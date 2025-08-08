Tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhân Nghĩa

{title}
{publish}
{head}
Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương trình tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.
Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ em khuyết tật; trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em mồ côi... trên địa bàn xã với tổng kinh phí trên 116 triệu đồng. Quà tặng do Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tài trợ.
Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhân Nghĩa
Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa kịp thời chia sẻ những khó khăn, sẽ là nguồn động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Đinh Thắng
Sau sắp xếp bộ máy, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tiếp tục được thực hiện chế độ tiền lương, trong đó có nâng lương và các loại phụ cấp đã hưởng.
baophutho.vn Trong nhịp sống hối hả luôn có những câu chuyện đẹp lặng lẽ diễn ra. Đó là câu chuyện về những con người bình dị, chọn cho mình một lối đi đầy...
baophutho.vn Chiến tranh lùi xa nhưng hậu quả vẫn ẩn hiện trong nhiều gia đình nạn nhân nhiễm chất độc da cam. Thầm lặng đằng sau nỗi đau ấy là những người...
Ngày 9/8, thủ đô Hà Nội thời tiết có mây, ban ngày xảy ra nắng nóng và nắng nóng gay gắt; chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc,...
Các trang mạng xã hội kiếm tiền nhờ công sức của người làm báo, coi thường quy định pháp luật. Các trang này còn chia sẻ thông tin cẩu thả khiến nhiều chủ trương, chính sách...
baophutho.vn Để tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh trên địa bàn hoàn thiện hồ sơ nhập học vào các trường Đại học, Cao đẳng, UBND xã Hiền Lương vừa có...
Luật Việc làm số 74/2025/QH15 quy định điều kiện và mức hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày và đêm 8/8, thời tiết tại các khu vực trên cả nước có sự phân hóa rõ rệt, với nắng nóng gay gắt ở nhiều nơi và mưa dông...
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu 34 tỉnh thành tổ chức tốt hoạt động văn hóa, đêm ca nhạc và bắn pháo hoa dịp Quốc khánh 2/9.