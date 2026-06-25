Sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

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UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 28/5/2026 về sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh.
baophutho.vn Chiều 25/6, HĐND xã Chí Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng liên quan đến...
baophutho.vn Sáng 25/6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định...
Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội....
Sáng 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Báo và phát...
Sáng 25/6, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...
baophutho.vn Đảng bộ Trường THPT Việt Trì vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các học sinh ưu tú khối 12, năm học 2025 - 2026.
baophutho.vn Sáng 25/6, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị ký kết chương trình, kế hoạch, quy chế phối hợp công tác giai đoạn 2026-2030 với...