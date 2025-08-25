Sạt lở tại xã Tu Vũ đang diễn biến phức tạp

Ngày 25-8, trao đổi với phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ xác nhận: Trên địa bàn các khu 2, 6, 7 của xã đang diễn ra tình trạng sạt lở kéo dài dọc tuyến sông Đà. Cho đến nay, hiện tượng này vẫn chưa chấm dứt và đang tiếp tục có diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy hiểm khó lường.

Quan sát tại khu vực, các điểm sạt lở đang tạo ra những bờ vở cao 8-9m, dựng đứng dọc sông. Nhiều diện tích ngô, chuối đã bị sạt lở xâm lấn và mất dần. Nhiều diện tích đất đang bị sụt và nứt toác kéo dài.

Vị trí sạt lở kéo dài hàng trăm mét dọc sông Đà thuộc các khu 2, 6, 7 của xã Tu Vũ

Bà Nguyễn Thị Biên, nhà đối diện điểm sạt lở, thông tin: Trước đây, khi chưa có hiện tượng này, nhân dân vẫn canh tác ngoài bãi sông như trồng cỏ sữa, rau màu... Nhưng vài năm trở lại đây, bãi đã mất dần và hình thành nên các bờ vở do sạt lở diễn ra liên tục. Cũng theo bà Biên, sạt lở đang tiếp tục diễn ra mạnh, các điểm sạt vẫn lấn nhiều vào diện tích canh tác của nhân dân khu 2, 6, 7...

Các điểm sạt lở hầu hết đã chạm đến diện tích ngô bãi do người dân canh tác

Nhiều cây chuối đã bị sạt lở “kéo” xuống sông Đà

Nhiều cây cọc cũng bị sạt lở vùi lấp dưới lòng sông

Trao đổi cùng phóng viên, bà Nguyễn Thị Thảo, Trưởng khu 2 - nơi sạt lở diễn ra mạnh và liên tục thông tin thêm: Sạt lở bắt đầu từ năm 2019 và càng ngày càng diễn biến phức tạp. Riêng khu 2, đến thời điểm hiện tại có hàng trăm hộ dân đang bị ảnh hưởng như mất đất canh tác, mất hoa mầu...

Cũng theo bà Thảo, trước đây địa phương đã cắm nhiều biển cảnh báo người dân chú ý khi chăn thả trâu bò, canh tác... nhưng do sạt lở mạnh, nên các biển cảnh báo đã bị trôi xuống sông.

Trao đổi về thông tin, hiện nay (ngày 25-8-2025) theo quan sát của phóng viên, không có bất cứ biển cảnh báo nào ở khu vực này, ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã nhấn mạnh: Địa phương đã tổ chức cắm biển cảnh báo tại khu vực, nhưng do sạt lở mạnh nên các biển đã bị mất dần.

Các điểm sạt lở cực kỳ nguy hiểm khi tiếp tục diễn biến phức tạp đã tạo nên những bờ vở cao từ mặt sông lên 8-9 m, dựng đứng cùng nhiều vết nứt to.

Hàng loạt tấm bạt nhựa được đóng dọc khu vực với mục đích ngăn sạt lở nhưng hiệu quả không cao. Nhiều tấm đã bị sạt lở “kéo” xuống lòng sông.

Nhiều cây trồng giữ đất đã lâu cũng bị sạt lở vùi dưới mặt nước.

Những gốc chuối của người dân trồng đã bị sạt hoặc đang nằm bên mép nước.

Tại biên bản làm việc ngày 19/8/2025 giữa Sở Nông nghiệp và Môi trường, UBND xã Tu Vũ, Phòng CSGT Công an tỉnh Phú Thọ và Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Thành Công (đơn vị đang tổ chức khai thác cát sỏi trên địa bàn), Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan đã khẳng định có tình trạng sạt lở và đang diễn biến phức tạp. Sở đã yêu cầu công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Công khai thác khoáng sản theo đúng nội dung được cấp phép, đúng giờ quy định. UBND xã Tu Vũ tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác khoáng sản của đơn vị được cấp phép; tổ chức cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở và cắt cử người thường xuyên theo dõi không để người và gia súc vào khu vực này.

Diện tích sạt lở đang gia tăng từng ngày và đứng trước nguy cơ mất toàn bộ bãi bồi trong khu vực và hoa màu canh tác của người dân.

“Chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi, báo cáo cấp trên về tình trạng sạt lở tại khu vực này thường xuyên, đồng thời cho cắm lại các biển cảnh báo đã bị sạt mất; nghiêm cấm người dân chăn thả gia súc và canh tác tại khu vực này” - ông Nguyễn Văn Đức - Chủ tịch UBND xã Tu Vũ khẳng định với phóng viên.

Với các tấm bạt dứa đang được đóng với mục đích neo giữ đất không cho sạt lở hiện đang còn nhiều ở khu vực này, bà Nguyễn Thị Thảo - Trưởng khu 2 cho biết: Khu dân cư đã nắm được việc này, tuy nhiên cá nhân tổ chức nào thi công cái này thì chúng tôi chưa rõ".

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ sẽ tiếp tục thông tin về tình hình khu vực khi có diễn biến mới.

Quốc Hội