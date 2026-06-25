Sắp xếp, đổi tên thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

Kỳ họp thứ Hai, HĐND xã Chí Tiên nhiệm kỳ 2026-2031

2026-06-25 14:56:00 baophutho.vn Chiều 25/6, HĐND xã Chí Tiên tổ chức Kỳ họp thứ Hai, khóa XXVI, nhiệm kỳ 2026-2031 xem xét, cho ý kiến một số nội dung quan trọng liên quan đến...

Quyết liệt, đồng bộ trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định...

2026-06-25 13:54:00 baophutho.vn Sáng 25/6, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định...

Đồng chí Bùi Quang Huy được bầu giữ chức Bí thư thứ nhất Trung...

2026-06-25 13:25:00 Tại phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn khóa XIII đã ra mắt Đại hội....

Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tại Đại...

2026-06-25 12:26:00 Sáng 25/6, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự và có bài phát biểu quan trọng tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII. Báo và phát...

Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng...

2026-06-25 12:12:00 Sáng 25/6, tại Hà Nội, đã diễn ra phiên trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026-2031. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước...

10 học sinh Trường THPT Việt Trì được kết nạp Đảng

2026-06-25 12:07:00 baophutho.vn Đảng bộ Trường THPT Việt Trì vừa tổ chức lễ kết nạp Đảng cho các học sinh ưu tú khối 12, năm học 2025 - 2026.