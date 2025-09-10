Tăng cường quản lý các dự án khai thác khoáng sản

Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh thời gian qua có nhiều chuyển biến tích cực, từng bước đi vào nền nếp và chặt chẽ hơn. Hoạt động khai thác khoáng sản đã đáp ứng nguồn nguyên vật liệu phục vụ xây dựng hạ tầng kỹ thuật cho các dự án đầu tư trọng điểm, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm cho người dân. Việc sử dụng nguồn tài nguyên khoáng sản hợp lý, hiệu quả đã góp phần tích cực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tuy nhiên, yêu cầu đặt ra là cần quản lý chặt chẽ, khai thác bền vững, tránh thất thoát và tác động xấu đến môi trường.

Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ với diện tích rộng, đặc điểm địa lý phức tạp với địa hình nhiều đồi núi dẫn tới một số đối tượng lợi dụng khai thác trái phép khoáng sản đất làm vật liệu san lấp. Nhu cầu đất đắp nền hiện nay của các dự án trên địa bàn tỉnh là rất lớn, ngoài ra một số địa phương lân cận như Hà Nội, Thanh Hóa, Thái Nguyên... có nhu cầu đất đắp nền lớn. Tuy nhiên, không có nguồn đất đắp nền để cấp phép khai thác, thu hồi khoáng sản dẫn đến nhu cầu cấp phép khai thác, thu hồi đất đắp nền của tỉnh không đáp ứng đủ nhu cầu.

Dự án đường nối từ đường Trần Hưng Đạo đến phường Dân Chủ kết nối với quốc lộ 6 đang được đẩy nhanh tiến độ thi công

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh có 149 mỏ được cấp phép khai thác chủ yếu là đá, đất, cát, đáp ứng nhu cầu vật liệu cho các công trình trọng điểm. Trong đó, đá làm vật liệu xây dựng thông thường 93 mỏ, (Hòa Bình 67 mỏ, Phú Thọ 22 mỏ, Vĩnh Phúc 4 mỏ) có tổng trữ lượng 380.604.931m3, tổng công suất khai thác 11.917.302m3/năm. Cát, sỏi lòng sông 45 mỏ, (Hòa Bình 3 mỏ, Phú Thọ 41 mỏ, Vĩnh Phúc 1 mỏ) có tổng trữ lượng 49.400.071m3, tổng công suất khai thác 2.153.030 m3/năm. Đất san lấp 11 mỏ (Phú Thọ 07 mỏ, Vĩnh Phúc 03 mỏ, Hòa Bình 01). Ngoài ra, có 24 vị trí thu hồi đất dôi dư để phục vụ xây dựng công trình đang còn hiệu lực (Phú Thọ 05 vị trí, Hòa Bình 19 vị trí). Tổng trữ lượng các vị trí đang còn hiệu lực 14.951.426 m3, tổng công suất khai thác 10.421.265 m3/năm.

Điểm khai thác cát khu vực phường Hòa Bình phục vụ nhu cầu xây dựng trong và ngoài địa bàn

Thời gian qua, hàng loạt dự án trọng điểm được triển khai đã tạo lực đẩy mạnh mẽ cho giải ngân đầu tư công, tăng trưởng GRDP và thu hút đầu tư. Công tác đấu giá, cấp phép khoáng sản trên địa bàn tỉnh được thực hiện kịp thời, công khai, minh bạch, đóng vai trò nền tảng trong việc bảo đảm nguyên vật liệu cho phát triển hạ tầng chiến lược.

Qua rà soát, có 117 mỏ nằm trong Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản đã được UBND tỉnh phê duyệt (của 3 tỉnh Phú Thọ, Hòa Bình, Vĩnh Phúc); khoáng sản đưa ra đấu giá chủ yếu là các mỏ cát, sỏi lòng sông; đá làm VLXD thông thường và mỏ đất đắp. Trong đó kế hoạch đưa ra đấu giá 106 điểm mỏ khoáng sản làm VLXD thông thường (gồm 77 mỏ đất, 11 mỏ đá, 18 mỏ cát). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và Môi trường đang thực hiện rà soát, xét chọn hồ sơ của các tổ chức tham gia đấu giá đủ điều kiện để tổ chức các phiên đấu giá theo đúng quy định.

Ngoài ra, đã thực hiện khoanh định khu vực không đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép, trong đó khoanh định 23 khu vực khoáng sản đất làm vật liệu san lấp để phục vụ xây dựng các công trình sử dụng ngân sách nhà nước; công trình khắc phục thiên tai, địch họa; công trình hạ tầng giao thông, công trình phúc lợi thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới với diện tích 214,7 ha, trữ lượng khoảng 47,58 triệu m3. Trong đó có 07 mỏ phục vụ cho dự án đường Cao tốc Hòa Bình-Mộc Châu; 01 mỏ phục vụ dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 436; 01 mỏ phục vụ dự án Đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và Cao tốc Sơn La...

Công trình đường cao tốc Hòa Bình - Mộc Châu đảm bảo lượng đất đắp để thi công

Đồng chí Nguyễn Phương Đông, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh cho biết: Thời gian tới, đơn vị tiếp tục rà soát nhu cầu sử dụng nguồn đất đắp của các dự án trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2025-2030, cân đối nguồn đất đắp trên địa bàn đảm bảo đáp ứng nhu cầu nguyên liệu đất đắp nền, vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trên địa bàn và các nhiệm vụ dự án trọng điểm quốc gia, dự án đầu tư công khẩn cấp, công trình, hạng mục công trình thuộc chương trình mục tiêu quốc gia. Thực hiện quản lý hoạt động khai thác, vận chuyển đất dôi dư đã được cấp phép trên địa bàn; công tác vận chuyển đất đến vị trí điểm đổ đã đăng ký. Tăng cường công tác kiểm tra, thành lập các tổ, đội tuần tra trên địa bàn quản lý nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi khai thác đất trái phép, khai thác vượt phạm vi cấp phép và xe vận chuyển quá khổ, quá tải. Kiên quyết xử lý dứt điểm các hành vi vi phạm pháp luật, không để xảy ra tình trạng vi phạm kéo dài gây bức xúc dư luận. Thực hiện việc quản lý, bảo vệ khoáng sản chưa khai thác tại các khu vực quy hoạch khoáng sản theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, UBND tỉnh phê duyệt và trong địa bàn của đơn vị quản lý, không để tình trạng khai thác khoáng sản đất san lấp trái phép.

Đinh Thắng