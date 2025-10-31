SHI - IP Tam Dương hướng tới khu công nghiệp kiểu mẫu

Trong hành trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, Phú Thọ đang từng bước khẳng định vị thế là điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Trên bản đồ phát triển công nghiệp của tỉnh, Khu công nghiệp (KCN) SHI - IP Tam Dương do Tập đoàn Sơn Hà làm chủ đầu tư được xem là một trong những dự án trọng điểm, mang dấu ấn của tầm nhìn chiến lược, hướng đến mô hình KCN kiểu mẫu, xanh và bền vững.

Các nhà thầu tập trung máy móc, nhân lực đẩy nhanh tiến độ các hạng mục.

Hạ tầng đồng bộ - thu hút đầu tư bền vững

Nằm sát tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, gần các nút giao IC4 và IC5, cách Sân bay quốc tế Nội Bài khoảng 30 phút di chuyển, KCN SHI - IP Tam Dương có lợi thế chiến lược, thuận lợi cho kết nối vùng và giao thương quốc tế. Theo ông Hồ Văn Việt, Giám đốc Dự án KCN SHI - IP Tam Dương (Tập đoàn Sơn Hà), KCN được quy hoạch, đầu tư theo tiêu chí hiện đại, đồng bộ, với tỷ lệ cây xanh lớn, hướng tới hình thành không gian sản xuất - sinh thái - dịch vụ hài hòa.

Hệ thống hạ tầng kỹ thuật gồm: Đường giao thông nội bộ, điện, cấp thoát nước, viễn thông, được đầu tư bài bản, đảm bảo kỹ thuật, thẩm mỹ và tiến độ. Hệ thống xử lý nước thải áp dụng công nghệ tiên tiến của Hàn Quốc, đáp ứng tiêu chuẩn cao nhất về bảo vệ môi trường. Các nhà thầu đang đẩy nhanh thi công, huy động nhân lực, thiết bị để sớm hoàn thiện hạ tầng, sẵn sàng đón nhà đầu tư thứ cấp.

Chỉ trong thời gian ngắn, KCN thu hút sự quan tâm của nhiều doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore - những quốc gia có trình độ công nghiệp phát triển cao. Sức hút này đến từ lợi thế vị trí, hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực dồi dào và chính sách thu hút đầu tư thông thoáng của tỉnh. Phú Thọ hiện có hơn 4 triệu dân, trong đó 60% là lao động trong độ tuổi, giàu kinh nghiệm trong sản xuất công nghiệp - một yếu tố quan trọng để các nhà đầu tư yên tâm mở rộng sản xuất lâu dài.

Bên cạnh đó, chính quyền tỉnh luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, đơn giản hóa thủ tục hành chính, hỗ trợ nhà đầu tư trong suốt quá trình triển khai. Các chính sách ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và hỗ trợ pháp lý được áp dụng nhất quán, thể hiện tinh thần “chính quyền đồng hành cùng doanh nghiệp”.

Là một tập đoàn xuất thân từ doanh nghiệp sản xuất, Sơn Hà hiểu rõ nhu cầu và khó khăn của các nhà đầu tư. Doanh nghiệp không chỉ đầu tư hạ tầng mà còn cung cấp trọn gói các dịch vụ hỗ trợ như tư vấn thủ tục đầu tư, kết nối tuyển dụng, cung ứng dịch vụ tiện ích - tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp yên tâm phát triển bền vững.

Theo chính quyền xã Tam Dương, việc triển khai dự án KCN SHI - IP Tam Dương là cơ hội lớn để địa phương bứt phá trong phát triển kinh tế - xã hội. Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa đặc biệt trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế của xã, chính quyền địa phương tích cực phối hợp với chủ đầu tư, làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, tuyên truyền, vận động Nhân dân đồng thuận, tạo điều kiện thuận lợi nhất để dự án sớm hoàn thiện, đi vào hoạt động. Khi KCN đi vào vận hành, đời sống người dân chắc chắn sẽ được cải thiện, cơ cấu lao động chuyển dịch theo hướng công nghiệp - dịch vụ, góp phần đưa Tam Dương trở thành trung tâm phát triển phía Đông của tỉnh.

Hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn được đầu tư đồng bộ, kiểm soát nghiêm ngặt.

Hướng tới khu công nghiệp kiểu mẫu

Với mục tiêu kiến tạo khu công nghiệp kiểu mẫu, Tập đoàn Sơn Hà đặt trọng tâm vào ba nhóm chiến lược: Quy hoạch - môi trường - vận hành. Trong đó, tập đoàn ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao như điện tử, bán dẫn, ô tô, dược phẩm, nông nghiệp công nghệ cao; đồng thời hướng tới mô hình “cộng sinh công nghiệp”, nơi các doanh nghiệp chia sẻ, tái sử dụng phế phẩm, giảm phát thải ra môi trường.

Hệ thống xử lý nước thải, khí thải và chất thải rắn được đầu tư đồng bộ, kiểm soát nghiêm ngặt; tỷ lệ cây xanh và mặt nước cao giúp điều hòa khí hậu, giảm tiếng ồn, tạo môi trường làm việc trong lành. Tập đoàn quan tâm đầu tư hạ tầng xã hội như nhà ở công nhân, tiện ích công cộng, nhằm nâng cao đời sống, phúc lợi cho người lao động.

Để dự án sớm hoàn thiện và đi vào hoạt động, chủ đầu tư mong muốn tỉnh và các sở, ngành tiếp tục hỗ trợ trong công tác giải phóng mặt bằng, hoàn thiện khu tái định cư, kết nối hạ tầng kỹ thuật và đảm bảo an ninh trật tự trong suốt quá trình triển khai. Sự phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền, doanh nghiệp và người dân là yếu tố then chốt để dự án hoàn thành đúng tiến độ.

Khi đi vào vận hành, dự án không chỉ tạo diện mạo công nghiệp hiện đại cho khu vực phía Đông tỉnh mà còn mở ra cơ hội việc làm cho hàng chục nghìn lao động, đóng góp tích cực cho tăng trưởng kinh tế - xã hội của Phú Thọ. Với quyết tâm và tầm nhìn chiến lược của Tập đoàn Sơn Hà, cùng sự đồng hành của chính quyền địa phương, tin rằng trong tương lai gần, SHI - IP Tam Dương sẽ trở thành khu công nghiệp kiểu mẫu của Phú Thọ, góp phần khẳng định vị thế của tỉnh trên bản đồ công nghiệp miền Bắc.

Văn Cường