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Sĩ tử vượt vũ môn

Sáng 11/6, gần 48.000 thí sinh trên địa bàn tỉnh đã chính thức bước vào Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây là lần đầu tiên Kỳ thi được tổ chức sau sáp nhập tỉnh với quy mô và số thí sinh lớn nhất từ trước tới nay.

Ngay từ sáng sớm, không khí tại các điểm thi đã trở nên nhộn nhịp, khẩn trương. Trên hành trình chinh phục kỳ thi quan trọng sau 12 năm đèn sách, những ánh mắt quyết tâm của các sĩ tử cùng những cái ôm động viên, lời dặn dò ân cần của cha mẹ đã tạo nên những khoảnh khắc xúc động, thắp lên niềm tin và hy vọng trước giờ làm bài. tại các điểm thi đã rộn ràng, tấp nập.

Sĩ tử vượt vũ môn

Sĩ tử vượt vũ môn

Tại các điểm thi, lực lượng CSGT thực hiện phân luồng, điều tiết xe để đảm bảo các thí sinh đến điểm thi đúng giờ, an toàn.

Sĩ tử vượt vũ môn

Công tác phòng chống, phát hiện sử dụng công nghệ cao trong gian lận thi cử được đẩy mạnh, góp phần mang đến kết quả thi trung thực, chính xác.

Sĩ tử vượt vũ môn

Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ, tiếp thêm sự tự tin giúp các sĩ tử “vượt vũ môn”.

Sĩ tử vượt vũ môn

Các thí sinh tập trung tại khu vực chờ.

Sĩ tử vượt vũ môn

Thí sinh kiểm tra lại thông tin, số báo danh, phòng thi để tránh sai sót.

Sĩ tử vượt vũ môn

Sĩ tử vượt vũ môn

Có những nụ cười thể hiện sự tự tin khẳng định mình sau 12 năm dưới mái trường phổ thông.

Sĩ tử vượt vũ môn

Bên trong phòng thi, các giám thị thực hiện nhiệm vụ.

Sĩ tử vượt vũ môn

Thí sinh xếp hàng trước phòng thi, sự hồi hộp thể hiện rõ trên những gương mặt.

Sĩ tử vượt vũ môn

Cán bộ coi thi thực hiện nghiêm túc quy trình đối chiếu, rà soát thông tin cá nhân của thí sinh trước khi cho phép vào phòng thi.

Sĩ tử vượt vũ môn

Sĩ tử vượt vũ môn

Những quy định, hướng dẫn... được phổ biến thêm một lần nữa, cũng là lời dặn dò ân cần để tránh những sai sót không đáng có, góp phần giúp thi sinh tự tin thực hiện bài thi của mình.

Nhóm phóng viên Thời sự


Nhóm phóng viên Thời sự

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT Sĩ tử Thí sinh Điểm thi Đất Tổ Tiếng cười Phụ huynh Không khí Đầu tiên Lớn nhất
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