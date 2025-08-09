Sức mạnh mới, tầm vóc mới

Thực hiện chủ trương lớn của Đảng về sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Công an tỉnh Phú Thọ luôn xác định nhiệm vụ then chốt trong bối cảnh hiện nay là giữ vững an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội. Đây là một yêu cầu cấp thiết nhằm duy trì ổn định chính trị, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Việc hợp nhất không chỉ làm tăng thêm sức mạnh về lực lượng mà còn mở ra cơ hội, tầm vóc và nhiệm vụ mới cho toàn ngành với quan điểm triển khai đồng bộ, khoa học, hiệu quả.

Sau hợp nhất, Công an tỉnh tập trung xây dựng lực lượng chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình

Xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm đảm bảo ANTT trong quá trình sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, cấp tỉnh, ngay từ đầu năm 2025, Công an tỉnh đã xây dựng kế hoạch bảo đảm ANTT cho quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Trên cơ sở kế hoạch của Công an tỉnh, lực lượng an ninh của Công an 3 tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình và Vĩnh Phúc (trước hợp nhất) tăng cường công tác nắm tình hình; phối hợp, hướng dẫn lực lượng công an xã quản lý chặt chẽ các đối tượng, địa bàn; chủ động phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn từ sớm, từ xa, từ cơ sở, kịp thời phát hiện, đấu tranh, làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá chủ trương sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị của những đối tượng phản động, phần tử cơ hội chính trị. Đặc biệt, đã làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình hình, kịp thời báo cáo Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh để tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành có biện pháp giải quyết nhanh chóng các vấn đề phát sinh tại cơ sở, không để hình thành điểm nóng và phức tạp. Công tác đảm bảo an toàn thông tin, phòng ngừa lộ lọt bí mật Nhà nước trong quá trình điều chỉnh tổ chức bộ máy cũng được đặt lên hàng đầu.

Trên lĩnh vực đấu tranh phòng, chống tội phạm, với phương châm “không để bị động, bất ngờ”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh chỉ đạo các phòng nghiệp vụ Công an ba tỉnh: Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc phối hợp với công an các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh tấn công, trấn áp tội phạm; mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nhằm làm trong sạch địa bàn; chủ động phòng ngừa, kịp thời phát hiện, điều tra, xử lý nghiêm vi phạm pháp luật liên quan đến tội phạm tham nhũng, tiêu cực, sản xuất, buôn bán hàng giả, buôn lậu, gian lận thương mại, tội phạm sử dụng công nghệ cao.... bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho người dân trên địa bàn.

Một trong những giải pháp quan trọng trong bối cảnh tinh gọn bộ máy là đã phát huy được sức mạnh của “thế trận an ninh Nhân dân” một cách đồng bộ, hiệu quả và nhịp nhàng giữa thời điểm công tác sáp nhập, sắp xếp có không ít khó khăn ảnh hưởng đến nhiệm vụ chung. Theo đó, công an các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, củng cố lực lượng nòng cốt ở cơ sở như Tổ bảo vệ dân phố, Dân phòng, Tổ An ninh Nhân dân... Đến nay, đã thành lập 5.049 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở với 15.415 thành viên... Từ các mô hình tự quản về ANTT ở cơ sở đã cung cấp cho lực lượng công an nhiều nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an kịp thời giải quyết nhiều vụ việc, không để phát sinh điểm nóng, phức tạp.

Với sự vào cuộc đồng bộ, tích cực của toàn lực lượng Công an tỉnh trên tinh thần “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh luôn được giữ vững, tạo điều kiện cho quá trình sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy diễn ra an toàn, thuận lợi, theo đúng lộ trình...

Tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm

Sau khi hoàn thành việc hợp nhất lực lượng ở địa bàn ba tỉnh và nhanh chóng củng cố, tổ chức lại bộ máy, Công an tỉnh xác định công tác tham mưu cấp uỷ, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm ANTT tại địa phương là nhiệm vụ quan trọng. Trong từng thời điểm, Đảng ủy Công an tỉnh đã xác định những vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự để tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh chỉ đạo triển khai kịp thời, có hiệu quả về chủ trương, biện pháp bảo đảm ANTT.

Bên cạnh đó, tăng cường công tác bảo đảm an ninh chính trị, không để bị động, bất ngờ, không để xảy ra bạo loạn, khủng bố, phá rối an ninh, không để hình thành tổ chức chính trị đối lập. Chủ động xây dựng và triển khai hiệu quả các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị. Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, kịp thời phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các tổ chức phản động và các đối tượng liên quan đến các tổ chức phản động. Thực hiện tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ; nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” để phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn. Đặc biệt, chỉ đạo nắm chắc tình hình an ninh kinh tế, bảo đảm ANTT tại các khu, cụm công nghiệp. Tập trung tham mưu, hướng dẫn triển khai các giải pháp chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự, an toàn xã hội.

Trong công tác quản lý nhà nước về ANTT, toàn lực lượng đã phát huy tốt vai trò tiên phong, gương mẫu, thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao trong Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia; tập trung làm sạch Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo “đúng, đủ, sạch, sống”. Tích cực thực hiện công tác cải cách hành chính; quyết liệt, đổi mới thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, xây dựng hình ảnh đẹp của lực lượng Cảnh sát giao thông.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường tuyên truyền, vận động quần chúng Nhân dân tích cực, tự giác tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm; củng cố lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở... Chú trọng làm tốt nhiệm vụ lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên các trận tuyến.

Vững bước tiến vào kỷ nguyên mới

Nhiệm vụ quan trọng đặt ra cho toàn lực lượng là vận hành hiệu quả mô hình Công an địa phương hai cấp với phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”; tập trung xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, phấn đấu đến năm 2030, lực lượng Công an tỉnh chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Theo đó, toàn lực lượng công an đã đặt ra quyết tâm chính trị rất cao với định hướng rõ ràng, đó là: Tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh, toàn diện; đổi mới đồng bộ phương thức và nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong lực lượng Công an tỉnh. Xây dựng Đảng bộ Công an tỉnh có sức chiến đấu cao, lấy trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức làm nền tảng sức mạnh của lực lượng Công an tỉnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới gắn với vận hành tổ chức bộ máy hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Triển khai hiệu quả các nhóm nhiệm vụ phù hợp với tính chất, đặc điểm, yêu cầu nghiệp vụ của lực lượng Công an tỉnh; thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự; xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của địa phương. Chủ động đổi mới sáng tạo, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại, nhất là công nghệ số, trí tuệ nhân tạo; tăng cường phương tiện, trang thiết bị phục vụ công tác công an.

Tại Đại hội Đảng bộ Công an tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030, Thượng tướng Nguyễn Ngọc Lâm - Ủy viên Ban thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an đã yêu cầu: Thời gian tới, Đảng bộ Công an tỉnh Phú Thọ cần tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, tăng cường đoàn kết, tập trung lãnh đạo toàn lực lượng đổi mới tư duy, phương pháp quản trị ANTT đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới. Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả mô hình công an hai cấp tại địa phương. Quán triệt, nhận thức sâu sắc và vận dụng linh hoạt, sáng tạo nhận thức, tư duy mới về bảo đảm an ninh trật tự trong kỷ nguyên mới... Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng theo đúng phương châm “tỉnh toàn diện, xã vững mạnh, bám cơ sở”. Đặc biệt, bảo đảm vững chắc ANTT, môi trường an ninh an toàn, ổn định. Luôn nắm vững và thực hành tốt quan điểm bảo vệ an ninh, trật tự là sự nghiệp của toàn dân, dựa vào Nhân dân để bảo vệ ANTT. Quán triệt quan điểm vì Nhân dân phục vụ; xây dựng tác phong làm việc của lực lượng vũ trang... Qua đó, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sỹ.

Với truyền thống Anh hùng được vun đắp qua công tác, chiến đấu và xây dựng, Công an tỉnh Phú Thọ đang đứng trước nhiều thời cơ và nhiệm vụ mới. Sau sáp nhập, lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ tiếp tục tập trung xây dựng lực lượng công an chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; nỗ lực khắc phục khó khăn, nêu cao tinh thần đoàn kết thống nhất để đồng hành cùng hệ thống chính trị vững bước tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Quốc Hội