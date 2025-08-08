Xã hội
Tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhân Nghĩa

Ngày 8/8, tại hội trường UBND xã Nhân Nghĩa, đoàn công tác của Quỹ bảo trợ trẻ em thuộc Sở Y tế phối hợp với UBND xã Nhân Nghĩa tổ chức chương trình tặng quà cho các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn xã.

Tại đây, đoàn công tác đã trao tặng 150 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn là trẻ em khuyết tật; trẻ em thuộc hộ nghèo, cận nghèo; trẻ em mồ côi... trên địa bàn xã với tổng kinh phí trên 116 triệu đồng. Quà tặng do Công ty Cổ phần Sao Thái Dương tài trợ.

Đại diện Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh tặng quà cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Nhân Nghĩa

Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa kịp thời chia sẻ những khó khăn, sẽ là nguồn động viên tinh thần, giúp các em cảm nhận được sự quan tâm, tình yêu thương của cộng đồng, tiếp tục phấn đấu vươn lên trong học tập và cuộc sống.

