Siêu bão Ragasa giảm cấp

Một ngày sau khi vào Biển Đông, Ragasa giảm hơn một cấp, hiện còn cấp 15-16, khả năng trưa 25/9 đổ bộ Quảng Ninh - Hải Phòng với sức gió cấp 8-9.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết 22h ngày 23/9, tâm siêu bão cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 550 km về phía đông, sức gió mạnh nhất 201 km/h, cấp 15-16, giật trên cấp 17 và đang theo hướng tây tây bắc với tốc độ khoảng 20 km/h.

Bão bước vào giai đoạn giảm cấp do tác động của áp cao lục địa, ma sát địa hình và một số điều kiện khí tượng không thuận lợi. Dự báo 22h ngày mai, bão trên vùng biển ven bờ đông bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc); cách Móng Cái (Quảng Ninh) khoảng 300 km về phía đông, sức gió mạnh nhất cấp 12-13, giật cấp 16.

Dự báo hướng đi và vùng ảnh hưởng của bão Ragasa lúc 22h ngày 23/9. Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai

Đến 22h ngày 25/9, bão trên bờ biển Quảng Ninh - Hải Phòng, sức gió mạnh nhất cấp 8-9, giật cấp 11. Ragasa sau đó đi sâu vào đất liền rồi suy yếu thành áp thấp nhiệt đới và vùng áp thấp khi ở Tây Bắc Bộ.

Đài khí tượng Nhật Bản dự báo ngày 24/9 bão sẽ đi vào gần bán đảo Lôi Châu với sức gió 162 km/h rồi vào vịnh Bắc Bộ. Đài Hong Kong nhận định bão đi sâu vào phía bắc Lôi Châu sau đó vào vịnh Bắc Bộ, tâm bão vào tỉnh Quảng Ninh ngày 25/9.

Do ảnh hưởng của bão, vùng biển bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-13, vùng gần tâm bão đi qua cấp 14-16, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10 m. Từ ngày 24/9, vùng biển phía đông của bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ) gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, bắc vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8, sóng biển cao 2-4 m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 9-10, giật cấp 12, sóng biển cao 3-5 m. Ven biển tỉnh Quảng Ninh nước dâng 0,4-0,6 m do bão.

Trên đất liền, từ gần sáng 25/9, ven biển Quảng Ninh - Ninh Bình có gió mạnh dần lên cấp 6-7, vùng gần tâm bão cấp 8-9, giật cấp 11; sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 5, có nơi cấp 6, giật cấp 7-8.

Bão gây mưa từ đêm mai đến hết đêm 26/9. Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An mưa phổ biến 100-250 mm, cục bộ có nơi trên 400 mm. Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại vùng trũng, thấp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc.

Ảnh vệ tinh siêu bão Ragasa lúc 22h ngày 22/9. Ảnh: NCHMF

Hôm nay, Thủ tướng ký công điện yêu cầu Bí thư, Chủ tịch UBND các tỉnh thành từ Hà Tĩnh trở ra tập trung chỉ đạo các biện pháp ứng phó với siêu bão, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng nhân dân; an toàn đối với tàu thuyền hoạt động trên biển, ven biển; bảo vệ nhà cửa, kho tàng, nhà xưởng, trụ sở cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục, y tế, hệ thống đê điều, hồ đập.

Chính phủ cũng yêu cầu các tỉnh thành rà soát phương án, sẵn sàng tổ chức sơ tán, di dời dân cư để bảo đảm an toàn trước khi bão đổ bộ, triển khai công tác cứu hộ, cứu nạn khi có tình huống xấu xảy ra.

Thủ tướng đề nghị các bộ ngành triển khai phòng chống bão theo chức năng nhiệm vụ với quan điểm không được lơ là, chủ quan, tổ chức theo dõi, cập nhật, nắm chắc tình hình, triển khai các biện pháp ứng phó với tinh thần quyết liệt nhất, lường trước kịch bản xấu nhất, không để bị động, bất ngờ.

Các cấp độ gió bão. Đồ họa: Hoàng Khánh

Bão Ragasa hình thành ngày 18/9 từ áp thấp nhiệt đới ở ngoài khơi Philippines, ba ngày sau tăng 8 cấp lên thành siêu bão và đến tối 22/9 vào Biển Đông đạt cực đại cấp 17 với sức gió 221 km/h. Ragasa vượt Yagi năm 2024 trở thành cơn bão mạnh nhất trên Biển Đông trong 70 năm qua.

Nguồn vnexpress.net