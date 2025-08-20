Standa - Thương hiệu ổn áp chất lượng hàng đầu tại Việt Nam

Khi nhắc đến các thiết bị ổn áp, biến áp, chắc hẳn nhiều người sẽ nghĩ ngay tới Standa - thương hiệu nổi tiếng hàng đầu trong ngành. Với hành trình 30 năm không ngừng đổi mới, sáng tạo, Standa ngày càng khẳng định vai trò quan trọng trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và đóng góp tích cực vào sự phồn thịnh của đất nước.

Standa - Thương hiệu ổn áp chất lượng top đầu Việt Nam

Standa là thương hiệu ổn áp, biến áp thuộc Công ty Cổ phần Thương mại & Sản xuất Redsun và công ty con của Redsun: là công ty cổ phần ổn áp biến áp Standa Việt Nam .Trải qua 30 năm không ngừng cải tiến, Standa đã khẳng định được vị thế top 1 trong ngành. Sự tồn tại vững bền của thương hiệu qua năm tháng chính là minh chứng rõ nét nhất cho chất lượng vượt trội của sản phẩm và niềm tin yêu mà khách hàng dành cho Standa.

Với sứ mệnh mang đến những giải pháp bảo vệ điện năng chất lượng cao cấp hàng đầu, Standa hết sức chú trọng vào khâu nghiên cứu và sản xuất. Tất cả các sản phẩm ổn áp, biến áp Standa chính hãng đều được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại tại nhà máy được trang thiết bị chuẩn quốc tế. Trước khi đến tay người tiêu dùng, các sản phẩm Standa đều phải trải qua quy trình kiểm định nghiêm ngặt.

Nhờ quy trình sản xuất hiện đại và kiểm định chặt chẽ, các sản phẩm của Standa luôn đảm bảo độ bền cao, vận hành ổn định, an toàn và tiết kiệm. Ổn áp Standa cấu tạo 100% dây đồng nguyên chất cùng linh kiện chất lượng vượt trội, ổn áp biến áp Standa chính là minh chứng cho sự bền bỉ và tiết kiệm điện năng vượt trội.

Theo Ông Bùi Đình Thao - người đại diện cho nhãn hiệu Standa, Giám đốc Công ty Cổ phần thương mại và sản xuất Redsun chia sẻ: “Chúng tôi luôn chú trọng đến việc cải tiến, hoàn thiện và sáng tạo không ngừng để mang đến cho người tiêu dùng những sản phẩm đạt chuẩn chất lượng, đáp ứng tối ưu mọi nhu cầu trong thực tế”.

Standa - Chữ tâm tạo nên tầm vóc thương hiệu

Không chỉ là thương hiệu ổn áp, biến áp, Standa còn chính là biểu tượng của sự tận tâm trong từng sản phẩm. Tại Standa, đội ngũ ban lãnh đạo, nhân viên luôn thấm nhuần tư tưởng đạt chữ tâm lên hàng đầu, tất cả vì lợi ích của khách hàng. Đây chính là cách kinh doanh bền vững nhất và cũng chính là lý do để cái tên Standa khẳng định vị thế hàng đầu trong ngành trong suốt gần 3 thập kỷ.

Bên cạnh sự tin tưởng của khách hàng, Standa còn vinh dự có được sự công nhận từ các Hiệp hội uy tín trong nước. Standa vinh dự đón nhận danh hiệu “Top 50 thương hiệu nổi tiếng đất Việt ”.

Thành công tiếp nối thành công, Standa tiếp tục được trao giải thưởng “Thương hiệu vì người tiêu dùng” bởi VATAP - Hiệp hội chống hàng giả và bảo vệ thương hiệu Việt Nam.

Những danh hiệu này không chỉ là minh chứng cho sự tin tưởng của khách hàng mà còn là động lực để Standa tiếp tục không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ trong tương lai.

Ổn áp, biến áp Standa khẳng định chất lượng vượt trội

Với phương châm lấy khách hàng làm trung tâm, Standa luôn chú trọng phát triển sản phẩm dựa trên nhu cầu thực tế của khách hàng. Một số dòng máy chủ lực mà Standa đang cung cấp tới thị trường như:

Ổn áp 1 pha Standa 5KVA, 7.5KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA...cho gia đình.

Ổn áp 3 pha Standa 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA, 45KVA, 60KVA đến 1200KVA cho công ty, nhà máy, xí nghiệp, khách sạn.

Ổn áp Standa 1 pha và 3 pha

Thiết bị chống giật điện và ổn định điện: Ổn áp cách ly Standa 1 pha 3 pha: 5KVA, 7.5KVA, 10KVA, 15KVA, 20KVA, 30KVA...cho gia đình, công ty, nhà máy...

Ổn áp cách ly Standa

Thiết bị chống giật điện: Biến áp cách ly cho nhà máy, khu nghỉ dưỡng, tàu thủy giúp cải thiện chất lượng điện chống giật, chống nhiễu điện an toàn chống giật khi sử dụng điện.

Biến áp cách ly Standa 1 pha, biến áp cách ly 3 pha

Ngoài ra, các loại biến áp tự ngẫu Standa ngày càng được nhiều công ty, xí nghiệp, khu công nghiệp lựa chọn tin dùng .

Hiện nay, Standa còn không ngừng sáng tạo và phát triển các dòng máy hiện đại và đa năng, đó là:

Máy ổn áp tự động đa năng Standa được thiết kế với 4 mức điện áp đầu ra linh hoạt (220V, 200V, 120V, 100V), phù hợp với hầu hết các loại thiết bị điện dân dụng và công nghiệp. Nhờ tính năng này, người dùng không cần đầu tư thêm biến áp tự ngẫu khi sử dụng nhiều thiết bị có tiêu chuẩn điện khác nhau.

Nhờ những đóng góp không nhỏ trong việc nâng cao chất lượng cuộc sống và hỗ trợ đắc lực cho quá trình sản xuất, Standa xứng đáng là thương hiệu ổn áp, biến áp hàng đầu trên thị trường Việt Nam. Sự tin tưởng của khách hàng chính là động lực để Standa tiếp tục nỗ lực sáng tạo nhằm đem đến những sản phẩm chất lượng cao trong thời gian tới.

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần Thương mại và Sản xuất Redsun

Địa chỉ: 36 Vĩnh Hưng, Hoàng Mai, Hà Nội

Email: standa.tcv@gmail.com

Hotline: 0243 661 7465 - 0912 307 206

Website: https://standa.net.vn