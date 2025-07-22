Phú Thọ 24h
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự, Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh, hiện tại do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, trên địa bàn tỉnh đã có mưa tại nhiều nơi, hiện tại bão số 3 chưa gây thiệt hại cho tỉnh Phú Thọ.

Lượng mưa đo được tại một số trạm: An Bình (xã An Bình): 93,6mm; Yên Trị (xã Yên Trị) 64,6mm; BQL Ngọc Sơn (xã Lạc Sơn): 64,4mm; Hồ Cạn Thượng (xã Xuân Lãng): 63,0mm; Kim Tiến (xã Kim Bôi): 62,8mm; Vĩnh Đồng (xã Kim Bôi) 55,2mm; Thủy điện Miền Đồi 54,8mm; Độc Lập (xã Độc Lập) 52,2mm.. các trạm còn lại trong tỉnh có mưa nhỏ đến mưa vừa.

Sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn

Công an phường Tân Hòa (Hòa Bình cũ) giúp người dân sơ tán tài sản đến nơi an toàn.

Để đảm bảo an toàn cho người và tài sản, các xã, phường đã tiến hành sơ tán 229 hộ dân đang sinh sống ở các khu vực có nguy cơ sạt lở, lũ quét đến nơi an toàn, cụ thể: 30 hộ xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến (My Hoà cũ); 02 hộ xóm Thia, phường Tân Hòa (xã Yên Mông cũ); 07 hộ xóm Khả, xã Nật Sơn (xã Hùng Sơn cũ); 02 hộ xóm Thăm, xã Mường Hoa (xã Suối Hoa cũ); 59 hộ xóm Dài, xã Mường Vang (xã Tuân Đạo cũ); 36 hộ xóm Thanh Mai, xã Mai Hạ (xã Vạn Mai cũ); 06 hộ xã Đà Bắc (02 hộ xóm Ngù, xã Hiền Lương cũ, 04 hộ xóm Tràng, xã Tú Lý cũ); 63 hộ xã Mường Động; 08 hộ, xóm Chanh, xã Kim Bôi; 16 hộ, xóm Can Thượng, xã Cao Phong.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Phú Thọ, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 3, từ chiều 21 đến ngày 23/7 trên khu vực tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to và dông, với lượng mưa phổ biến 70-150mm, riêng phía Tây và Tây Nam 100-200mm, cục bộ có nơi trên 250mm. Người dân cần lưu ý đảm bảo an toàn, hạn chế ra ngoài khi mưa bão. Cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Văn Lang


Văn Lang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh tỉnh Phú Thọ Phòng chống thiên tai Hoàn lưu bão Nguy cơ Lũ quét Sạt lở Sơ tán Hùng Sơn Phòng thủ
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long