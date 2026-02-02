Tam Đảo huy động nguồn lực hỗ trợ người nghèo

Thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội, những năm qua, Ủy ban MTTQ xã Tam Đảo phát huy vai trò nòng cốt trong vận động, huy động các nguồn lực xã hội để chăm lo cho người nghèo, người hoàn cảnh khó khăn, góp phần giúp họ từng bước ổn định cuộc sống, vươn lên thoát nghèo.

Lãnh đạo xã Tam Đảo tặng quà gia đình chính sách, người có công nhân dịp 27/7 (Ngày Thương binh - Liệt sĩ).

Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, Ủy ban MTTQ xã chủ động xây dựng kế hoạch, phối hợp với chính quyền và các tổ chức thành viên địa phương triển khai hiệu quả các hoạt động vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”.

Với phương châm “vận động sâu rộng - sử dụng hiệu quả - hỗ trợ đúng đối tượng”, công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” được triển khai bằng nhiều hình thức linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã tích cực tuyên truyền, vận động các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân tham gia ủng hộ, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng.

Hưởng ứng lời kêu gọi của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam ủng hộ nhân dân Cuba, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ xã đã triển khai tới Ban Công tác Mặt trận thôn, các cơ quan, đơn vị và trường học trên địa bàn, tiếp nhận trên 123 triệu đồng chuyển về Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Trong công tác cứu trợ thiên tai, MTTQ xã tiếp nhận và chuyển tới Ban vận động cứu trợ Trung ương 150 triệu đồng. Riêng Quỹ “Vì người nghèo”, MTTQ xã vận động được trên 200 triệu đồng, góp phần chăm lo đời sống các hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn.

Năm 2026, MTTQ xã Tam Đảo tiếp nhận từ tỉnh 20 suất quà, mỗi suất trị giá 1,3 triệu đồng, đồng thời vận động thêm 7 suất quà từ MTTQ xã, cũng với trị giá 1,3 triệu đồng mỗi suất, dành tặng các hộ nghèo; Hội Khuyến học xã tiếp nhận được 50 suất, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng; Hội chữ thập đỏ tiếp nhận từ tỉnh 30 suất và xã 20 suất, mỗi suất 500 nghìn đồng, nhằm chăm lo vật chất, tinh thần cho người dân khó khăn trên địa bàn.

Chương trình chăm lo Tết cho người nghèo và các đối tượng chính sách được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, bảo đảm 100% đối tượng thụ hưởng được tiếp cận đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước. MTTQ xã phối hợp với các cơ quan, đơn vị tổ chức thăm hỏi, trao quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, gia đình chính sách, người có công với cách mạng; đồng thời quan tâm chăm sóc thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ và Mẹ Việt Nam anh hùng.

Từ nguồn Quỹ “Vì người nghèo” và các nguồn lực xã hội hóa, các hộ nghèo, cận nghèo và hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã Tam Đảo được ưu tiên hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở; hỗ trợ sinh kế, phát triển sản xuất; trợ giúp học sinh nghèo vượt khó; thăm hỏi, tặng quà dịp lễ, Tết, góp phần giảm bớt khó khăn, ổn định đời sống và từng bước nâng cao chất lượng sống.

Bên cạnh hỗ trợ vật chất, MTTQ xã phối hợp với các đoàn thể tuyên truyền, hướng dẫn người dân tiếp cận các chính sách của Nhà nước như tín dụng chính sách, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, bảo hiểm y tế, giáo dục..., tạo điều kiện để người nghèo phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo và hạn chế tình trạng tái nghèo.

Lãnh đạo UBND xã Tam Đảo, Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh cùng nhà tài trợ dự lễ khởi công nhà tình thương số 11.

Đồng chí Lưu Nguyên Hà - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Tam Đảo, cho biết: “Công tác vận động Quỹ “Vì người nghèo” không chỉ dừng ở việc kêu gọi ủng hộ, mà quan trọng hơn là sử dụng hiệu quả nguồn lực để hỗ trợ đúng người, đúng nhu cầu, góp phần thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững trên địa bàn”.

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp, đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm xuống còn 0,3%; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 73 triệu đồng.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ xã Tam Đảo tiếp tục phát huy vai trò tập hợp, đoàn kết toàn dân, đẩy mạnh vận động Quỹ “Vì người nghèo” gắn với các phong trào thi đua yêu nước và cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Đồng thời, xã sẽ huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội, chăm lo tốt hơn cho người nghèo, người yếu thế, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Dương Chung