Sôi nổi phong trào thể dục thể thao ở Vĩnh Phú

Hiện nay, phong trào thể dục thể thao (TDTT) quần chúng trên địa bàn xã Vĩnh Phú phát triển mạnh mẽ, thu hút đông đảo người dân tham gia. Từ các sân bóng chuyền hơi, cầu lông, pickleball đến những điểm tập thể dục công cộng, đâu đâu cũng bắt gặp hình ảnh người dân hăng say rèn luyện sức khỏe. Không chỉ góp phần nâng cao thể chất, phong trào TDTT còn trở thành cầu nối gắn kết cộng đồng, xây dựng đời sống văn hóa lành mạnh từ cơ sở.

Khi những tia nắng đầu tiên vừa ló rạng, khu thiết chế văn hóa - thể thao thôn Hệ đã nhộn nhịp tiếng cười nói của người dân đến tập luyện. Trên sân bóng chuyền hơi, các đội nhóm tập luyện sôi nổi; khu vực dụng cụ thể thao ngoài trời cũng đông người tham gia đi bộ, tập dưỡng sinh. Đến chiều tối, sau một ngày lao động, nơi đây tiếp tục trở thành điểm hẹn quen thuộc của người dân.

Khu thiết chế văn hóa - thể thao là địa điểm quen thuộc để người dân tham gia rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe cộng đồng.

Có mặt tại sân thể thao thôn Hệ vào 17 giờ 30 phút, chúng tôi gặp bà Trần Thị Hoa cùng nhóm phụ nữ đang tập luyện. Những động tác dứt khoát, nhịp nhàng cho thấy sự bền bỉ trong việc duy trì thói quen rèn luyện sức khỏe của bà. Bà Hoa chia sẻ: Tôi duy trì tập luyện từ 5 giờ sáng mỗi ngày, buổi chiều lại tiếp tục ra sân tập cùng mọi người. Nhờ luyện tập thường xuyên nên sức khỏe được cải thiện, tinh thần cũng vui vẻ, thoải mái hơn rất nhiều.

Không riêng bà Hoa, nhiều người dân đã hình thành thói quen luyện tập TDTT hằng ngày. Từ người cao tuổi đến thanh niên đều lựa chọn cho mình những môn thể thao phù hợp như bóng chuyền hơi, cầu lông, đi bộ, dưỡng sinh hay pickleball. Nhờ đó, các sân chơi cộng đồng luôn duy trì không khí sôi nổi vào mỗi sáng sớm và chiều tối.

Ông Nguyễn Văn Tự - Trưởng thôn Hệ cho biết: Những năm gần đây, phong trào TDTT của thôn phát triển rất mạnh. Các câu lạc bộ bóng chuyền hơi, cầu lông hoạt động thường xuyên, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ có hệ thống sân bãi được đầu tư tương đối đồng bộ, người dân có điều kiện thuận lợi để luyện tập, giao lưu. Thể thao không chỉ nâng cao sức khỏe mà còn góp phần tăng cường tình đoàn kết trong cộng đồng dân cư.

Phong trào bóng chuyền hơi thu hút đông đảo người dân tham gia, trở thành sân chơi bổ ích sau những giờ lao động.

Không chỉ riêng thôn Hệ, phong trào TDTT quần chúng đang lan tỏa mạnh mẽ trên toàn xã Vĩnh Phú. Các thôn đều duy trì hoạt động thể thao thường xuyên với nhiều môn phù hợp cho từng lứa tuổi. Năm 2026, toàn xã có 7.530 người tập luyện TDTT thường xuyên, đạt tỷ lệ 15,2% dân số; số gia đình thể thao đạt 2.945 hộ, chiếm 22,3% tổng số hộ dân. Bên cạnh đó, hệ thống câu lạc bộ thể thao tiếp tục được duy trì và phát triển. Toàn xã hiện có 31 câu lạc bộ thể thao và 21 câu lạc bộ tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Các câu lạc bộ hoạt động nền nếp, thường xuyên tổ chức giao lưu, thi đấu, tạo môi trường thuận lợi để người dân tham gia tập luyện.

Một trong những yếu tố quan trọng góp phần thúc đẩy phong trào TDTT ở Vĩnh Phú phát triển là sự quan tâm đầu tư cơ sở vật chất. Hiện toàn xã có 6 nhà tập luyện, thi đấu thể thao đa năng; 3 bể bơi; 6 sân vận động không có khán đài; 4 sân bóng đá mini; 60 sân bóng chuyền; 10 sân cầu lông; 15 sân pickleball cùng nhiều điểm tập luyện công cộng và các sân thể thao khác. Hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở từng bước được hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu tập luyện ngày càng cao của người dân.

Đặc biệt, sự xuất hiện của môn pickleball trong thời gian gần đây đã mang đến làn gió mới cho phong trào TDTT địa phương. Nhiều người dân, nhất là lực lượng thanh niên và cán bộ, công chức tích cực tham gia tập luyện. Bên cạnh đó, các môn thể thao truyền thống như bóng chuyền hơi, cầu lông, bóng đá vẫn duy trì sức hút lớn. Các giải thi đấu được tổ chức thường xuyên không chỉ tạo khí thế thi đua sôi nổi mà còn góp phần phát hiện những nhân tố tích cực tham gia các giải thể thao cấp trên.

Đồng chí Kim Thị Hồng Yến, Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Vĩnh Phú cho biết: Phong trào TDTT quần chúng trên địa bàn xã đang có nhiều chuyển biến tích cực, trở thành hoạt động thường xuyên trong đời sống Nhân dân. Nhiều câu lạc bộ duy trì sinh hoạt nền nếp, tạo môi trường giao lưu, gắn kết cộng đồng và góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở.

Thời gian tới, xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động Nhân dân hưởng ứng Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”; phát huy hiệu quả các thiết chế văn hóa, thể thao hiện có; khuyến khích thành lập và duy trì các câu lạc bộ thể thao. Qua đó, từng bước nâng cao sức khỏe Nhân dân, xây dựng môi trường sống lành mạnh, văn minh và giàu bản sắc cộng đồng.

Từ những sân bóng chuyền hơi rộn rã tiếng cười mỗi sáng sớm đến các buổi giao lưu thể thao sôi nổi khi chiều xuống, phong trào TDTT ở Vĩnh Phú đang ngày càng lan tỏa sâu rộng trong đời sống Nhân dân. Sự tham gia tích cực của người dân cùng sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền địa phương không chỉ góp phần nâng cao sức khỏe cộng đồng mà còn tạo động lực xây dựng đời sống văn hóa cơ sở ngày càng phát triển, văn minh và bền vững.

Dương Chung