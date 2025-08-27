Phường Thống Nhất ổn định tổ chức Đảng sau sáp nhập

Phường Thống Nhất được thành lập trên cơ sở hợp nhất 3 phường: Thái Bình, Dân Chủ, Thống Nhất (thành phố Hoà Bình cũ) và xóm Nưa (xã Vầy Nưa, Đà Bắc cũ). Theo đó hình thành một đơn vị hành chính mới rộng hơn 55 km2, gần 23 nghìn dân, quy tụ 7 dân tộc anh em cùng chung sống. Đảng bộ phường có hơn 1.600 đảng viên, 56 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc - hạt nhân bảo đảm cho guồng máy chính trị vận hành thông suốt, ổn định sau sáp nhập.

Công an phường Thống Nhất phối hợp cùng chuyên viên Ban Xây dựng Đảng rà soát, làm thẻ đảng viên - một trong những bước đi đầu tiên để củng cố tổ chức, bảo đảm hoạt động đồng bộ sau sáp nhập.

Ngay sau khi có quyết định thành lập phường, chỉ định nhân sự cấp ủy và chuyển giao tổ chức Đảng từ thành phố Hoà Bình cũ, Đảng ủy phường Thống Nhất nhanh chóng ban hành quyết định thành lập các cơ quan tham mưu, giúp việc cho cấp ủy; bố trí, phân công cán bộ có năng lực, kinh nghiệm phụ trách từng mảng công tác để bảo đảm tính kế thừa và hiệu quả hoạt động ngay từ những ngày đầu hoạt động.

Song song với việc kiện toàn bộ máy, Đảng ủy phường chú trọng công tác tư tưởng, coi đây là nhiệm vụ then chốt trong giai đoạn đầu sau sáp nhập. Các đồng chí trong Thường trực, Ban Thường vụ, Ban chấp hành Đảng uỷ trực tiếp xuống chi bộ dự sinh hoạt, nắm bắt tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên; lắng nghe những băn khoăn, vướng mắc, từ đó, kịp thời động viên ổn định tư tưởng, tạo sự yên tâm công tác. Với phương châm “gần dân, sát cơ sở”, mọi vấn đề phát sinh đều được giải quyết ngay từ chi bộ, tổ dân phố, không để tồn đọng kéo dài. Sự đồng thuận, niềm tin được khẳng định, tạo nền móng cho đoàn kết nội bộ.

Thực tế ở cơ sở cho thấy, sự ổn định sau sáp nhập khẳng định ngay trong sinh hoạt thường kỳ của từng chi bộ. Có mặt tại buổi sinh hoạt chi bộ tổ dân phố 9, nơi có 19 đảng viên, chúng tôi cảm nhận rõ không khí sinh hoạt dân chủ, nền nếp được duy trì. Không phải những cuộc họp hình thức, câu chuyện giữ rừng, phát triển kinh tế hộ, phong trào “bản sạch, ngõ đẹp”, mô hình “an ninh tự quản”... đều bắt nguồn từ bàn tay, tiếng nói của từng đảng viên.

Bí thư chi bộ Triệu Tiến Hoà chia sẻ: “Tuy lực lượng mỏng nhưng mỗi đảng viên đều là hạt nhân tiên phong trong tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương sắp xếp, sáp nhập.”

Hiện nay, Đảng bộ phường Thống Nhất đã bắt tay triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đây được coi là “cam kết chính trị” của Đảng bộ trước hơn hai vạn nhân dân.

Đảng viên, hội viên HTX Nông nghiệp bản Dao giới thiệu sản phẩm tinh dầu sả - minh chứng cho việc nghị quyết chi bộ đi vào đời sống, biến lợi thế địa phương thành sinh kế bền vững.

Đồng chí Mai Ngọc Quý, Bí thư Đảng uỷ phường cho biết: Chương trình hành động tập trung vào ba khâu đột phá: hoàn thiện hạ tầng đô thị, đẩy mạnh chuyển đổi số và phát huy giá trị văn hóa truyền thống gắn với phát triển du lịch. Tất cả hướng tới một Thống Nhất văn minh, hiện đại nhưng vẫn giữ được bản sắc của cộng đồng các dân tộc anh em.

Cùng với đó là những mục tiêu cụ thể: Đến năm 2030, không còn hộ nghèo, trên 90% tổ chức Đảng và đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ; thu nhập bình quân, chất lượng đời sống nhân dân được nâng cao, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, hiện đại.

“Điểm nhấn xuyên suốt trong toàn bộ chương trình là xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh, phát huy tinh thần tiên phong, gương mẫu của mỗi cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Chỉ khi tổ chức Đảng đủ mạnh, nghị quyết mới đi vào cuộc sống, biến khát vọng thành hiện thực, để Thống Nhất trở thành một phường phát triển nhanh, bền vững”- đồng chí Bí thư Đảng uỷ phường khẳng định.

