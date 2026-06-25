Sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm

Sáng 25/6, Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả 6 tháng đầu năm 2026, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm; tổng kết đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025, trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chủ trì hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông - Trưởng Ban Chỉ đạo 389 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2026, các sở, ngành và lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả.

Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, nguồn cung được bảo đảm, không xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, đầu cơ, găm hàng hoặc tăng giá bất hợp lý, góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và giữ vững an ninh, trật tự.

Lãnh đạo Sở Công Thương báo cáo kết quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh.

Trong 6 tháng đầu năm, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2.113 vụ vi phạm, tăng 1.731 vụ so với cùng kỳ năm 2025; khởi tố 69 vụ, 114 bị can, tăng 49 vụ và 80 bị can; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước gần 258,8 tỷ đồng.

Đối với đợt cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 602 vụ vi phạm; khởi tố 59 vụ với 87 bị can; tổng số tiền thu nộp ngân sách nhà nước hơn 24,4 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông trao Bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025.

Phát biểu kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông ghi nhận và biểu dương những kết quả các sở, ngành, địa phương, lực lượng chức năng đạt được trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thời gian qua.

Đồng chí nhấn mạnh, trong bối cảnh hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt trên môi trường thương mại điện tử và không gian mạng, lực lượng chức năng cần tiếp tục nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm chắc tình hình, dự báo đúng diễn biến thị trường để kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm ngay từ cơ sở.

Các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục triển khai hiệu quả các chỉ thị, công điện, kế hoạch của Chính phủ, Ban Chỉ đạo 389 quốc gia, Tỉnh ủy và UBND tỉnh về công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; tăng cường kiểm tra, kiểm soát các mặt hàng thiết yếu, các lĩnh vực nhạy cảm như xăng dầu, dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc lá và thuốc lá điện tử.

Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật bằng nhiều hình thức phù hợp; hướng dẫn người dân nhận biết, phân biệt hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ; công khai số điện thoại, đường dây nóng của Ban Chỉ đạo 389 các cấp để tiếp nhận và xử lý kịp thời các phản ánh từ Nhân dân.

Các tập thể được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các lực lượng chức năng chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao chất lượng công tác dự báo; xây dựng và triển khai hiệu quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và sản xuất, kinh doanh hàng giả. Tập trung đấu tranh, triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đối tượng chủ mưu, cầm đầu tại các tuyến, địa bàn trọng điểm nhằm nâng cao hiệu quả răn đe, phòng ngừa vi phạm.

Đặc biệt, tăng cường phối hợp giữa lực lượng quản lý thị trường, công an, thuế và chính quyền địa phương; khẩn trương xây dựng, triển khai quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đối với các đợt cao điểm tổng rà soát, kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm về an toàn thực phẩm đang được triển khai trên địa bàn tỉnh, lực lượng công an và quản lý thị trường phải phối hợp chặt chẽ, thực hiện đồng bộ các giải pháp, bảo đảm hiệu quả thực chất; định kỳ báo cáo kết quả về UBND tỉnh và Ban Chỉ đạo 389 tỉnh.

Đồng chí Trần Quang Tuấn - Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Công Thương trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Nhân dịp này, 4 tập thể, 8 cá nhân của tỉnh được nhận Bằng khen của Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả năm 2025. Ngoài ra, 4 tập thể, 18 cá nhân được nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cuối năm 2025 và trước, trong, sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lê Minh