Quyết tâm thực hiện các đột phá chiến lược sau Đại hội XIV của Đảng

Đại hội XIV mở ra kỷ nguyên phát triển mới, tinh thần xuyên suốt của Đại hội XIV là “đại hội của hành động”. Tinh thần trên đã được Tổng Bí thư Tô Lâm cụ thể trong bài phát biểu bế mạc Đại hội XIV: Biến ý chí thành hành động, biến quyết sách thành kết quả cụ thể; nói là làm, làm ngay, làm đúng, làm quyết liệt, làm đến cùng và làm hiệu quả.

Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ.

Trao đổi với phóng viên Báo và Phát thanh, truyền hình Phú Thọ ngay khi trở về từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV với trọng trách mới là Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Đại hội XIV đã quyết định những vấn đề lớn của đất nước. Bộ Chính trị cũng đã có 9 nghị quyết chiến lược về các vấn đề: Khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phát triển giáo dục, y tế, kinh tế tư nhân, kinh tế nhà nước, đẩy mạnh hội nhập, phát triển văn hóa... Đó là những đột phá cụ thể, điều cần làm hiện nay chính là hành động.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông cho biết rất ấn tượng với bài viết “Tiến lên! Toàn thắng ắt về ta!” của Tổng Bí thư Tô Lâm ngay sau Đại hội XIV và việc Bộ Chính trị có Chỉ thị số 01 về nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng. Đó là tinh thần hành động, phải nhận thức nghị quyết đúng để có hành động đúng.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận Nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Đoan Hùng cho tập đoàn Amata (Thái Lan).

Theo Chủ tịch UBND tỉnh, thực hiện Chỉ thị 01 của Bộ Chính trị, trên tinh thần cầu thị, khoa học và hành động, cùng với quán triệt và thực hiện nghiêm túc quan điểm, mục tiêu, chỉ tiêu, các đột phá chiến lược tại văn kiện Đại hội XIV, trên cương vị Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đồng chí sẽ cùng Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, ngành xây dựng kế hoạch hành động cụ thể, phù hợp với bối cảnh phát triển riêng có của tỉnh Phú Thọ. “Tất cả các cấp, ngành, địa phương, đơn vị phải nhận thức đúng, cụ thể hóa chương trình hành động đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV thành các phần việc cụ thể. Hành động càng tích cực, khẩn trương thì hiệu quả càng cao, người dân càng được thụ hưởng thành quả, địa phương, đất nước mới phát triển nhanh”, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh.

Theo đó, tỉnh sẽ tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, chú trọng vào chỉ tiêu tăng trưởng hai con số dựa trên khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông kiểm tra, cho ý kiến chỉ đạo đầu tư hệ thống giao thông kết nối và hạ tầng khu công nghiệp trên địa bàn xã Sơn Đông.

Cùng với đó là đổi mới tư duy quản lý: Lấy người dân làm trung tâm, làm sao nâng cao được đời sống của người dân, vì người dân để phục vụ. Chuyển đổi tư duy từ quản lý sang tư duy phục vụ. Đó là phục vụ người dân, doanh nghiệp; thúc đẩy kinh tế, các lĩnh vực đời sống xã hội phát triển. Như thế mới đạt được những mục tiêu, quyết sách chiến lược Đại hội XIV đã đề ra.

Song song với đó là siết chặt kỷ cương và minh bạch trong điều hành. Đẩy mạnh tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong hoạt động của UBND tỉnh. Phân định rõ nhiệm vụ cho các sở, ngành, địa phương trên tinh thần 6 rõ; siết chặt kỷ cương công vụ gắn với công tác kiểm tra, giám sát chặt chẽ.

Theo đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông, để thực hiện các đột phá chiến lược đã được nêu trong Nghị quyết Đại hội XIV và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025-2030:

Thứ nhất, giữ vững và phát huy 3 nền tảng quan trọng cho sự ổn định và phát triển của tỉnh, đó là: Sự đoàn kết, thống nhất; xây dựng Đảng bộ, chính quyền trong sạch, “tinh - gọn - mạnh - hiệu lực - hiệu quả”. Xác định rõ mục tiêu, giải pháp có tầm nhìn dài hạn, toàn diện; huy động tối đa nguồn lực để khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của tỉnh; trong đó nội lực là quyết định, ngoại lực là quan trọng, đột phá. Nhân dân là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực và là nguồn lực quan trọng nhất của sự phát triển.

Thứ hai, tập trung hoàn thiện đồng bộ cơ chế, chính sách phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trên cơ sở cụ thể hóa, triển khai hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV, các nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị và các quy định của pháp luật để khơi thông nguồn lực, tạo động lực phát triển mới. Tập trung cải cách hành chính, trong đó trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính để tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp. Xây dựng cơ chế về “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính cho các nhà đầu tư chiến lược, các dự án quy mô lớn, dự án trọng điểm...

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông thăm, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Lâm Thao.

Thứ ba là tiếp tục khơi thông các động lực tăng trưởng truyền thống (đầu tư, tiêu dùng, xuất khẩu...), đồng thời xác lập mô hình tăng trưởng mới. Trong đó khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực trung tâm để phát triển năng lực sản xuất; xây dựng các mô hình, phương thức sản xuất kinh doanh mới. Đây được xác định là động lực tăng trưởng chính của tỉnh trong năm 2026 và các năm tiếp theo.

Thứ tư là tập trung hoàn thiện và phát triển hạ tầng kỹ thuật, trong đó ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông chiến lược; các hạ tầng: Đô thị, khu công nghiệp, viễn thông, dữ liệu và hạ tầng số; khai thác hiệu quả không gian phát triển mới theo Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 vừa ban hành.

Thứ năm, tập trung phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao, đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ; phát huy hiệu quả hơn nữa tính ưu việt của mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thứ sáu, phát huy bản sắc văn hóa, con người và truyền thống vùng Đất Tổ gắn với bảo tồn, phát triển các giá trị văn hóa, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, biến truyền thống văn hóa của quê hương Đất Tổ thành nguồn lực nội sinh cho phát triển của tỉnh Phú Thọ trong thời gian tới.

Tạo đột phá trong phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm tăng trưởng kinh tế gắn kết chặt chẽ với tiến bộ, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường. Giữ vững quốc phòng, an ninh, tạo dựng môi trường an ninh, an toàn, lành mạnh, tiến bộ, văn minh. Đồng thời, đẩy mạnh ngoại giao toàn diện phục vụ phát triển, trọng tâm là ngoại giao kinh tế.

Quyết liệt cải cách, kiến tạo “luồng xanh” cho nhà đầu tư, lấy người dân là trung tâm, chủ thể, động lực, là mục tiêu của sự phát triển và chuyển đổi số mạnh mẽ. Đây là những từ khóa trọng tâm trong hành động của tỉnh Phú Thọ thời gian tới. Những cam kết của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông không chỉ nhằm sớm đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống mà còn hướng tới mục tiêu cao nhất là sự hài lòng và thịnh vượng cho người dân Đất Tổ.

Đinh Vũ (ghi)