Sức hút du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở vùng cửa ngõ thủ đô

Cách thủ đô Hà Nội chưa đến 40 km, với hạ tầng giao thông thuận lợi cùng nhiều điều kiện lý tưởng khác giúp du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái trên địa bàn xã Liên Sơn phát triển, thu hút được nhiều du khách trải nghiệm sản phẩm du lịch, dịch vụ.

Các khu du lịch sinh thái ở xã Liên Sơn có không gian xanh mát mang đến trải nghiệm giao hòa với thiên nhiên.

Điểm đến hấp dẫn

Vùng cửa ngõ thủ đô hiện sở hữu 50 khu du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, nếu bạn không đặt trước sẽ khó tìm được resort lưu trú tại đây, kể cả vào mùa du lịch thấp điểm hay những ngày thường.

Lý giải cho sức hấp dẫn của điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng gần Hà Nội, ông Bùi Quốc Hoàn - Chủ tịch UBND xã Liên Sơn cho biết: Nơi đây có cảnh sắc thiên nhiên sơn thủy hữu tình với nhiều khe suối, hồ nước tự nhiên, hồ nhân tạo đan xen, hòa quyện với bản sắc văn hóa dân tộc độc đáo, nhiều danh lam thắng cảnh, di tích văn hóa, lịch sử, phù hợp để phát triển loại hình du lịch sinh thái nghỉ dưỡng, du lịch trải nghiệm. Dưới tác động của chính sách quy hoạch chung vùng ven Thủ đô, Liên Sơn và một số xã thuộc huyện Lương Sơn cũ được các doanh nghiệp lựa chọn là điểm đầu tư nghỉ dưỡng hàng đầu. Loại hình đầu tư này cũng là xu hướng của thị trường du lịch với nhu cầu đa dạng, không đơn thuần đặt phòng để thư giãn, nghỉ ngơi mà còn được trải nghiệm, tiếp xúc với môi trường thiên nhiên, tìm hiểu văn hóa bản địa.

Satoyama Village - Ngôi làng Nhật ngay cạnh thủ đô là địa điểm check - in, chụp ảnh sống ảo cực chill của du khách.

Vùng đất cửa ngõ là nơi tập trung nhiều khu du lịch, resort nghỉ dưỡng, nổi bật là Satoyama Village - Ngôi làng Nhật ngay cạnh Thủ đô. Điểm đến đưa du khách vào những trải nghiệm đa sắc, hòa mình vào thiên nhiên, thư giãn thoải mái với những dịch vụ tuyệt vời: tắm onsen sục nóng, sục lạnh, tắm chum, bể bơi vô cực; xông hơi đá muối giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi; menu Việt – Nhật phong phú; không gian nghỉ dưỡng sang trọng, yên bình và có khu nông trại, khu vui chơi dành cho trẻ em. Tại đây còn có dịch vụ cho thuê trang phục Nhật Bản để du khách thỏa mãn thú vui sống ảo giữa không gian resort làng Nhật.

Mới được đưa vào hoạt động tại Liên Sơn dịp gần đây là Lương Sơn Cảnh Homestay ấn tượng với bể bơi vô cực view núi cực phẩm, khu vườn xanh mát, hoa nở bốn mùa, các bungalow gỗ lên ảnh siêu vintage, các hoạt động ngoài trời vui nhộn như đồi cỏ, lửa trại, tiệc BBQ. Không gian nghỉ dưỡng được nhiều hội bạn, gia đình, cặp đôi yêu thích.

Các điểm đến sinh thái, nghỉ dưỡng khác có tọa độ gần Hà Nội như Green Valley Cao Sơn, Nature Key Retreat Lương Sơn... cũng là địa chỉ lựa chọn của du khách nhờ mang đến hành trình đầy thú vị, trải nghiệm nhẹ nhàng, kết nối với thiên nhiên, giá trị văn hóa bản địa.

Các khu nghỉ dưỡng sinh thái ở xã Liên Sơn có dịch vụ bể bơi ngoài trời dành cho du khách.

Sức hút từ chất lượng sản phẩm du lịch

Sức hút du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng ở vùng cửa ngõ Liên Sơn có được phần lớn nhờ vào sự tập trung đầu tư sản phẩm du lịch, dịch vụ chất lượng cao. Tại đây có hàng loạt resort, khu nghỉ dưỡng sang trọng, mang dáng dấp kiến trúc hiện đại nhưng hài hòa, gần gũi với thiên nhiên. Hệ thống cơ sở vật chất phục vụ du lịch, nhất là giao thông kết nối các khu, điểm du lịch trên địa bàn, rất thuận tiện. Các loại hình lưu trú đa dạng, phù hợp với nhiều phân khúc khách du lịch, từ loại hình lưu trú cao cấp như khách sạn nghỉ dưỡng, resort, căn hộ du lịch, biệt thự du lịch đảm bảo tiêu chuẩn, đến nhà nghỉ nhỏ, homestay... Các điểm đến du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng trên địa bàn chú trọng đến việc đảm bảo an ninh, an toàn, tạo môi trường thân thiện cho du khách. Mặt khác, địa phương và các doanh nghiệp tăng cường các hoạt động quảng bá, kích cầu du lịch nhằm thu hút khách.

Hoạt động Team Building vui nhộn ở Lương Sơn Cảnh Homestay.

Theo chia sẻ của chị Nguyễn Hồng Nhung (phường Đống Đa, Hà Nội), điểm du lịch nghỉ dưỡng Liên Sơn được gia đình chị thường xuyên trải nghiệm vào dịp cuối tuần. Chất lượng nghỉ dưỡng khá tốt với không gian núi rừng xanh mát, vị trí không quá xa nhà nhưng đủ để “chạm vào bình yên”, giúp tìm lại sự cân bằng, thả mình giữa thiên nhiên và tận hưởng từng khoảnh khắc sống chậm.

Trên hành trình trải nghiệm du lịch nghỉ dưỡng, du khách khám phá di tích khảo cổ tiêu biểu Hang Chổ, xã Liên Sơn.

Hành trình trải nghiệm sinh thái, nghỉ dưỡng của du khách còn được kết nối với thiên nhiên, lịch sử, văn hóa vùng đất với tour khám phá di sản cây Sanh Suối Cốc có tuổi đời trên 800 năm và hiện có tới 54 nhánh lớn, tạo thành một quần thể cây xanh sừng sững; Hang Chổ - dấu ấn của người xưa trong lòng núi, di tích khảo cổ quan trọng của nền Văn hóa Hòa Bình; dừng chân ghé thăm bản làng nông thôn miền núi để cảm nhận nhịp sống êm đềm...

Bùi Minh