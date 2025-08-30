Sẵn sàng xuất khẩu xoài cấp đông

Cây xoài là loại cây nông sản mang lại hiệu quả kinh tế cao cho nông dân tỉnh Hòa Bình (cũ) trong vài năm trở lại đây. Ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ đã có những định hướng phát triển cây xoài đúng quy hoạch vùng, hướng đến đưa xoài vươn xa ra thị trường quốc tế.

Kiểm tra xoài trước khi sơ chế.

Với quyết tâm đưa nông sản địa phương vươn ra thị trường quốc tế, Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân (Công ty Tiến Ngân) ở phường Thống Nhất đã chính thức hoàn tất công tác chuẩn bị để xuất khẩu lô xoài cấp đông đầu tiên sang thị trường Hàn Quốc. Đây là cột mốc có ý nghĩa đặc biệt không chỉ đối với công ty mà còn với ngành Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ nói chung.

Là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán buôn tổng hợp, Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Tiến Ngân được thành lập với sứ mệnh nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, đặc biệt là những sản phẩm đặc trưng của vùng miền núi. Với lợi thế nằm gần các vùng trồng xoài lớn tại tỉnh Phú Thọ, Sơn La, Công ty Tiến Ngân đã tập trung đầu tư vào chuỗi giá trị khép kín từ vùng nguyên liệu đến chế biến sâu, từng bước nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm.

Trong những năm qua, công ty hợp tác với các hợp tác xã và nông dân trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, Sơn La để xây dựng vùng nguyên liệu xoài đạt chuẩn, tạo nền tảng quan trọng cho việc chế biến xuất khẩu. Không dừng lại ở khâu sơ chế truyền thống, Công ty Tiến Ngân mạnh dạn đầu tư hệ thống nhà máy cấp đông hiện đại, áp dụng công nghệ cấp đông nhanh, giúp giữ trọn hương vị, màu sắc và giá trị dinh dưỡng của trái cây sau khi thu hoạch, đảm bảo sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về chất lượng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

Nhanh tay kiểm tra sản phẩm xoài chuẩn bị cho lô hàng xoài cấp đông đầu tiên trồng tại Phú Thọ được xuất khẩu chính ngạch sang thị trường Hàn Quốc, chị Lê Thị Nhâm - Phó Giám đốc Công ty Tiến Ngân chia sẻ: Hàn Quốc là một trong những thị trường nhập khẩu nông sản lớn nhất châu Á, nhưng cũng nổi tiếng với các yêu cầu nghiêm ngặt về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc. Để có thể đưa sản phẩm vào thị trường này, Công ty Tiến Ngân đã trải qua quá trình chuẩn bị bao gồm thử nghiệm lô hàng, cải tiến quy trình sản xuất, hoàn tất các thủ tục kiểm dịch thực vật và đạt được chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm theo tiêu chuẩn HACCP. Chúng tôi xem việc chinh phục thị trường Hàn Quốc là bước đệm quan trọng để mở rộng xuất khẩu ra các quốc gia khác trong khu vực như Nhật Bản, Đài Loan và sau đó là châu Âu. Lô hàng đầu tiên không chỉ mang ý nghĩa thương mại mà còn là lời khẳng định nông sản Phú Thọ hoàn toàn có thể cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Sơ chế xoài trước khi cấp đông.

Theo kế hoạch, lô hàng xoài cấp đông đầu tiên của công ty sẽ bao gồm 24 tấn xoài cắt lát, được đóng gói và bảo quản ở nhiệt độ -18 độ C. Dự kiến, lô hàng sẽ có mặt tại Hàn Quốc vào giữa tháng 9/2025 và được phân phối qua chuỗi siêu thị chuyên bán thực phẩm nhập khẩu.

Một điểm đặc biệt trong chiến lược phát triển của Công ty Tiến Ngân là việc chú trọng đến yếu tố bền vững và trách nhiệm xã hội. Công ty thu mua nông sản theo giá thị trường ổn định giúp bảo đảm chất lượng nguyên liệu đầu vào cũng như tạo việc làm, tăng thu nhập cho người dân địa phương.

Theo chị Nhâm, thời gian tới công ty sẽ xuất khẩu bơ cấp đông, củ cải khô, mía... tại Hàn Quốc và một số thị trường khác nhằm nâng cao giá trị thương hiệu cho nông sản của tỉnh.

Việc Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân chuẩn bị xuất khẩu lô xoài cấp đông đầu tiên sang Hàn Quốc không chỉ là một thành tựu kinh tế mà còn là niềm tự hào của nông dân Phú Thọ – những người đang từng ngày nâng cao chất lượng nông sản với khát vọng vươn ra biển lớn. Đây cũng là tín hiệu tích cực cho thấy nông sản xoài Việt Nam nói chung, nông sản xoài tỉnh Phú Thọ nói riêng có thể đứng vững và phát triển bền vững trên thị trường quốc tế.

Hoàng Hương