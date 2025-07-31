Tăng cường giám sát xử lý xác lợn chết phòng dịch tả lợn châu Phi

{title}
Ngày 30/7/2025, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1343/UBND-NNMT về việc tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát việc xử lý, tiêu hủy xác động vật chết trong công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, tỉnh Phú Thọ đã thực hiện nghiêm và triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống bệnh DTLCP trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay tình hình DTLCP trên địa bàn tỉnh có diễn biến phức tạp và ngày càng gia tăng.
Để kịp thời chấn chỉnh và khắc phục tồn tại, UBND tỉnh đề nghị Chủ tịch UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra, quản lý, giám sát việc xử lý, tiêu hủy xác động vật chết (nếu có), đảm bảo vệ sinh môi trường. Kiên quyết xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm quy định về thu gom, tiêu hủy. Yêu cầu các chủ trang trại, hộ chăn nuôi ký cam kết thực hiện đúng quy định về xử lý xác động vật chết.
Đồng thời, các địa phương cần đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, phòng chống dịch bệnh; công bố dịch khi có kết quả xét nghiệm dương tính với DTLCP. UBND các xã, phường chủ động bố trí kinh phí để thu gom rác, tiêu hủy xác động vật đúng quy định.
Riêng các xã, phường có dịch, cần tổ chức phân công lãnh đạo UBND xã trực tiếp chỉ đạo, theo dõi, nắm tình hình dịch bệnh và báo cáo đầy đủ diễn biến dịch trên địa bàn. Thành lập các chốt quản lý kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển lợn vào, ra địa bàn, kiên quyết xử lý những trường hợp vi phạm kinh doanh vận chuyển lợn mắc bệnh.
Các xã, phường phải bố trí ít nhất 1 điểm chôn lấp xác động vật chết đúng quy định; chủ động kinh phí thu gom, tiêu hủy. Tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, đảm bảo không để xác động vật chết bị vứt ra môi trường gây ô nhiễm, lây lan dịch bệnh.
Chủ tịch UBND các xã, phường chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh nếu trên địa bàn quản lý để xảy ra tình trạng: Giấu dịch, chậm công bố dịch bệnh làm lây lan dịch bệnh; không thực hiện các biện pháp xử lý, tiêu hủy theo đúng quy định, vứt xác gia súc, gia cầm nhiễm bệnh chết ra môi trường.
Sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và UBND các xã Đạo Trù, Thái Hòa, Bản Nguyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm, khắc phục môi trường và khoanh vùng dịch.
Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thu gom, tiêu hủy xác động vật chết đảm bảo vệ sinh, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường; hỗ trợ cấp hóa chất sát trùng để tổ chức vệ sinh, khử trùng tiêu độc. Chỉ đạo cơ quan chuyên môn phối hợp với lực lượng chức năng, chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi mua bán, vận chuyển lợn bệnh, vứt xác động vật làm lây lan dịch bệnh, gây ô nhiễm môi trường.
Phối hợp với Sở Y tế và UBND các xã, phường có dịch tăng cường kiểm tra, giám sát việc phòng chống dịch, xử lý xác gia súc, gia cầm chết; kịp thời báo cáo UBND tỉnh những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.
Các Công ty quản lý, khai thác công trình thuỷ lợi tăng cường kiểm tra hồ, đập, các công trình thủy lợi,... phối hợp với cơ quan chuyên môn, chính quyền cơ sở thu gom xác động vật, tiêu hủy theo quy định (nếu có).
Sở Y tế chủ động kiểm tra, đánh giá chất lượng nguồn nước, có biện pháp xử lý nếu phát hiện ô nhiễm nguồn nước, đảm bảo việc cấp nước sinh hoạt cho nhân dân.
Các sở, ban, ngành, đoàn thể, cơ quan thông tin, truyền thông căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động phối hợp với chính quyền các cấp, ngành Nông nghiệp và Môi trường đẩy mạnh tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh DTLCP để người dân không hoang mang, chủ động áp dụng các biện pháp phòng bệnh theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên ngành.
