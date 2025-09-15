Tận tâm hỗ trợ người dân làm định danh điện tử

Trước yêu cầu cấp thiết của công cuộc chuyển đổi số quốc gia, việc xây dựng hệ thống định danh điện tử (ĐDĐT) cho người dân đã và đang được các địa phương triển khai quyết liệt, nhằm giúp người dân thuận tiện hơn trong các giao dịch hành chính và dịch vụ công. Đóng vai trò then chốt trong quá trình này chính là lực lượng công an xã, phường - những người đứng đầu trong công tác tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ bà con.

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và Công an tỉnh về việc đẩy mạnh triển khai Đề án 06 của Chính phủ, Công an các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã bố trí máy móc, thiết bị và cán bộ chiến sĩ trực tiếp tiếp nhận hồ sơ, làm thủ tục cấp Căn cước công dân (CCCD) gắn chíp điện tử kết hợp ĐDĐT cho người dân trên địa bàn. Tại các điểm làm thủ tục, cán bộ chiến sĩ Công an đã trực tiếp hướng dẫn công dân kê khai thông tin, lấy dấu vân tay, chụp ảnh chân dung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Công tác tiếp dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình, đảm bảo an ninh, trật tự và tạo điều kiện tối đa để người dân cảm thấy hài lòng khi đến làm việc.

Công an xã Tân Lạc thu nhận hồ sơ làm CCCD cho trẻ dưới 14 tuổi

Tại trụ sở Công an xã Tân Lạc, dù số lượng người đến đông, cán bộ công an vẫn luôn giữ thái độ thân thiện, tận tình hướng dẫn, giải thích chu đáo từng bước thủ tục cho người dân, không để ai phải chờ lâu hay bối rối trước quy trình mới. Cán bộ công an ân cần tiếp đón từng người, hỗ trợ đặc biệt cho người cao tuổi, trẻ nhỏ và những người chưa quen với công nghệ số.

Người dân đến làm thủ tục cũng bày tỏ sự hài lòng và đánh giá cao tinh thần, thái độ phục vụ của lực lượng công an. Chị Bùi Thị Hiệp, xóm Hông Thọng, xã Tân Lạc chia sẻ: “Nhà tôi cách trung tâm hơn chục cây số nên phải đi từ sáng sớm, đến đây tôi được cán bộ công an rất nhiệt tình hỗ trợ, giúp tôi hoàn thiện hồ sơ ĐDĐT nhanh gọn, từ đó thuận tiện trong việc làm giấy tờ, đăng ký các dịch vụ công.”

Trung úy Phạm Xuân Thanh - Công an xã Tân Lạc trực tiếp làm ĐDĐT cho người dân cho biết: “Sau sáp nhập, xã có địa bàn rộng, dân số đông, nhiều xóm cách xa trung tâm xã, người dân còn nhiều khó khăn về giao thông và công nghệ nên công tác hướng dẫn định danh điện tử đòi hỏi sự kiên trì, tận tình. Có ngày chúng tôi tiếp nhận hơn 100 hồ sơ làm căn cước công dân và ĐDĐT. Từ 1/7 đến nay, Công an xã đã thu nhận 3.400 hồ sơ làm CCCD và 1.004 ĐDĐT. Chúng tôi thường xuyên tuyên truyền để bà con hiểu lợi ích của ĐDĐT, đồng thời giúp họ hoàn tất thủ tục một cách thuận tiện nhất. Đây không chỉ là nhiệm vụ công tác mà còn là trách nhiệm với cộng đồng”.

Trung úy Phạm Xuân Thanh hướng dẫn công dân cài đặt ứng dụng VNeID trên điện thoại

Tại Công an phường Thống Nhất, bà Nguyễn Thị Bình trú tại tổ 9 đến làm ĐDĐT chia sẻ: Nhờ có Công an phường nhiệt tình hướng dẫn, tôi và gia đình đã hoàn thành thủ tục ĐDĐT rất nhanh chóng. Giờ đây, tôi có thể thực hiện các thủ tục hành chính ngay tại nhà qua mạng mà không cần phải đi lại nhiều lần.

Trung tá Phạm Minh Khanh - Phó Trưởng Công an phường Thống Nhất cho biết: “Phường sau sáp nhập có số dân đông, việc tổ chức hướng dẫn làm ĐDĐT không thể thực hiện theo cách cũ mà phải linh hoạt, sáng tạo hơn. Chúng tôi đã kết hợp nhiều hình thức, từ trực tiếp đến trực tuyến, đảm bảo mọi người dân đều được hỗ trợ nhanh chóng, chính xác. Đặc biệt là nhóm người cao tuổi và những người ít tiếp xúc với công nghệ”.

Việc hỗ trợ người dân làm ĐDĐT không chỉ giúp giảm tải cho các cơ quan hành chính mà còn góp phần xây dựng chính quyền số minh bạch, hiệu quả. Công an xã, phường với sự gần gũi, hiểu biết về địa phương chính là cầu nối quan trọng giúp người dân tiếp cận dịch vụ công hiện đại một cách dễ dàng và thuận lợi nhất.

Theo thống kê, đến nay toàn tỉnh đã thu nhận 830.424/954.894 hồ sơ cấp căn cước, đạt 86,96% đối với 3 nhóm tuổi; thu nhận 720.812 tài khoản ĐDĐT.

Công an xã Nật Sơn lấy vân tay làm ĐDĐT cho công dân

Có thể thấy, việc Công an xã, phường đồng hành cùng người dân trong quá trình làm ĐDĐT không chỉ là bước tiến quan trọng trong xây dựng chính quyền số mà còn thể hiện tinh thần phục vụ tận tâm, trách nhiệm cao đối với cộng đồng. Từ đó góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý dân cư, đảm bảo quyền lợi chính đáng cho người dân, đồng thời tạo nền tảng để phát triển dịch vụ công trực tuyến, phục vụ đời sống Nhân dân ngày càng tốt hơn.

Đinh Thắng