Sự thật về việc ăn rau cải đối với sức khỏe tuyến giáp

Vấn đề ăn rau họ cải là mối quan tâm của những người có bệnh lý tuyến giáp dẫn đến kiêng cữ thái quá trong khi rau họ cải là các loại rau quen thuộc và chứa nhiều dinh dưỡng có lợi.

1. Lý do khiến người bệnh tuyến giáp không dám ăn rau họ cải

Trong cộng đồng những người mắc bệnh lý tuyến giáp (như u tuyến giáp) tồn tại một lo ngại phổ biến mang tên “rau họ cải”. Sự lo ngại này bắt nguồn từ thông tin về những hợp chất tự nhiên trong rau họ cải có khả năng gây khởi phát bướu cổ.

Rau họ cải là những loại rau quen thuộc như: bông cải xanh, bắp cải, cải xoăn, cái xanh, cải thìa... Chúng chứa nhiều chất dinh dưỡng có lợi cho sức khỏe nhưng cũng chứa các chất như progoitrin và glucosinolate, có thể gây cản trở quá trình sản xuất hoặc sử dụng hormone tuyến giáp.

Rau họ cải chứa hợp chất có thể gây cản trở quá trình sản xuất hormone tuyến giáp.

Khi chúng ta nhai hoặc cắt nhỏ rau họ cải sống, enzyme myrosinase sẽ chuyển hóa glucosinolates thành goitrin và thiocyanates.

Về mặt lý thuyết, các chất này có thể cạnh tranh với iod tại thụ thể của tuyến giáp làm giảm khả năng tổng hợp hormone T3 và T4. Chính cơ chế này khiến nhiều người bệnh lo sợ rằng chỉ cần ăn một đĩa bắp cải nhỏ cũng có thể khiến tình trạng bệnh trở nên xấu hơn. Tuy nhiên sự thật không hoàn toàn như vậy.

2. Kiêng tuyệt đối rau họ cải là không cần thiết

Về ảnh hưởng của rau họ cải đến chức năng tuyến giáp, các nghiên cứu đã chỉ ra rằng, việc tiêu thụ rau cải ở mức độ bình thường không gây ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp ở người khỏe mạnh.

Trong khi rau họ cải chứa nhiều dinh dưỡng có lợi bao gồm chất xơ, vitamin và các chất chống oxy hóa. Hợp chất Sulforaphane trong bông cải xanh đã được chứng minh có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa sự phát triển của tế bào ung thư.

Theo ThS.BS. Nguyễn Thu Yên, chuyên khoa Nội tiết - Dinh dưỡng, trên thế giới đã có một số thử nghiệm đánh giá về tác động của nhóm rau họ cải lên chức năng tuyến giáp và người ta không tìm thấy bất kỳ tác động nào đến nồng độ hormone tuyến giáp hoặc bệnh tự miễn tuyến giáp.

Điều này có thể do tình trạng ức chế iod chỉ xảy ra khi chúng ta ăn những loại rau này mà không nấu chín. Việc nấu chín kỹ các loại rau họ cải có thể giảm bớt quá trình ngăn iod đi vào trong tuyến giáp và không gây ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp.

Không phải tất cả các loại u tuyến giáp đều giống nhau, ảnh hưởng của rau họ cải có thể khác nhau tùy thuộc vào loại u tuyến giáp và tình trạng cụ thể của bệnh nhân.

Đối với bệnh nhân ung thư tuyến giáp đã được điều trị và ổn định, bệnh nhân có bướu nhân độc tuyến giáp việc kiêng khem quá mức là điều không cần thiết.

3. Cách ăn rau họ cải an toàn với người bệnh tuyến giáp

Ưu tiên nấu chín: Hạn chế ăn sống và nên nấu chín các loại rau họ cải. Nhiệt độ cao làm giảm hoạt tính của goitrogens. Nghiên cứu cho thấy, nấu chín bằng cách luộc rau làm cho glucosinolate hòa tan vào nước và làm bất hoạt enzyme myrosinase.

Bổ sung đủ iod và selen: Đảm bảo chế độ ăn có đủ hải sản, trứng hoặc muối iod để hỗ trợ tuyến giáp hoạt động bình thường. Selen đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển hóa hormone tuyến giáp và bảo vệ tuyến giáp khỏi tổn thương oxy hóa.

Kết hợp ăn nhiều loại rau củ: Thay vì chỉ ăn các loại rau họ cải, nên kết hợp ăn nhiều rau lá xanh và các loại củ quả khác để nhận được nhiều vitamin, khoáng chất hơn và giảm thiểu tác động của rau họ cải với tuyến giáp.

Theo suckhoedoisong.vn