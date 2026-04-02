“Sentimental Value” - hàn gắn tình cha con

“Sentimental Value” - Phim quốc tế xuất sắc Oscar 2026 - soi chiếu những vết thương tâm lý qua mối quan hệ cha và con gái.

Phim do Joachim Trier thực hiện, xoay quanh chị em Nora (Renate Reinsve) và Agnes (Inga Ibsdotter Lilleaas) gặp lại người cha Gustav (Stellan Skarsgård) sau nhiều năm. Là một đạo diễn kỳ cựu, Gustav muốn Nora tham gia dự án điện ảnh mà ông viết riêng cho cô đóng chính, lấy ngôi nhà gia đình từng ở làm bối cảnh. Tuy nhiên, Nora từ chối lời mời vì chưa sẵn sàng làm hòa với cha.

Mâu thuẫn xảy ra khi Nora biết vai diễn được giao cho ngôi sao trẻ Rachel Kemp (Elle Fanning). Tình huống gợi lại ký ức đau buồn thời thơ ấu của Nora, khi cô chứng kiến cha mẹ cãi vã rồi ly hôn vì ông ngoại tình với một diễn viên. Sự trở lại đột ngột của Gustav khơi dậy vết thương lòng của hai con gái.

Sentimental Value khai thác đề tài gia đình quen thuộc, nhưng lối kể của Joachim Trier mang đến sắc thái riêng cho tác phẩm. Ông chú trọng xây dựng đời sống nội tâm của nhân vật bằng nhiều chi tiết tinh tế thay vì đẩy mâu thuẫn lên cao trào.

Cảnh đối thoại đầu tiên của cha con Gustav và Nora mang không khí nặng trĩu mà không cần nhân vật cãi vã. Sự căng thẳng âm ỉ trong mối quan hệ của họ thể hiện qua cử chỉ, ánh mắt và nhịp điệu ngập ngừng của lời thoại. Guvtav bối rối khi cố gắng làm hòa, nhưng Nora giữ khoảng cách với ông vì nỗi đau vẫn còn nguyên.

Ngôi nhà của gia đình Nora ẩn dụ cho rạn nứt trong mối quan hệ. Đầu phim, lời dẫn chuyện mô tả nó có thể sụp đổ bất kỳ lúc nào vì nền móng yếu. Chi tiết này bao trùm toàn bộ câu chuyện, gợi nhắc những mối quan hệ của các thành viên từng sống ở đó. Bối cảnh không chỉ là nơi ở mà còn lưu giữ kỷ niệm, những lời chưa nói và nỗi đau truyền qua các thế hệ.

Khi Gustav chọn ngôi nhà cổ làm bối cảnh ghi hình, quyết định ấy mở ra cơ hội để ba cha con đối diện những vấn đề chưa được giải quyết. Ở đó, việc làm phim trở thành phương pháp để con người nhìn lại quá khứ và tìm kiếm sự chữa lành.

Stellan Skarsgård (trái) và Elle Fanning trong “Sentimental Value”. Ảnh: Mubi

Qua nhiều phân đoạn, tác phẩm gợi suy ngẫm về khả năng tái kết nối, khi những người thân vượt qua bất hòa. Kịch bản không giải quyết mâu thuẫn bằng những lời hứa hẹn hay đối thoại qua loa. Thay vào đó, nhà làm phim giãi bày suy nghĩ của các nhân vật trong quá trình hàn gắn. Tác phẩm không đặt nặng việc họ có thực sự làm lành hay không mà hướng đến cách mỗi thành viên học cách chấp nhận những điều chưa trọn vẹn.

Bên cạnh thông điệp, các màn thể hiện của diễn viên là điểm nhấn. Stellan Skarsgård khắc họa Gustav là người cha yêu con nhưng hay để cái tôi nghệ sĩ lấn át. Diễn viên bộc lộ sự ích kỷ, khó gần của nhân vật, từ đó phơi bày những tổn thương ẩn sâu bên trong. Renate Reinsve tiếp tục khẳng định khả năng làm chủ vai diễn sau thành công của The Worst Person in the World, gây ấn tượng với phân đoạn truyền tải nỗi hoảng loạn lúc đứng trên sân khấu.

Inga Ibsdotter Lilleaas tròn vai với lối diễn điềm tĩnh, khắc họa Agnes như người luôn cố giữ hòa khí trong gia đình. Còn Elle Fanning cho thấy hình ảnh diễn viên Rachel Kemp nhiệt huyết nhưng dần lạc lõng khi bị cuốn vào câu chuyện gia đình của Nora.

Minh tinh Renate Reinsve được đánh giá cao khi thủ vai chính Nora ở “Sentimental Value”. Ảnh: Mubi

Giới phê bình đánh giá cao tài năng chỉ đạo của Joachim Trier trong dự án. Trang ScreenRant viết: "Sentimental Value giống như tác phẩm mà Trier muốn thực hiện suốt sự nghiệp. Đây là bộ phim đầu tiên của ông mang lại cái nhìn toàn cảnh về gia đình thay vì tập trung vào một nhân vật. Nó mang đến sự xúc động mạnh mẽ".

Tác phẩm từng giành giải Grand Prix tại Liên hoan phim Cannes 2025, thắng BAFTA 2026 ở hạng mục Phim quốc tế hay nhất. Tại lễ trao giải Oscar lần 98, tác phẩm của đạo diễn Joachim Trier trở thành phim Na Uy đầu tiên chiến thắng ở hạng mục Phim quốc tế. Trong bài phát biểu, Trier nói ông chỉ là “một người mê điện ảnh đến từ Na Uy” và nhắc lại lời của nhà văn James Baldwin rằng mọi người đều phải có trách nhiệm với trẻ em.

