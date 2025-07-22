Sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn

{title}
Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện tại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh đã có mưa tại nhiều nơi, hiện tại bão số 3 chưa gây thiệt hại cho tỉnh Phú Thọ.
Lượng mưa đo được tại một số trạm: An Bình (xã An Bình): 93,6mm; Yên Trị (xã Yên Trị) 64,6mm; BQL Ngọc Sơn (xã Lạc Sơn): 64,4mm; Hồ Cạn Thượng (xã Xuân Lãng): 63,0mm; Kim Tiến (xã Kim Bôi): 62,8mm; Vĩnh Đồng (xã Kim Bôi) 55,2mm; Thủy điện Miền Đồi 54,8mm; Độc Lập (xã Độc Lập) 52,2mm.. các trạm còn lại trong tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa.
Công an phường Tân Hòa (Hòa Bình cũ) giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn.
Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã tiến hành sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn, cụ thể: 30 hộ xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến (My Hoà cũ); 02 hộ xóm Thia, phường Tân Hòa (xã Yên Mông cũ); 07 hộ xóm Khả, xã Nật Sơn (xã Hùng Sơn cũ); 02 hộ xóm Thăm, xã Mường Hoa (xã Suối Hoa cũ); 59 hộ xóm Dài, xã Mường Vang (xã Tuân Đạo cũ); 36 hộ xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ (xã Vạn Mai cũ); 06 hộ xã Đà Bắc (02 hộ xóm Ngù, xã Hiền Lương cũ, 04 hộ xóm Tràng, xã Tú Lý cũ); 63 hộ xã Mường Động; 08 hộ, xóm Chanh, xã Kim Bôi; 16 hộ, xóm Can Thượng, xã Cao Phong.
Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều 21 đến ngày 23/7 trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng phía Tây và Tây Nam 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Người dân cần lưu ý đảm bảo an toàn, hạn chế ra ngoài khi mưa bão. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Văn Lang
