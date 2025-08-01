Sắc Hạ 2025 - Hành trình “Nâng cánh diều bay”

Hưởng ứng và phát huy tinh thần xung kích của Chiến dịch Thanh niên tình nguyện Hè năm 2025, trong 3 ngày (18-20/7) vừa qua, Câu lạc bộ (CLB) Sinh viên Phú Thọ Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức thành công chiến dịch tình nguyện thường niên “Sắc Hạ 2025 - Nâng cánh diều bay” với điểm dừng chân là xã Đại Đồng, tỉnh Phú Thọ.

Xã Đại Đồng được thành lập trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các xã Ân Nghĩa, Tân Mỹ và Yên Nghiệp (tỉnh Hòa Bình cũ). Dân số chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, trong đó dân tộc Mường chiếm trên 90%. Đây là địa bàn còn nhiều khó khăn, trình độ dân trí không đồng đều, đặc biệt, một bộ phận người dân nhận thức còn hạn chế về pháp luật.

Tại đây, đoàn viên thanh niên đã tổ chức lễ dâng hương tại Đình Khói và tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Di tích Chiến khu cách mạng Mường Khói, giao lưu văn hóa và tổ chức “Phiên chợ 0 đồng” kết hợp sinh hoạt hè, tuyên truyền pháp luật về phòng chống bạo lực học đường, giao lưu văn hóa với các trò chơi dân gian và các kỹ năng sơ cứu bỏng cho đông đảo bà con Nhân dân. Đặc biệt, CLB đã phối hợp cùng Đoàn Thanh niên xã triển khai và bàn giao công trình thanh niên “Thắp sáng đường quê” tiến tới chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Đại Đồng lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình giao lưu văn hóa, sinh hoạt hè thu hút sự tham gia đông đảo của bà con Nhân dân và các em thiếu nhi (Ảnh: BTC)

Đại diện chính quyền địa phương chụp ảnh lưu niệm cùng tập thể CLB và BTC chiến dịch tại Lễ ra quân (Ảnh: BTC)

Chương trình Gala giao lưu văn nghệ diễn ra trong điều kiện thời tiết không thuận lợi nhưng vẫn thu hút sự quan tâm, tham dự của đông đảo người dân, đại diện chính quyền địa phương, các đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và Hội đồng hương Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội. Nhân dịp này, 40 suất quà đã được trao cho các học sinh vượt khó, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, hộ gia đình chính sách và người có công với cách mạng.

Bên cạnh đó, với tinh thần xung kích, tình nguyện và trách nhiệm cao, ngày ra quân “Chủ nhật xanh” đã thu hút hơn đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, triển khai nhiều phần việc cụ thể, thiết thực như: Tổng vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh; tuyến đường thanh niên tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp.

Hoạt động vẽ tranh tuyên truyền của CLB (Ảnh: BTC).

Theo đồng chí Đỗ Trọng Nghĩa - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Bí thư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh xã Đại Đồng cho biết: Chiến dịch tình nguyện “Sắc Hạ 2025 - Nâng cánh diều bay” không chỉ là hoạt động tri ân thiết thực trong những ngày tháng 7 thiêng liêng, mà còn thể hiện rõ vai trò, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương. Đồng chí ghi nhận tinh thần kỷ luật, nhiệt huyết, sáng tạo và tinh thần sẻ chia của các bạn sinh viên tình nguyện mặc cho thời tiết khắc nghiệt. Đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng hành, phối hợp chặt chẽ giữa địa phương và CLB Sinh viên Phú Thọ Đại học Luật Hà Nội trong các hoạt động an sinh xã hội, giáo dục pháp luật, bảo vệ môi trường trong thời gian tới.

CLB Sinh viên Phú Thọ Đại học Luật Hà Nội là đơn vị trực thuộc Hội Sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội và Hội đồng hương Sinh viên Phú Thọ tại Hà Nội. Được thành lập năm 2016, đến nay, CLB luôn là một trong những đội ngũ tiên phong của Trường tổ chức các hoạt động tình nguyện, gắn kết tình đồng hương - đồng môn. Với tinh thần tình nguyện vì cộng đồng, hướng về quê hương, CLB đang từng ngày phát triển với những bước tiến mới, góp phần tích cực giúp đỡ cộng đồng, giúp ích cho quê hương, là nhịp cầu nối cho các hoạt động tình nguyện, từ thiện của các nhà hảo tâm, tổ chức. Trong đó, “Sắc Hạ” và “Mùa Đông Ấm” là chương trình thường niên, hướng tới đối tượng là các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn, các hộ nghèo và hộ cận nghèo, gia đình chính sách, đặc biệt khó khăn tại các huyện vùng sâu, vùng xa trên địa bàn tỉnh Phú Thọ nói riêng và các tỉnh miền núi nói chung.

BTC chiến dịch tặng quà các hộ gia đình chính sách khó khăn, người có công với cách mạng (Ảnh: BTC)

“Chiến dịch năm nay không chỉ là hoạt động tình nguyện thường niên mà còn mang ý nghĩa đặc biệt với những hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Điều khiến chúng em tự hào nhất là tinh thần lan tỏa tích cực mà chiến dịch mang lại. Bà con địa phương luôn nhiệt tình hưởng ứng, đồng hành cùng các hoạt động, cho thấy chiến dịch đã thật sự chạm đến trái tim mỗi người”, chị Võ Hà Chi - Trưởng Ban tổ chức chiến dịch, chia sẻ.

Tập thể Ban Tổ chức chiến dịch “Sắc Hạ 2025 - Nâng cánh diều bay” (Ảnh: BTC)

Chiến dịch “Sắc Hạ 2025 - Nâng cánh diều bay” của CLB Sinh viên Phú Thọ Đại học Luật Hà Nội là minh chứng sinh động cho tinh thần “tiên phong - xung kích - sáng tạo - không ngại gian khó” của tuổi trẻ. Với những việc làm thiết thực và lan tỏa, chiến dịch không chỉ góp phần hỗ trợ cộng đồng mà còn hun đúc tinh thần trách nhiệm, ý chí cống hiến và hình ảnh đẹp của thanh niên trong thời đại mới.

Anh Tùng