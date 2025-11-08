Khoa học - Công nghệ
Tại sao con người không thể chìm ở Biển Chết?

Nằm giữa Jordan ở phía đông và Israel, Palestine ở phía tây, Biển Chết là kỳ quan địa chất nổi tiếng với độ mặn cực hạn và khả năng đẩy mọi vật nổi dễ dàng trên bề mặt.

Tại sao con người không thể chìm ở Biển Chết?

Độ mặn cao dẫn tới lực nổi cực lớn ở Biển Chết. Ảnh: Romeo Belarmino

Theo IFL Science, ở một số nơi trên thế giới, cơ thể người gần như không thể chìm, ví dụ Biển Chết hoặc nước trong các ốc đảo ở Siwa, Ai Cập. Biển Chết là một trong những vùng nước mặn nhất trên Trái Đất với nồng độ muối khoảng 34,2%.

Nguyên nhân chủ chốt khiến mọi người nổi trên Biển Chết nằm ở khối lượng riêng và lực nổi. Khối lượng riêng là mật độ khối lượng của vật thể trên một đơn vị thể tích của vật đó. Biển Chết có khối lượng riêng cực cao là 1.240 kg/m3 ở 23°C trong khi khối lượng riêng của nước tinh khiết khoảng 1.000 kg/m3, do đó cơ thể người rất khó chìm tại đây.

Lực nổi là lực hướng lên trong chất lưu (bao gồm không khí), tác động lên mọi vật thể bên trong đó. Theo định lý Archimedes, một vật thể chìm vào chất lỏng sẽ chịu lực đẩy hướng lên bằng trọng lượng của phần chất lỏng mà nó chiếm chỗ. Nếu lực nổi của chất lưu lớn hơn lực hướng xuống của vật thể đặt bên trong nó, vật thể sẽ nổi lên. Ở Biển Chết, khối lượng riêng của nước cao đến mức tạo ra lực nổi mạnh lên bất kỳ người hoặc vật nào (vượt xa lực hướng xuống từ trọng lượng cơ thể), do đó họ nổi dễ dàng trên mặt hồ.

Biển Chết là hồ siêu mặn bao quanh bởi sa mạc gồ ghề, mặn gấp gần 10 lần nước đại dương thông thường. So với Biển Chết, độ mặn trung bình của các vùng nước khác trên thế giới chỉ khoảng 3,5-5%. Ngoài muối, nước hồ này còn giàu chất khoáng như magie, kali, canxi, natri.

