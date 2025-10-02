Xã hội
Tái thả động vật hoang dã vào Vườn Quốc gia Tam Đảo

Trung tâm Cứu hộ động vật hoang dã Hà Nội vừa phối hợp với Vườn Quốc gia Tam Đảo tái thả 91 cá thể động vật rừng về môi trường tự nhiên. Hoạt động này được thực hiện theo Quyết định số 1633/2025 của Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội, nhằm trả lại tự do cho các loài động vật sau thời gian được cứu hộ, chăm sóc, phục hồi sức khỏe.

Lực lượng chức năng tái thả động vật hoang dã vào Vườn Quốc gia Tam Đảo

Trong đợt này, có 7 loài động vật được tái thả gồm: Cầy vòi mốc (Paguma larvata) 30 cá thể; Kim oanh tai bạc (Leiothrix argentauris) 5 cá thể; Kim oanh mỏ đỏ (Leiothrix lutea) 2 cá thể; chim Chích chòe than (Copsychus saularis) 1 cá thể; Vành khuyên Nhật Bản (Zosterops simplex) 5 cá thể; chim Ri đá (Lonchura punctulata) 3 cá thể; chim Chào mào (Pycnonotus jocosus) 45 cá thể.

Tại thời điểm thả, tất cả các cá thể đều có sức khỏe tốt, đảm bảo đủ điều kiện trở về rừng.

Hoạt động tái thả không chỉ góp phần phục hồi quần thể động vật hoang dã, duy trì cân bằng sinh thái, mà còn mang ý nghĩa quan trọng trong công tác giáo dục cộng đồng và bảo tồn đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Tam Đảo.

Nhân dịp này, Vườn Quốc gia Tam Đảo kêu gọi cộng đồng cùng chung tay bảo vệ động vật hoang dã, không săn bắt, không buôn bán, không tiêu thụ, để những cánh rừng mãi mãi tươi xanh và đầy ắp tiếng chim.

Long Dương


