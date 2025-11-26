Tân Mai đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ và nhân dân

Ngày 26/11, Đảng ủy xã Tân Mai tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân. Hội nghị do đồng chí Đinh Hùng Cường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã và đồng chí Phạm Trung Hiếu, Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì.

Đại diện Đảng ủy, Chính quyền xã Tân Mai tiếp xúc đối thoại với các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân trên địa bàn

Tại hội nghị, các đại biểu nghe báo cáo kết quả phát triển kinh tế – xã hội năm 2025 và nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới; đồng thời tiếp thu tổng hợp kiến nghị của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân.

Trong phần thảo luận, người dân kiến nghị đầu tư tuyến đường nối tỉnh lộ 450 với cảng Suối Lốn; nâng cấp đường giao thông nông thôn; xây dựng hệ thống loa truyền thanh; hoàn thiện mương bai phục vụ sản xuất; hỗ trợ kinh phí cho các hội đặc thù; tháo gỡ vướng mắc trong triển khai hệ thống chính quyền hai cấp; sớm bàn giao, đưa vào sử dụng hệ thống nước sạch tại xóm Khan Hò.

Lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã đã trực tiếp giải đáp, cam kết xử lý các nội dung thuộc thẩm quyền và tiếp thu, tổng hợp những kiến nghị vượt thẩm quyền để báo cáo cấp trên.

Hội nghị góp phần tăng cường đối thoại, củng cố niềm tin của nhân dân, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị xã Tân Mai.

Thanh Loan

Trung tâm Dịch vụ sự nghiệp công xã Tân Mai