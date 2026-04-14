So sánh Samsung A37 và A36: Nâng cấp nhỏ hay đột phá mới?

Trong phân khúc tầm trung, Samsung A37 được xem là phiên bản kế nhiệm của Samsung A36 với một số cải tiến đáng chú ý. Tuy nhiên, liệu đây là nâng cấp đáng giá hay chỉ thay đổi nhẹ? Bài viết sau sẽ so sánh 2 sản phẩm một cách rõ ràng giúp người dùng dễ dàng đưa ra sự lựa chọn phù hợp.

So sánh Samsung A36 và Samsung A37 chi tiết

Dưới đây là phần so sánh giữa Samsung A36 và Samsung A37. Nội dung sẽ tập trung vào thiết kế, màn hình, hiệu năng và camera giúp người dùng chọn được thiết bị phù hợp.

A37 có khả năng hỗ trợ kháng nước tốt hơn

Galaxy A36 và A37 có thiết kế đặc trưng dòng A với mặt kính và cụm camera dọc quen thuộc. Tổng thể hai máy khá giống nhau, nhưng Samsung A37 nổi bật hơn nhờ chuẩn kháng nước, kháng bụi IP68, trong khi A36 chỉ đạt IP67 nên khả năng bảo vệ kém hơn.

Màn hình của Samsung Galaxy A36 và A37 đều cho trải nghiệm thị giác tốt

Cả hai máy đều được trang bị màn hình Super AMOLED 6.7 inch, độ phân giải FHD+ cùng tần số quét 120Hz. Samsung Galaxy A36 5G có độ sáng tối đa (HBM) 1200 nits, còn Galaxy A37 5G có độ sáng tối đa 1900 nits, cho trải nghiệm sử dụng ngoài trời vừa đủ sáng rõ.

Nâng cấp đáng giá trên Galaxy A37

Ngay khi ra mắt, Samsung A37 được cài đặt sẵn hệ điều hành Android 16 và giao diện One UI 8.5, còn A36 chạy Android 15 và giao diện One UI 7. Hiện tại, Samsung cam kết hỗ trợ cập nhật phần mềm cho cả hai dòng trong thời gian đến 6 năm.

Hiệu năng của A37 đáp ứng tốt nhu cầu hàng ngày

Samsung A36 sử dụng chip Snapdragon 6 Gen 3 trên tiến trình 4nm, GPU Adreno 710, đủ sức đáp ứng mượt mà các tác vụ cơ bản hằng ngày. Trong khi đó, Samsung Galaxy A37 được trang bị chip Exynos 1480, có khả năng xử lý và tối ưu đa nhiệm tốt hơn, phù hợp với nhu cầu sử dụng lâu dài.

Camera cả 2 máy gần như không có khác biệt

Samsung A37 và A36 đều được trang bị camera chính 50MP, góc siêu rộng 8MP và macro 5MP. Cấu hình này đáp ứng ổn định nhu cầu chụp ảnh từ phong cảnh đến cận cảnh hằng ngày.

Camera sau của Samsung Galaxy A37 và A36

Sự khác biệt chủ yếu đến từ phần mềm xử lý ảnh trên One UI trên Galaxy A37, giúp tối ưu màu sắc và độ chi tiết. Nhờ đó, chất lượng ảnh được cải thiện mà không cần thay đổi phần cứng.

Pin và sạc cả trên A37 chưa có sự đột phá

Samsung A36 và Samsung A37 đều sở hữu pin 5000mAh, đi kèm sạc nhanh 45W theo tiêu chuẩn của hãng. Với dung lượng tương đương, thời gian sử dụng thực tế giữa hai máy không có sự chênh lệch quá rõ ràng trong các tác vụ hằng ngày.

Tuy nhiên, Galaxy A37 có lợi thế hơn nhờ vi xử lý mới giúp tối ưu điện năng tốt hơn. Nhờ đó, thiết bị có thể kéo dài thời gian sử dụng ổn định hơn trong một số tình huống.

Có đáng để chuyển từ Samsung A36 lên Samsung A37 không?

Nếu người dùng đang sử dụng Samsung A36, việc chuyển sang Samsung A37 chưa thật sự cấp thiết vì khác biệt chủ yếu nằm ở hiệu năng và phần mềm. Các nâng cấp này phù hợp hơn với nhu cầu sử dụng lâu dài thay vì cải thiện tức thì.

Ngược lại, với người dùng đang cân nhắc mua máy mới, A37 sẽ là lựa chọn hợp lý hơn. Samsung Galaxy A37 sở hữu vi xử lý thế hệ mới cùng thời gian hỗ trợ phần mềm dài hơn, đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng bền bỉ theo thời gian.

Mua Samsung Galaxy A36 và A37 chính hãng tại CellphoneS

Khách hàng đang tìm kiếm Samsung A36 hoặc Samsung A37 có thể tham khảo các sản phẩm này tại CellphoneS với nhiều lựa chọn phù hợp nhu cầu sử dụng. Các sản phẩm đều là hàng chính hãng, đảm bảo chất lượng cùng mức giá hợp lý, đi kèm nhiều chương trình ưu đãi theo từng thời điểm.

Ngoài ra, khách hàng còn được hỗ trợ trả góp linh hoạt, chính sách bảo hành rõ ràng và tư vấn tận tình để chọn được thiết bị phù hợp. Đây là địa chỉ đáng tin cậy giúp khách hàng dễ dàng sở hữu Samsung Galaxy A36 hoặc Galaxy A37 với trải nghiệm mua sắm thuận tiện.

Samsung A36 và Samsung A37 đều cho trải nghiệm tốt, phù hợp trong phân khúc tầm trung. A36 phù hợp với nhu cầu cơ bản, trong khi A37 nổi bật hơn về hiệu năng và hỗ trợ lâu dài. Người dùng có thể lựa chọn tùy theo ngân sách và mục đích sử dụng.