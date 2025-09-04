Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng

UBND tỉnh Phú Thọ vừa ban hành Công văn số 3501/UBND-NNMT về việc tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR) trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ Hạt Kiểm lâm Hạ Hòa tuyên truyền cho người dân về công tác quản lý, bảo vệ rừng, PCCCR qua thiết bị GPS. Ảnh: Hoàng Hương

Theo đó, từ ngày 1/7/2025, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp chính thức đi vào hoạt động. Để công tác bảo vệ rừng và PCCCR được triển khai đồng bộ, hiệu quả, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, UBND các xã, phường tập trung chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Sở Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo Chi cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, giám sát, đồng thời rà soát trang thiết bị, vật tư, sẵn sàng ứng phó khi có cháy rừng. Công an tỉnh tăng cường tuần tra, xử lý nghiêm hành vi phá rừng, lấn chiếm đất rừng; lực lượng Cảnh sát PCCC phối hợp cùng Kiểm lâm trong công tác chữa cháy. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh huy động lực lượng, phương tiện kịp thời ứng cứu khi xảy ra cháy rừng.

UBND các xã, phường được yêu cầu thực hiện nghiêm phương châm “bốn tại chỗ”, kiểm soát chặt việc sử dụng lửa trong rừng và gần rừng, đặc biệt là hoạt động đốt nương làm rẫy. Khi xảy ra cháy, chính quyền cơ sở phải huy động tối đa nhân lực, thiết bị để hạn chế thiệt hại, đồng thời điều tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.

Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ tăng cường phát tin cảnh báo cháy rừng, xây dựng các phóng sự tuyên truyền, nêu gương tập thể, cá nhân điển hình trong bảo vệ rừng. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cũng được giao phối hợp vận động người dân tham gia giám sát, tố giác hành vi xâm hại rừng, góp phần nâng cao hiệu quả PCCCR.

UBND tỉnh nhấn mạnh, các cấp, ngành và địa phương phải triển khai nghiêm túc, đồng bộ để bảo vệ rừng, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ trong mùa khô hanh.

P.V