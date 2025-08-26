Chuyển đổi số - Hướng đi chiến lược của Phú Thọ

Dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 được chuẩn bị công phu, kết cấu mạch lạc, số liệu cập nhật, khoa học. Văn kiện đã phản ánh trung thực, toàn diện kết quả thực hiện nghị quyết nhiệm kỳ qua, đồng thời thể hiện rõ tầm nhìn chiến lược của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong giai đoạn phát triển mới.

Điểm nổi bật của dự thảo là xác định 3 trụ cột phát triển then chốt: Công nghiệp - dịch vụ - nông nghiệp xanh; kinh tế số; liên kết vùng. Báo cáo cũng chỉ ra nhiều kết quả đáng ghi nhận: Tốc độ tăng trưởng GRDP duy trì ổn định; quy mô kinh tế và thu ngân sách đều tăng; hạ tầng giao thông, đô thị, hạ tầng số được đầu tư; sản phẩm OCOP phát triển cả về số lượng và chất lượng; chuyển đổi số lan tỏa đến từng cấp, từng ngành; đời sống Nhân dân cải thiện rõ rệt; quốc phòng - an ninh bảo đảm; công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố. Đây là nền tảng vững chắc để bước vào giai đoạn mới với tâm thế chủ động, tự tin.

Dự thảo đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa Phú Thọ trở thành một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ, logistics, du lịch của vùng và cả nước; đặc biệt là trung tâm du lịch về cội nguồn. Tỉnh sẽ có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao, lấy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và kinh tế tư nhân làm động lực chủ yếu; hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại; trở thành điểm đến tổ chức các sự kiện quốc gia, quốc tế. Đây là định hướng chiến lược quan trọng, có sức lan tỏa, huy động được cả hệ thống chính trị và Nhân dân cùng tham gia.

Từ góc độ một cán bộ công tác trong cơ quan Đảng, tôi xin tham gia một số ý kiến: Về tầm nhìn và thương hiệu phát triển, nên bổ sung yếu tố “Phú Thọ là trung tâm đổi mới sáng tạo, logistics và du lịch văn hóa - tâm linh của vùng” nhằm định vị rõ hơn vai trò động lực liên kết vùng. Việc xây dựng thương hiệu phát triển cần gắn với lợi thế so sánh của từng vùng, tạo nên bức tranh đa dạng, hài hòa trong chiến lược phát triển chung.

Về kinh tế xanh và chuyển đổi số, nên bổ sung các chỉ tiêu định lượng rõ ràng như: Tỷ lệ năng lượng tái tạo, tỷ lệ sản phẩm xanh, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 ở cấp xã... Đồng thời, cần giải pháp kịp thời để đẩy mạnh chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính, thương mại điện tử nông sản. Đặc biệt, cần quan tâm đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ “cán bộ số” có năng lực, đáp ứng yêu cầu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Dự thảo Báo cáo chính trị là văn kiện mang tính định hướng chiến lược cho cả nhiệm kỳ và tầm nhìn dài hạn. Với việc lấy ý kiến rộng rãi, dân chủ từ các tầng lớp Nhân dân, chắc chắn văn kiện sẽ vừa giữ được tính khái quát, vừa giàu sức thuyết phục, thể hiện quyết tâm chính trị cao, đồng thời khơi dậy khát vọng, củng cố niềm tin của Nhân dân vào Phú Thọ phát triển nhanh, xanh, thông minh, bền vững và hội nhập trong thời kỳ mới.

Nguyễn Thị Hoa - Trưởng Ban Xây dựng Đảng xã Tam Sơn