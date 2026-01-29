Supe Lâm Thao ra mắt thị trường sản phẩm phân bón mới năm 2026

Ngày 29/1, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao tổ chức ra mắt các sản phẩm phân bón thuộc nhóm phân bón hữu cơ, phân đơn có bổ sung sinh học, vi sinh và phân bón chuyên dùng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ tặng hoa chúc mừng Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao.

Tới dự có đồng chí Đinh Công Sứ - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Hiệp hội Phân bón Việt Nam cùng đại diện lãnh đạo một số sở, ngành, địa phương của tỉnh, đối tác và khách hàng trong, ngoài tỉnh.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ phát biểu tại buổi ra mắt sản phẩm mới.

Phát biểu tại buổi ra mắt sản phẩm mới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ biểu dương, ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực đầu tư, nghiên cứu không ngừng của Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao trong thời gian qua, đặc biệt đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành sản xuất, kinh doanh phân bón cả nước và kinh tế - xã hội của tỉnh Phú Thọ.

Đồng thời nhấn mạnh sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có trên 83% diện tích là đất nông, lâm nghiệp với nhiều cây trồng chủ lực nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước như chè, cây ăn quả có múi, mía... Đặc biệt trong thời gian qua, nhờ ứng dụng đồng bộ các tiến bộ kỹ thuật, năng suất, chất lượng và giá trị nông sản của tỉnh không ngừng được nâng cao, từng bước mở rộng xuất khẩu sang các thị trường có yêu cầu cao, trong đó phân bón giữ vai trò đặc biệt quan trọng.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh bày tỏ tin tưởng với nền tảng khoa học - công nghệ, đội ngũ nhân lực chất lượng và tinh thần đổi mới sáng tạo, các sản phẩm mới của Công ty sẽ tiếp tục đồng hành cùng bà con nông dân, góp phần xây dựng nền nông nghiệp xanh, tuần hoàn, bền vững. Đồng chí cũng khẳng định tỉnh Phú Thọ luôn đồng hành cùng doanh nghiệp, tạo môi trường đầu tư thuận lợi, khuyến khích đổi mới công nghệ và phát triển các sản phẩm thân thiện với môi trường.

Nhằm không ngừng đa dạng hóa sản phẩm, phát triển các sản phẩm mới phù hợp với xu hướng của nền nông nghiệp hiện đại, thân thiện với môi trường, Công ty đã nghiên cứu thành công 11 phân bón mới thuộc nhóm phân hữu cơ, phân vô cơ đơn bổ sung sinh học - vi sinh và phân bón cho từng loại cây trồng.

Trong đó, nhóm phân hữu cơ là sản phẩm HC23 Lâm Thao và HC35-241 Lâm Thao; nhóm phân bón vô cơ đơn bổ sung sinh học - vi sinh là sản phẩm Urea Lâm Thao bổ sung sinh học - vi sinh; nhóm phân bón cho từng cây trồng gồm các sản phẩm: Lúa 1, Lúa 2, Ngô 1, Ngô 2, Dứa, Cam, Vải, Quế.

Các đại biểu tham gia lễ ra mắt sản phẩm mới 2026 của Công ty.

Với mục tiêu “Đổi mới phát triển thích ứng với nền nông nghiệp xanh, bền vững”, các sản phẩm của Công ty được nghiên cứu theo từng chu kỳ sinh trưởng của cây, góp phần nâng cao hiệu quả hấp thụ dinh dưỡng, giảm lượng bón, cải thiện độ phì nhiêu của đất và hạn chế tác động tiêu cực đến môi trường.

Song song với các sản phẩm mới, Công ty sẽ tiếp tục hoàn thiện danh mục bằng việc cung ứng các phân bón vô cơ đơn và vô cơ phức hợp, đa dạng quy cách đóng gói nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đại biểu thăm quan dây chuyền sản xuất và gian trưng bày các sản phẩm mới.

Đây là năm thứ 6 liên tiếp cho ra mắt các sản phẩm phân bón mới phục vụ nhu cầu của thị trường, Công ty Cổ phần Supe phốt phát và Hóa chất Lâm Thao đã và đang tiếp tục khẳng định chiến lược phát triển dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, gắn đổi mới với hiệu quả sản xuất và sự bền vững của đất đai.

Đồng thời góp phần cung cấp đầy đủ các loại phân bón ưu việt, tiên tiến nhất giúp bà con nông dân trong quá trình nâng cao giá trị nông sản Việt Nam, vì mục tiêu phát triển nông nghiệp xanh, hiệu quả và bền vững.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Công Sứ cùng các đại biểu chứng kiến những tấn hàng được xuất bán đầu tiên ra thị trường.

Ngay sau buổi lễ, các đại biểu đã thăm quan dây chuyền sản xuất và chứng kiến lễ xuất bán các sản phẩm phân bón mới năm 2026.

Hương Giang