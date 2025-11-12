Ra mắt Mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Ngày 12/11, tại Trường Phổ thông chất lượng cao Hùng Vương, Công an tỉnh Phú Thọ phối hợp với Sở GD&ĐT tổ chức lễ ra mắt Mô hình “Tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”.

Các đơn vị trường học ký cảm kết hưởng ứng, triển khai thực hiện Mô hình

Theo cơ cấu của Mô hình sẽ gồm: Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Phòng ANM&PCTP sử dụng công nghệ cao), Công an tỉnh thành lập nhóm “Zalo biên tập”, chịu trách nhiệm biên soạn, cung cấp tin, bài tuyên truyền.

Phòng Học sinh, sinh viên, Sở GD&ĐT phối hợp Phòng ANM & PCTP sử dụng công nghệ cao thành lập 4 nhóm “Zalo quản trị” đề hướng dẫn, theo dõi, quản lý, truyền tải tin, bài, phổ biến giáo dục pháp luật do Tổ biên tập cung cấp đến từ các đơn vị trường học, gồm: Nhóm các trường đại học, cao đẳng, trung cấp; nhóm các trường THPT; nhóm Trung tâm GDNN–GDTX và nhóm các trường tiểu học, THCS. Tại các cơ sở giáo dục, mỗi trường thành lập nhóm “Zalo trường học”, mỗi lớp duy trì nhóm “Zalo lớp học”...

Các đại biểu dự lễ ra mắt Mô hình "Tuyên truyền phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao trong học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”

Mô hình sẽ tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho học sinh, sinh viên về tính nguy hiểm và hậu quả của các hành vi vi phạm pháp luật trên không gian mạng; hướng dẫn cách nhận biết, phòng tránh các loại tội phạm công nghệ cao như lừa đảo, cờ bạc, mua bán người... Đồng thời, trang bị kiến thức và kỹ năng bảo vệ an ninh mạng, dữ liệu cá nhân khi tham gia Internet. Công an tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin, hướng dẫn giúp học sinh, sinh viên chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ mình trước các rủi ro, thách thức trên môi trường mạng hiện nay.

Tại lễ ra mắt, các đơn vị trường học ký cam kết hưởng ứng, triển khai thực hiện Mô hình, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh, an toàn cho học sinh, sinh viên toàn tỉnh.

Anh Thơ