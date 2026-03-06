Samsung Galaxy S26 Ultra: Đánh giá chi tiết siêu phẩm 2026

Đánh giá Samsung Galaxy S26 Ultra là chủ đề đang được các tín đồ công nghệ quan tâm mạnh mẽ. Đây là siêu phẩm năm 2026 đã chính thức ra mắt với hàng loạt nâng cấp mang tính đột phá. Trong bài viết sau, hãy cùng phân tích chi tiết để xem liệu Galaxy S26 Ultra có thực sự xứng đáng với danh xưng siêu phẩm hay không.

Đánh giá Samsung Galaxy S26 Ultra – Siêu phẩm Smartphone AI 2026

Khi nói đến dòng Ultra của Samsung, người dùng luôn kỳ vọng vào sự hoàn thiện cả về thiết kế lẫn sức mạnh phần cứng. Và năm nay, mọi tiêu chuẩn dường như đã được nâng lên một tầm cao mới với hàng loạt điểm nổi bật sau đây:

Đánh giá ngoại hình, thiết kế S26 Ultra

Đầu tiên là phần đánh giá S26 Ultra về ngoại hình. Sản phẩm sở hữu kích thước cân đối 163.6 x 78.1 x 7.9 mm cùng trọng lượng 214 g. Thiết kế vẫn duy trì khả năng hỗ trợ S Pen quen thuộc trên bản Ultra của dòng Samsung Galaxy S series.

S26 Ultra sở hữu ngoại hình tinh tế.

Mặt trước S26 Ultra nổi bật bật với màn hình lớn 6.9 inch, mang đến không gian hiển thị rộng rãi phục vụ nhu cầu giải trí và làm việc. Việc tích hợp Privacy Display, công nghệ ngăn nhìn trộm chủ động, không chỉ nâng cao tính riêng tư mà còn thể hiện định hướng bảo mật cao cấp của Samsung.

Đánh giá hiệu năng

Trái tim của Galaxy S26 Ultra là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 với cấu trúc 8 nhân và xung nhịp tối đa lên đến 4.74GHz, đem đến hiệu suất xử lý ấn tượng. Con chip này được tối ưu để khai thác tối đa sức mạnh của Galaxy AI, với mức tăng 39% cho NPU và 24% cho khả năng xử lý đồ họa.

Với RAM 12GB/16GB và khả năng đa nhiệm mạnh mẽ, thiết bị dễ dàng xử lý nhiều ứng dụng cùng lúc mà không xảy ra hiện tượng giật lag. Sức mạnh ấn tượng của máy còn được đánh giá cao bởi trải nghiệm thực tế mượt mà, ổn định và tối ưu nhiệt độ trong quá trình sử dụng kéo dài.

Đánh giá camera

Tiếp đến là đánh giá S26 phiên bản Ultra về camera. Máy được trang bị hệ thống 4 ống kính chuyên nghiệp ở mặt sau gồm 200MP + 50MP + 50MP + 10MP. Camera hỗ trợ OIS, đồng thời cho phép zoom kỹ thuật số lên đến 100x, đáp ứng nhu cầu chụp xa trong nhiều tình huống khác nhau.

S26 Ultra có hệ thống camera chuyên nghiệp

Khả năng quay video đạt chuẩn UHD 8K 30fps và phát lại 8K 60fps cho thấy thiết bị hoàn toàn đủ sức thay thế máy quay chuyên dụng trong nhiều bối cảnh. Nhờ khả năng khử nhiễu thông minh theo từng loại cảm biến, mỗi khung hình ban đêm đều được tái tạo sắc nét, sống động và giàu chi tiết.

Đánh giá pin và màn hình

Một ưu điểm khác của Galaxy S26 Ultra là viên pin 5000mAh cho thời gian phát lại video lên đến 31 giờ, đảm bảo phục vụ tốt nhu cầu sử dụng cường độ cao. Máy còn có công nghệ sạc Siêu Nhanh 60W với Super Fast Charging 3.0 cho phép nạp đến 75% pin chỉ trong khoảng 30 phút.

Khả năng hiển thị của S26 Ultra cũng được đánh giá cao nhờ màn hình Dynamic AMOLED 2X độ phân giải Quad HD+ (3120 x 1440) với tốc độ làm mới 120Hz. Khả năng tái tạo hình ảnh sống động giúp mọi nội dung đều đạt chất lượng cao cấp xứng tầm một siêu phẩm năm 2026.

Mua sắm S26 Ultra ở đâu nhiều ưu đãi?

Người mua có thể tham khảo đặt ngay Galaxy S26 Ultra hệ thống uy tín như CellphoneS. Hệ thống thường xuyên triển khai nhiều ưu đãi giúp giảm áp lực tài chính khi mua flagship cao cấp.

CellphoneS cung cấp hình thức trả góp 0% đến 18 tháng linh hoạt, cho phép người dùng dễ dàng sở hữu siêu phẩm S26 với kế hoạch tài chính dài hạn. Cùng với đó là chương trình trợ giá lên đời đến 6 triệu đồng. CellphoneS mang đến cơ hội nâng cấp thiết bị siêu hời, giúp tiết kiệm đáng kể khi chuyển từ máy cũ sang S26 Ultra.

Mua S26 Ultra tại CellphoneS nhận nhiều ưu đãi

Bên cạnh đó, khách hàng còn có thể nhận thêm ưu đãi thanh toán qua thẻ ngân hàng, ví điện tử hoặc nhận quà tặng bảo hành mở rộng trị giá hàng triệu đồng. Việc mua sắm tại hệ thống uy tín không những đảm bảo thiết bị chính hãng mà còn giúp người mua an tâm hơn về dịch vụ hậu mãi, hỗ trợ lâu dài.

Đánh giá Samsung Galaxy S26 Ultra cho thấy sản phẩm có nhiều cải tiến mạnh mẽ về chipset, camera và tính năng AI. Từ thiết kế cao cấp đến màn hình xuất sắc, thiết bị sẽ đáp ứng kỳ vọng của người dùng trong năm 2026. Đây sẽ là sự đầu tư tốt cho những ai đang tìm kiếm một flagship cao cấp, đa năng để đồng hành lâu dài.