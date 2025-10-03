Sập cầu trên đường tránh ở Tuyên Quang

Sáng 3/10, cầu Tát Luông dài 150 m, rộng 10 m trên tuyến đường tránh xã Nà Hang, tỉnh Tuyên Quang, bị sập một mố cầu sau khi nước lũ rút.

Khoảng 1h, một mố cầu cạnh Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên xã Nà Hang đổ, khiến mặt cầu nứt vỡ, rơi xuống suối.

Bà Bùi Thị Xuyên, Chủ tịch UBND xã Nà Hang, cho biết vụ sập cầu không gây thiệt hại về người. Nguyên nhân ban đầu là do nhiều ngày mưa lớn, nước suối dâng cao đánh mạnh vào mố cầu. Khi nước rút, nền móng bị sụt lún, kéo theo toàn bộ mố cầu còn lại sập hẳn.

Cầu Tát Luông bị sập sáng 3/10. Ảnh: Xã Nà Hang

Hiện lực lượng chức năng đã cấm phương tiện lưu thông qua khu vực. Cầu Tát Luông được xây dựng từ năm 2014, gồm hai làn xe, rộng 10 m, dài 150 m, có hai mố cầu chính.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đến sáng 3/10, bão Bualoi đã làm 51 người chết, 14 người mất tích, hơn 172.000 nhà hư hỏng hoặc ngập nước, 349 nhà sập và hơn 7.500 điểm ngập lụt, sạt lở tại các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ.

