Sức trẻ Đất Tổ trong hành trình đổi mới

Trong 9 tháng năm 2025, tuổi trẻ Phú Thọ đã thực hiện 1.398 công trình, phần việc thanh niên, trồng mới 489 nghìn cây xanh, tổ chức 21 đợt khám, chữa bệnh miễn phí, giúp đỡ hơn 8.600 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ 12 dự án khởi nghiệp... Những con số ấy không chỉ phản ánh phong trào sôi nổi mà còn cho thấy một thế hệ trẻ đang đổi mới bằng hành động: Xung kích trong tình nguyện, chủ động trong khởi nghiệp và linh hoạt trong cách tổ chức, kết nối phong trào.

Đổi mới trong hành động

Trước đây, phong trào thanh niên thường gắn với những đợt ra quân sôi nổi, mang tinh thần xung kích cao. Còn nay, cách làm đã khác. Mỗi hoạt động của thanh niên Phú Thọ đều được chuẩn bị kỹ lưỡng, gắn với nhu cầu thực tế của người dân, để việc làm không chỉ dừng ở phong trào mà mang lại kết quả lâu dài và thiết thực. 1.398 công trình, phần việc thanh niên gắn với từng địa chỉ cụ thể: Tuyến đường thanh niên sáng - xanh - sạch - đẹp ở Hạ Hòa, mô hình “Thôn bản không rác thải nhựa” ở Thanh Sơn, công trình “Nhà nhân ái” cho hộ nghèo tại Yên Lập... 489 nghìn cây xanh được trồng phủ xanh đồi trọc, cải tạo môi trường sống - một cách tình nguyện mới, dài hơi hơn, thực chất hơn.

Sự đổi mới còn thể hiện ở cách Đoàn không dừng lại ở tổ chức phong trào, mà biến tinh thần tình nguyện thành động lực khởi nghiệp. Những chuyến đi “Ngày Chủ nhật xanh”, “Tình nguyện mùa Đông” giờ không chỉ dừng ở việc trồng cây, dọn rác hay tặng quà, mà trở thành “phòng học thực tế” giúp thanh niên rèn kỹ năng, nhìn thấy cơ hội phát triển kinh tế từ chính nơi mình sống.

Từ trải nghiệm ấy, nhiều ý tưởng đã thành hình. Ở Lâm Thao, nhiều mô hình thanh niên làm kinh tế xanh đang phát triển mạnh. Các cơ sở Đoàn hỗ trợ vốn, kỹ thuật đồng hành cùng đoàn viên xây dựng hợp tác xã nông sản sạch, trồng rau an toàn, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, kết nối với chương trình OCOP của địa phương. Ở Tân Sơn, phong trào thanh niên gắn với du lịch cộng đồng đã mở hướng khởi nghiệp mới. Nhiều đoàn viên dân tộc Mường, Dao tham gia làm homestay, học cách quảng bá qua Facebook, TikTok, giới thiệu đặc sản bản làng đến du khách. Cách làm ấy không chỉ mang lại thu nhập mà còn góp phần giữ gìn văn hóa địa phương.

Đoàn phường Thống Nhất ra mắt công trình thanh niên “Tài liệu song ngữ Anh - Việt giới thiệu Bảo tàng Di sản Văn hóa Mường”.

Trong 9 tháng năm 2025, hơn 198 nghìn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia các chiến dịch tình nguyện, gần 1.900 đơn vị máu được hiến tặng, hàng trăm buổi truyền thông sức khỏe, bảo vệ môi trường được tổ chức ở vùng sâu, vùng xa. Ở đâu có khó khăn, ở đó có bàn tay người trẻ. Song, điều đáng nói là họ đến không chỉ để giúp mà để cùng thay đổi: Hỗ trợ người dân chuyển đổi cây trồng, hướng dẫn sử dụng dịch vụ công trực tuyến, dạy học sinh kỹ năng số...

Đổi mới - với tuổi trẻ Đất Tổ hôm nay, hiện hữu trong từng việc làm nhỏ, để mỗi hành động đều chạm đến đời sống thật, mang lại hiệu quả thật.

Sáng tạo trong cách làm

Cùng với đổi mới trong hành động, các cấp bộ Đoàn Phú Thọ đang đi những bước vững chắc trên hành trình sáng tạo cách làm, để mỗi phong trào thanh niên không chỉ sôi nổi mà còn lan tỏa, hiệu quả và phù hợp với thời đại số.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên - Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định: Điều chúng tôi hướng tới là một tổ chức Đoàn hiện đại, chuyên nghiệp nhưng vẫn gần gũi với thanh niên. Mọi hoạt động phải chuyển từ quản lý hành chính sang phục vụ, đồng hành cùng người trẻ, cả trong đời sống thực tế lẫn trên không gian số.

Tinh thần ấy thể hiện rõ trong từng thay đổi cụ thể: Từ quản lý thủ công sang điều hành bằng dữ liệu số, từ những buổi họp truyền thống sang nền tảng trực tuyến, tiện lợi và minh bạch hơn. Hiện nay, 100% đoàn viên đăng ký học tập, rèn luyện và tham gia sinh hoạt trên ứng dụng “Thanh niên Việt Nam”; việc mời họp, điểm danh, gửi tài liệu, thống kê đều thực hiện qua hệ thống điện tử. Cùng với đó, hàng trăm fanpage, website, kênh TikTok và podcast của các cơ sở Đoàn ra đời, trở thành diễn đàn để đoàn viên chia sẻ thông tin, lan tỏa việc tốt, kết nối cộng đồng trẻ.

Sáng tạo còn thể hiện ở mô hình tổ công nghệ số cộng đồng, nơi đoàn viên giúp người dân sử dụng dịch vụ công, thanh toán điện tử, tra cứu thông tin trực tuyến. Ở vùng cao Tân Sơn hay Thanh Thủy, không hiếm cảnh các bạn trẻ mang laptop, điện thoại đến tận nhà hướng dẫn người lớn tuổi đăng ký bảo hiểm y tế, kê khai đất đai. Sáng tạo của thanh niên Phú Thọ là ở đó - làm công nghệ bằng trái tim phục vụ, để công dân số không chỉ là khái niệm, mà là hình ảnh cụ thể, gần gũi giữa đời sống nông thôn.

Việc sắp xếp đơn vị hành chính, chuyển sang mô hình chính quyền địa phương 2 cấp cũng đặt ra yêu cầu mới cho bộ máy Đoàn. Tuổi trẻ Đất Tổ nhanh chóng thích ứng: 148 tổ chức cơ sở Đoàn được kiện toàn, 206 cán bộ trẻ được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ. Ở nhiều nơi, một bí thư xã vừa điều hành công việc hành chính, vừa quản lý phong trào thanh niên qua nền tảng số, gọn hơn mà hiệu quả hơn.

Từ những công trình xanh, ý tưởng khởi nghiệp đến cách Đoàn vận hành trên không gian số, tất cả đang góp vào một hành trình dài hơn: Dựng xây quê hương bằng sức trẻ và niềm tin. Và có lẽ, chính trong từng đổi thay nhỏ bé ấy, ta thấy tương lai Đất Tổ đang được viết nên đầy hy vọng.

Nguyễn Yến