp các ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của các địa phương.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho ý kiến về chủ trương đầu tư và hướng tuyến dự án đường kết nối từ Khu di tích lịch sử Đền Hùng qua trung tâm xã Xuân Lũng đến cao tốc Phú Thọ - Tuyên Quang

Kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đánh giá cao và biểu dương nỗ lực của 4 xã sau gần 2 tháng vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp đã nỗ lực quyết tâm cao trong sắp xếp tổ chức tổ chức bộ máy, cơ bản giải quyết các thủ tục hành chính phục vụ người dân, doanh nghiệp và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Bên cạnh những kết quả ban đầu, việc vận hành mô hình chính quyền 2 cấp còn một số vướng mắc cần phải có sự nỗ lực, cố gắng quyết tâm nhiều hơn của cấp uỷ, chính quyền các địa phương để mô hình chính quyền địa phương 2 cấp được vận hành trơn chu, gần dân và sát dân hơn.

Đại diện lãnh đạo các xã: Lâm Thao, Xuân Lũng, Phùng Nguyên, Bản Nguyên báo cáo tình hình hoạt động, khó khăn vướng mắc và đề xuất kiến nghị nhằm vận hành hiệu quả mô hình chính quyền địa phương hai cấp

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 4 xã tiếp tục quán triệt nghiêm các chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh trong công tác xây dựng Đảng, phát triển KT-XH, nhất là những khâu đột phá, bộ tứ nghị quyết trụ cột của Trung ương. Bên cạnh đó, tiếp tục sắp xếp tinh gọn tổ chức, bộ máy; lựa chọn điều động cán bộ khối Đảng, đoàn thể, chính quyền phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ; chủ động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ; nâng cao tinh thần, thái độ, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, chuyển trạng thái từ quản lý sang kiến tạo, phục vụ Nhân dân.

Cấp uỷ, chính quyền các xã rà soát, điều chỉnh các quy hoạch có liên quan, huy động và đa dạng hoá các nguồn lực cho đầu tư phát triển, mở rộng không gian phát triển cho địa phương; chú trọng liên kết giữa các xã để cùng phát triển; tập trung phát triển tiểu thủ công nghiệp là thế mạnh của các địa phương gắn với phát triển cụm công nghiệp, mô hình hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và vừa; làm tốt công tác GPMB với các dự án lớn; ứng dụng thương mại điện tử đối với các sản phẩm OCOP. Đối với kiến nghị của các địa phương, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông giao các sở, ngành liên quan rà soát, tổng hợp, đề xuất phương án báo cáo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền, trong đó ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối; thu hút đầu tư vào cụm công nghiệp.

Đại diện lãnh đạo các sở, ngành phát biểu giải đáp các ý kiến tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và các nội dung liên quan đến đề xuất, kiến nghị của các địa phương

Trước đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông đã đến kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công của 4 xã; khảo sát phương án tuyến đường kết nối Khu di tích lịch sử quốc gia Đền Hùng với cao tốc Tuyên Quang – Phú Thọ; dự án cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường tỉnh 324 kết nối với quốc lộ 32C; các quy hoạch chung xây dựng tỷ lệ 1/500 của 4 xã, giai đoạn 2025 – 2030, tầm nhìn đến năm 2035; kiểm tra công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới tại Trường Tiểu học Phùng Nguyên 2, xã Phùng Nguyên.

Đinh Vũ