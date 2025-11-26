Tân Mai đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và nhân dân

{title}
{publish}
{head}
Ngày 26/11, Đảng ủy xã Tân Mai tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân. Hội nghị do đồng chí Đinh Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì.
Đại diện Đảng ủy, Chính quyền xã Tân Mai tiếp xúc đối thoại với các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn
Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đồng thời tiếp thu tổng hợp kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân.
Trong phần thảo luận, người dân kiến nghị đầu tư tuyến đường nối tỉnh lộ 450 với cảng Suối Lốn; nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống loa truyền thanh; hoàn thiện mương bai phục vụ sản xuất; hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù; tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hệ thống chính quyền hai cấp; sớm bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống nước sạch tại xóm Khan Hò.
Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trực tiếp giải đáp, cam kết xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên.
Hội nghị góp phần tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã Tân Mai.
Thanh Loan
Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Mai
baophutho.vn Chiều 27/11, đồng chí Trần Duy Đông - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị, nghe Sở Xây dựng báo cáo phương án ý tưởng định...
baophutho.vn Phát biểu tại phiên thảo luận Hội trường sáng 27/11, đại biểu Trần Văn Tiến (Đoàn ĐBQH tỉnh Phú Thọ) cho rằng phạm vi điều chỉnh của dự thảo...
baophutho.vn Nằm lọt thỏm giữa những dãy núi cao, xã Tân Pheo từ lâu được xem như một “vùng lõm” nhiều khó khăn. Giao thông cách trở, hạ tầng thiếu đồng bộ,...
Thế giới đang bước vào thời kỳ toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng trên mọi lĩnh vực xã hội với sự phát triển như vũ bão của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0. Lợi dụng thế...
baophutho.vn Xã Tân Lạc được thành lập trên cơ sở sáp nhập các xã Ngọc Mỹ, Tử Nê, Thanh Hối, Đông Lai và thị trấn Mãn Đức có quy mô lớn hơn, bộ máy tinh gọn...
baophutho.vn Đại đoàn kết toàn dân tộc là đường lối chiến lược, là nguồn sức mạnh vô địch và là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam, tư...
Một trong những biểu hiện suy thoái về đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên gây ảnh hưởng xấu đến uy tín của Đảng, làm giảm sút lòng tin của nhân dân có căn...