Sau chức vô địch Đông Nam Á, U23 Việt Nam đá giải gì?

Sau chức vô địch Đông Nam Á, U23 Việt Nam tiếp tục hành trình bận rộn từ nay đến cuối năm 2025.

U23 Việt Nam hoàn thành hat-trick vô địch Đông Nam Á khi đánh bại U.23 Indonesia với tỷ số 1-0. Sau giải đấu này, các cầu thủ trẻ của bóng đá Việt Nam sẽ không có nhiều thời gian để nghỉ ngơi.

Ảnh: Getty

Các cầu thủ sẽ sớm trở về CLB để chuẩn bị cho V-League và hạng Nhất Quốc gia mùa giải mới. Sau đó đến cuối tháng 8, đội sẽ tập trung trở lại để chuẩn bị cho mục tiêu mới: Vượt qua vòng loại U23 châu Á 2026.

Tại giải đấu này, thầy trò HLV Kim Sang Sik U23 Singapore, U23 Yemen và U23 Bangladesh trên sân nhà ở Việt Trì. Các trận đấu sẽ diễn ra từ 3/9 đến 9/9.

Với lợi thế sân nhà, U23 Việt Nam được kỳ vọng sẽ tiếp tục ghi dấu ấn để giành vé dự VCK vào đầu năm sau ở Saudi Arabia. Thầy trò HLV Kim Sang Sik sẽ có được vé dự VCK nếu giành ngôi nhất bảng hoặc nằm trong số những đội nhì bảng có thành tích tốt nhất.

Vòng loại U23 châu Á 2026 diễn ra đúng thời điểm FIFA Days tháng 9/2025 nên U23 Việt Nam có thể sẽ tập hợp được thêm những gương mặt Việt kiều đủ điều kiện thi đấu.

Nguồn vov.vn