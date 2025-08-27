Sôi nổi khí thế thi đua

Trong không khí tưng bừng hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, các cấp, ngành, địa phương toàn tỉnh đã phát động nhiều hoạt động, phong trào thiết thực, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ. Qua đó, khơi dậy tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, khí thế thi đua sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Dự án xây mới Trường THCS Tô Hiệu tại phường Vĩnh Phúc đang được đẩy nhanh tiến độ triển khai, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm Quốc khánh 2/9.

Hòa chung không khí rộn ràng cùng cả nước chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những ngày này, trên khắp các địa phương của tỉnh rực rỡ cờ, hoa, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng. Hào khí của ngày hội non sông đang bừng sáng trên từng nẻo đường từ thành phố trung tâm đến mỗi ngõ xóm, làng quê và trong tâm khảm mỗi người dân Đất Tổ. Công tác tuyên truyền được các cấp, ngành, địa phương chú trọng đẩy mạnh để mọi tầng lớp nhân dân hiểu rõ hơn vị trí, tầm vóc, giá trị lịch sử to lớn của Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, lòng yêu nước trong mỗi người dân. Cùng với đó, nhiều hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi được các các đơn vị, địa phương triển khai, lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước.

Tại xã Đại Đình, UBND xã đã phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề xuyên suốt hướng về đại hội Đảng bộ các cấp, kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9. Các nội dung thi đua gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn, mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, khí thế sôi nổi trong cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Trong đó, tập trung vào những nội dung trọng tâm như: Phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của đội ngũ cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, cải cách hành chính, phục vụ Nhân dân; tổ chức tốt các phong trào thi đua phát triển kinh tế - xã hội gắn với xây dựng nông thôn mới; tổ chức các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao...

Cụ thể hóa các nội dung của phong trào thi đua, đội ngũ cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đình quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn, nỗ lực cao nhất để giải quyết nhanh chóng, chính xác thủ tục hành chính cho người dân.. Đồng chí Cao Đắc Phú, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đại Đình cho biết: “Từ ngày 1/7 - 5/8/2025, Trung tâm đã tiếp nhận, giải quyết 488 hồ sơ, 100% hồ sơ được giải quyết đúng và trước hạn; tỷ lệ hồ sơ nộp trực tuyến đạt 100%, tỷ lệ giải quyết trực tuyến toàn trình và thanh toán điện tử vượt 50%. Để phục vụ người dân ngày càng tốt hơn, chúng tôi tiếp tục tham mưu UBND xã đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trung tâm; rà soát, đơn giản hóa quy trình, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh số hóa hồ sơ, dữ liệu. Bên cạnh đó, trung tâm phối hợp với MTTQ xã để bố trí lực lượng thanh niên thành thạo công nghệ thông tin tổ chức hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực truyến...”.

Trong không khí thi sôi nổi hướng tới kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, nhiều dự án trọng điểm trên địa bàn phường Vĩnh Phúc đang gấp rút được triển khai. Quyết tâm đảm bảo tiến độ các dự án trên địa bàn, lãnh đạo UBND phường đã tăng cường kiểm tra, kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; yêu cầu các nhà thầu huy động tối đa nhân lực, vật lực để hoàn thành các dự án đúng tiến độ đề ra, đảm bảo chất lượng và an toàn lao động.

Dự án xây mới Trường THCS Tô Hiệu là một trong những dự án trọng điểm có ý nghĩa quan trọng đối với việc phát triển, nâng cao chất lượng GDĐT, tạo điểm nhấn về hạ tầng, cảnh quan đô thị của phường Vĩnh Phúc. Với tổng mức đầu tư hơn 195 tỷ đồng, Trường THCS Tô Hiệu xây mới có quy mô đáp ứng nhu cầu học tập cho 1.100 học sinh. Với sự chỉ đạo sát sao, đến nay, công trình đã cơ bản hoàn thành các hạng mục chính và đang gấp rút hoàn thành các hạng mục còn lại, đảm bảo tiến độ bàn giao trước ngày 20/8 để đưa vào sử dụng ngay khi bước vào năm học mới 2025-2026, tạo điểm nhấn chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030.

Có mặt trên công trình thi công dự án, chúng tôi cảm nhận được không khí lao động hăng say, khẩn trương của các cán bộ, công nhân các đơn vị thi công. Anh Trương Quốc Tuấn, cán bộ phụ trách của đơn vị thi công hạng mục sân trường, vườn hoa cho biết: “Đơn vị đã phát động phong trào thi đua và khen thưởng tiến độ, cũng như tập trung nhân lực, trang thiết bị để đảm bảo thi công theo đúng tiến độ. Công nhân lao động tại công trình đều nêu cao tinh thần làm việc, hăng hái thi đua với quyết tâm đưa công trình vào sử dụng theo đúng kế hoạch đề ra”.

Các hoạt động, phong trào thi đua sôi nổi, thiết thực chào mừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 được các cấp, ngành, đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh tích cực triển khai, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, niềm tự hào dân tộc, tạo không khí sôi nổi, phấn khởi trong các tầng lớp Nhân dân, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân, tạo động lực để Phú Thọ tiếp tục đạt được nhiều thành tựu trong thời kỳ mới.

Thúy Hường