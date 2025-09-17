Quyết tâm giải ngân 100% vốn đầu tư công năm 2025

Sáng 17/9, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị trực tuyến toàn quốc về thúc đẩy đầu tư công năm 2025 (lần thứ 3). Dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ có đồng chí Nguyễn Mạnh Sơn - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Mạnh Sơn và các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tính đến 31/8, các bộ, cơ quan Trung ương và địa phương đã phân bổ, giao kế hoạch đầu tư vốn năm 2025 chi tiết cho danh mục nhiệm vụ, dự án là trên 846.180 tỷ đồng, đạt trên 95% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 có những tín hiệu tích cực, ước thanh toán từ đầu năm đến 31/8 khoảng 409.170 tỷ đồng, cao hơn cùng kỳ năm 2024 gần 6%, trong đó giải ngân vốn ngân sách địa phương cải thiện vượt bậc, giải ngân vốn của các chương trình mục tiêu Quốc gia cũng tăng cao hơn. So với kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, có 9 bộ, cơ quan Trung ương và 22 địa phương có tỷ lệ ước giải ngân đạt trên bình quân chung cả nước.

Tại tỉnh Phú Thọ, giải ngân kế hoạch vốn giao trong năm 2025 tính đến hết ngày 31/8 đạt trên 12.600 tỷ đồng, đạt 67,6% so với kế hoạch do Thủ tướng Chính phủ giao, cao hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung cả nước và đứng thứ 6/34 địa phương.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu Phú Thọ

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, làm rõ những vấn đề còn khó khăn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 như: Khó khăn về quy hoạch, nguồn cung và biến động giá vật liệu; công tác chuẩn bị đầu tư và hoàn thiện thủ tục còn chậm; hạn chế về năng lực quản lý, điều hành, sự phối hợp của chủ đầu tư, nhà thầu... Đồng thời các đại biểu đề xuất các giải pháp tháo gỡ khó khăn về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; hoàn thiện thể chế, chính sách; đảm bảo nguồn vốn chi cho đầu tư phát triển...

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ trưởng, trưởng ngành, địa phương nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên rà soát, đôn đốc, kịp thời phát hiện và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh của từng dự án, nhất là các dự án trọng điểm; coi kết quả giải ngân là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân. Triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Chính phủ về đôn đốc, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công năm 2025, quyết tâm phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao.

Khẩn trương rà soát, đánh giá tình hình thực hiện giải ngân đối với từng dự án, phân loại dự án theo mức độ giải ngân, từ đó xây dựng tiến độ giải ngân cụ thể theo từng tháng, quý và có giải pháp cụ thể, phù hợp, thúc đẩy giải ngân đạt mục tiêu đề ra; việc đẩy mạnh giải ngân vốn phải gắn với đảm bảo chất lượng công trình, dự án, không để xảy ra tiêu cực, thất thoát, lãng phí. Phân công cụ thể lãnh đạo của bộ, cơ quan, địa phương phụ trách, theo dõi giải ngân từng dự án, nhóm dự án gắn với đánh giá kết quả công tác.

Thường xuyên rà soát, kịp thời điều chỉnh vốn từ dự án giải ngân chậm hoặc không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả năng giải ngân tốt và có nhu cầu bổ sung vốn. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về khai thác khoáng sản là vật liệu xây dựng thông thường, đảm bảo nguồn cung cho các dự án, đặc biệt các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, dự án quan trọng Quốc gia.

Nguyễn Huế