Sol Vàng 2025 gọi tên Thanh Lam, Hồng Nhung, Giáng Son, Soobin Hoàng Sơn

Sol Vàng là hạng mục chính thức thuộc Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam, được Hội Nhạc sĩ Việt Nam khởi xướng từ mùa giải 2024.

Tối 16/1/2026, tại Nhà hát Quân đội – Khu vực phía Nam (TP Hồ Chí Minh), Lễ trao giải thưởng Âm nhạc Việt Nam 2025 do Hội Nhạc sĩ Việt Nam tổ chức đã diễn ra, quy tụ đông đảo nghệ sĩ, nhà chuyên môn và công chúng yêu nhạc.

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã trao 6 giải A, 21 giải B, 24 giải C, 25 giải Khuyến khích cho các tác phẩm thuộc thể loại như thanh nhạc, khí nhạc, lý luận phê bình... Đặc biệt, trong khuôn khổ chương trình, Giải thưởng Sol Vàng lần thứ 2 tiếp tục là điểm nhấn tiếp tục là điểm nhấn, vinh danh những sản phẩm và nghệ sĩ tiêu biểu của đời sống âm nhạc đương đại.

Những chủ nhân xứng đáng của Sol Vàng 2025

Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên “Cuốn phim” của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến

Sol Vàng mùa thứ 2 có Hội đồng thẩm định gồm nhiều nghệ sĩ tên tuổi như NSND Quang Vinh (Trưởng ban), NSND Lê Thụy, NSND Phạm Việt Thanh, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long... Từ 22 album, MV, liveshow và nghệ sĩ lọt vào vòng trong, Hội đồng đã lựa chọn những gương mặt và tác phẩm nổi bật nhất để vinh danh.

Cụ thể, ở hạng mục MV, giải Sol Vàng đã được trao cho MV "Tự hỏi" của ca sĩ Hồng Nhung. Giải Sol Bạc thuộc về MV "Vị nhà" của Đen Vâu.

Tại hạng mục Album, giải Sol Vàng gọi tên "Cuốn phim" của NSND Thanh Lam và Nguyễn Vĩnh Tiến; giải Sol Bạc được trao cho "Hồn Việt" của Hoài An.

Hạng mục Live concert, giải Sol Vàng xướng tên "Giấc mơ Sol" của nhạc sĩ Giáng Son, Sol Bạc thuộc về "Xoay tròn" của ca sĩ Hoàng Dũng.

Danh hiệu Sol Vàng - Ca sĩ xuất sắc được trao cho Soobin Hoàng Sơn.

Bước sang mùa giải thứ hai, Sol Vàng có thêm hạng mục Chương trình nghệ thuật chính luận. Đây được xem là điểm mới đáng chú ý, phản ánh bối cảnh một năm có nhiều sự kiện chính trị - xã hội quan trọng, kéo theo sự ra đời của nhiều sản phẩm nghệ thuật được đầu tư bài bản. Theo đó Sol Vàng được trao cho chương trình "Tổ quốc trong tim" của báo Nhân Dân, giải Sol Bạc thuộc về "Hẹn ước Bắc Nam" của Trung tâm PTTH Quân đội Nhân dân.

Bên cạnh đó, BTC cũng trao giải Đặc biệt về chủ đề Hành trình 80 năm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc cho MV “Vinh quang, Ơi Việt Nam” của tác giả Nguyễn Anh Trí.

Đại diện MV Tự hỏi nhận giải

Sự cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường

Chia sẻ về Giải thưởng năm nay, nhà phê bình âm nhạc Nguyễn Quang Long - thành viên Hội đồng nghệ thuật Giải Sol Vàng 2025 cho biết: Đây là năm thứ 2 giải Sol Vàng 2025 “gia nhập” hệ thống Giải thưởng Âm nhạc Việt Nam của Hội Nhạc sĩ Việt Nam. Ngay từ lần đầu tiên xuất hiện, đây là một hạng mục được đông đảo nghệ sĩ hoạt động trong lĩnh vực âm nhạc, đặc biệt là âm nhạc hướng tới thị trường hưởng ứng.

"Giải Sol Vàng không phụ thuộc vào tác phẩm các nghệ sĩ gửi tham dự mà dựa vào những gì diễn ra trong một năm để Hội đồng thẩm định đề xuất. Dựa trên cơ sở đó, Hội đồng làm việc với nhau trong nhiều buổi và cuối cùng chốt lại danh sách các tác phẩm được tôn vinh trong các hạng mục giải Sol Vàng, Sol Bạc chính thức.

Đây có thể coi là một cách nhìn nhận trao giải khách quan, không phải thi thố, giống như sự tôn vinh của nhiều giải thưởng danh giá trong lĩnh vực văn hoá và nghệ thuật trên thế giới", Nguyễn Quang Long nhấn mạnh.

Riêng với các đề cử giải Sol Vàng năm nay, nhạc sĩ Nguyễn Quang Long nhận định, đó là những sản phẩm dung hòa được 2 yếu tố thị trường đại chúng và yếu tố nghệ thuật. Những tác phẩm đều có những nét riêng, có cá tính và ngôn ngữ của riêng mình.

Bên cạnh đó, giải thưởng của nhìn nhận những cống hiến nỗ lực không ngừng nghỉ của các nghệ sĩ trong nhiều thập niên và vẫn không ngừng sáng tạo mang đến cho đời sống âm nhạc những tác phẩm/sản phẩm có giá trị. Chẳng hạn năm nay có những gương mặt như Thanh Lam - Nguyễn Vĩnh Tiến, ca sĩ Hồng Nhung, nhạc sĩ Hoài An, nhạc sĩ Giáng Son... Đồng thời cũng có những cái tên đang rất hot trên thị trường âm nhạc như rapper Đen Vâu, Soobin Hoàng Sơn, ca sĩ Hoàng Dũng...

NS Giáng Son và ca sĩ Hoàng Dũng

Nhạc sĩ Giáng Sol xúc động khi live concert kỷ niệm 40 năm làm nghề Giấc mơ Sol của chị được vinh danh Sol Vàng. Chị cho biết, trong một năm có nhiều liveshow hoành tráng, đầu tư lớn, việc concert cá nhân của mình được lựa chọn là một niềm vinh dự đặc biệt.

"Đây là live concert bán vé ra thị trường đầu tiên của tôi, với 2.200 khán giả. Sự ghi nhận của Hội Nhạc sĩ Việt Nam ở Sol Vàng khiến tôi cảm nhận rõ sự cân bằng giữa nghệ thuật và thị trường. Sau 40 năm tôi mới có một live concert đúng nghĩa và được Hội nghề nghiệp ghi nhận, đó là hạnh phúc rất lớn", nhạc sĩ Giáng Son chia sẻ. Chị cũng cho biết, giải thưởng đã tiếp thêm động lực để chị tiếp tục ấp ủ những dự án âm nhạc mới.

Trong khi đó, Diva Hồng Nhung cho biết, chị bất ngờ và hạnh phúc với giải thưởng này.

"Khi nhận được thông báo được trao Sol Vàng, tôi thực sự ngạc nhiên, vì có không ít MV ra đời trong năm qua, nhưng Tự hỏi lại được nhận giải. Tôi rất vui khi MV được nhìn nhận, đánh giá bởi những nhạc sĩ không chỉ hàn lâm, học thuật mà còn có rất nhiều kinh nghiệm đối với nền âm nhạc Việt Nam. Sự ghi nhận này là niềm tự hào cho toàn bộ ê kíp thực hiện MV", nữ Diva chia sẻ.

Theo NSND Quang Vinh, Trưởng ban Hội đồng thẩm định, Sol Vàng ra đời trong bối cảnh khoa học công nghệ tác động mạnh mẽ đến sáng tạo nghệ thuật, cùng với nhu cầu thưởng thức âm nhạc ngày càng đa dạng của công chúng. Giải thưởng hướng tới những sản phẩm được đầu tư đồng bộ, có ý tưởng mới, chất lượng nghệ thuật cao và được xã hội đón nhận rộng rãi.

"Những sản phẩm được Sol Vàng ghi nhận không chỉ đáp ứng nhu cầu thưởng thức, mà còn đóng góp cho kho tàng âm nhạc Việt Nam, trở thành tiếng nói của âm nhạc Việt trên trường quốc tế. Sự ghi nhận của Sol Vàng có thể xem là một dấu son trong hành trình nghệ thuật của mỗi nghệ sĩ", NSND Quang Vinh khẳng định.

Theo vtv.vn